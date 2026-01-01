Kreirajte e-mail s vlastitom domenom
Kreirajte vašu prilagođenu e-mail adresu
Vaš brend, u svakoj poruci
Kada vaša e-mail adresa koristi vašu domenu, vaše poslovanje izgleda profesionalnije već od prve poruke.
E-pošta koja gradi povjerenje
E-pošta s prilagođenom domenom pomaže da vaše poruke izgledaju stvarno i pouzdano, tako da će ih ljudi vjerojatnije otvoriti i odgovoriti.
Krenite povoljnije
Registrirajte domenu na 2+ godine i dobijte 1 godinu profesionalne e-pošte besplatno. Nema skrivenih koraka ni dodatnog postavljanja.
Postavite profesionalnu e-poštu u nekoliko minuta
1. Odaberite svoju domenu
2. Dodajte svoju e-poštu
3. Počnite slati
Zašto kupovati imena domena u Hostingeru?
Pouzdan registar domena
Hostinger ima ICANN akreditaciju i nudi 400+ ekstenzija domena.Saznajte više o domenama
Privatnost
Stalno dostupna podrška
Jednostavno postavljanje i upravljanje
Registrirajte svoju domenu u nekoliko klikova, zatim upravljajte svime na jednom mjestu — obnovama, DNS postavkama i vezama s vašom web stranicom ili e-poštom.
