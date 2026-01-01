Kreirajte e-mail s vlastitom domenom

Profesionalna e-pošta od 0,45 €/mjesečno
Nabavite domenu i e-poštu na 12 mjeseci i dodajte vjerodostojnost svojem brendu
Kreirajte e-mail s vlastitom domenom

Kreirajte vašu prilagođenu e-mail adresu

Vaš brend, u svakoj poruci

Kada vaša e-mail adresa koristi vašu domenu, vaše poslovanje izgleda profesionalnije već od prve poruke.

E-pošta koja gradi povjerenje

E-pošta s prilagođenom domenom pomaže da vaše poruke izgledaju stvarno i pouzdano, tako da će ih ljudi vjerojatnije otvoriti i odgovoriti.

Krenite povoljnije

Registrirajte domenu na 2+ godine i dobijte 1 godinu profesionalne e-pošte besplatno. Nema skrivenih koraka ni dodatnog postavljanja.

Postavite profesionalnu e-poštu u nekoliko minuta

1. Odaberite svoju domenu

1. Odaberite svoju domenu

Kupite novu domenu uz Hostinger ili upotrijebite onu koju već posjedujete. Ako je vaša domena kod drugog pružatelja usluga, vodit ćemo vas kroz povezivanje kako bi vaša e-pošta radila i vaša web stranica ostala aktivna.

2. Dodajte svoju e-poštu

3. Počnite slati

Zašto kupovati imena domena u Hostingeru?

Pouzdan registar domena

Hostinger ima ICANN akreditaciju i nudi 400+ ekstenzija domena.

Privatnost

Kada registrirate domenu, vaši podaci za kontakt mogu se pojaviti u javnim RDAP/WHOIS zapisima. Za podržane ekstenzije, Hostinger automatski uključuje besplatnu zaštitu privatnosti kako bi vaši osobni podaci ostali skriveni od trećih strana.
Stalno dostupna podrška

Naši agenti su uvijek dostupni putem chata uživo ili e-pošte, odgovarajući u prosjeku za manje od 3 minute. Nećete imati problema s komunikacijom, jer agenti tečno govore 8+ jezika.
Jednostavno postavljanje i upravljanje

Registrirajte svoju domenu u nekoliko klikova, zatim upravljajte svime na jednom mjestu — obnovama, DNS postavkama i vezama s vašom web stranicom ili e-poštom.

Odaberite između najpopularnijih ekstenzija domena

.eu

Pokažite ozbiljnost svojim klijentima uz .eu domenu

6,99  €3,49  € /godišnje

.com

Izgradite povjerenje s ovom poznatom domenom

16,99  €2,99  € /godišnje

.shop

Pokažite ozbiljnost svojim klijentima uz .shop domenu

32,99  €0,99  € /godišnje

.io

Pokažite ozbiljnost svojim klijentima uz .io domenu

63,99  €29,99  € /godišnje

.icu

Pokažite ozbiljnost svojim klijentima uz .icu domenu

14,99  €1,99  € /godišnje

.xyz

Jedinstvene i popularne domene za uspješan posao.

13,99  €1,99  € /godišnje

.pro

Pokažite svoju stručnost s .pro domenom

26,99  €2,99  € /godišnje

.cloud

Pokažite ozbiljnost svojim klijentima uz .cloud domenu

24,99  €1,99  € /godišnje

Email s prilagođenom domenom - FAQ

Što je e-mail s prilagođenom domenom?

Mogu li kupiti domenu i e-mail zajedno?

Što ako već imam domenu?

Je li teško postaviti?

Mogu li povezati svoju e-poštu s Gmailom ili Outlookom?

Mogu li kreirati više adresa e-pošte?

Što ako mi zatreba pomoć?

Stalo nam je do vaše privatnosti

