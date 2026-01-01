Získajte e-mail s vlastnou doménou

Vytvorte e-mail s vlastnou doménou

Vytvorte e-mail s vlastnou doménou

Vytvorte si e-mail pre vlastnú doménu

Vaša značka, v každej správe

Keď váš e-mail používa vašu doménu, vaša firma vyzerá profesionálnejšie už od prvej správy.

E-mail, ktorý získava dôveru

E-mail s vlastnou doménou pomáha vašim správam vyzerať dôveryhodne a spoľahlivo, preto je pravdepodobnejšie, že ich ľudia otvoria a odpovedia na ne.

Začnite lacnejšie

Zaregistrujte si doménu na 2+ roky a získajte 1 rok profesionálneho e-mailu zadarmo. Žiadne skryté kroky ani dodatočné nastavenia.

Nastavenie profesionálneho e-mailu za pár minút

1. Vyberte si svoju doménu.

Kúpte si novú doménu s Hostingerom alebo použite tú, ktorú už vlastníte. Ak je vaša doména u iného poskytovateľa, prevedieme vás jej pripojením, aby váš e-mail fungoval a vaša webová stránka zostala aktívna.

2. Pridať e-mail.

3. Začnite posielať

Prečo si kúpiť názvy domén v Hostingeri?

Dôveryhodný registrátor domén

Hostinger má akreditáciu ICANN a ponúka 400+ doménových prípon.

Ochrana osobných údajov

Keď si zaregistrujete doménu, vaše kontaktné údaje sa môžu zobraziť vo verejných záznamoch RDAP/WHOIS. Pre podporované rozšírenia Hostinger automaticky zahŕňa bezplatnú ochranu súkromia, aby vaše osobné údaje zostali skryté pred tretími stranami.
Nepretržitá podpora

Naši agenti sú vždy k dispozícii na živom chate alebo e-maile, odpovedajú v priemere do 3 minút. Nebudete mať problém ani s komunikáciou, keďže agenti plynule hovoria viac ako 8 jazykmi.
Rýchle nastavenie, jednoduché spravovanie

Zaregistrujte si svoju doménu niekoľkými kliknutiami a potom spravujte všetko na jednom mieste – obnovy, nastavenia DNS a pripojenia k vašej webovej stránke alebo e-mailu.

Vyberte si z najpopulárnejších doménových koncoviek

.com

Vybudujte si dôveru vďaka najznámejšej doméne.

16,99  €2,99  € /rok

.online

Skvelá alternatíva k .com – všeobecná a univerzálna.

33,99  €0,99  € /rok

.shop

Ukážte svojim klientom, že podnikáte v .shop.

32,99  €0,99  € /rok

.io

Ukážte svojim klientom, že podnikáte v .io.

63,99  €29,99  € /rok

.icu

Ukážte svojim klientom, že podnikáte v .icu.

14,99  €1,99  € /rok

.xyz

Jedinečná a trendová doména pre vaše úspešné podnikanie.

13,99  €1,99  € /rok

.pro

Preukážte svoju odbornosť prostredníctvom domény .pro.

17,99  €3,99  € /rok

.cloud

Ukážte svojim klientom, že podnikáte v .cloud.

24,99  €1,99  € /rok

Často kladené otázky o e-maile s vlastnou doménou

Nájdite si doménu a my vám nastavíme váš profesionálny e-mail, aby ste mohli začať odosielať v priebehu niekoľkých minút.

Čo je e-mail s vlastnou doménou?

Môžem si kúpiť doménu a e-mail spolu?

Čo ak už máte doménu?

Je nastavenie zložité?

Môžem prepojiť svoj e-mail s Gmailom alebo Outlookom?

Môžem vytvoriť viacero e-mailových adries?

Čo ak potrebujem pomoc?

Záleží nám na vašom súkromí

