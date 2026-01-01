Získajte e-mail s vlastnou doménou

Vytvorte e-mail s vlastnou doménou
Vytvorte si e-mail pre vlastnú doménu
Vaša značka, v každej správe
Keď váš e-mail používa vašu doménu, vaša firma vyzerá profesionálnejšie už od prvej správy.
E-mail, ktorý získava dôveru
E-mail s vlastnou doménou pomáha vašim správam vyzerať dôveryhodne a spoľahlivo, preto je pravdepodobnejšie, že ich ľudia otvoria a odpovedia na ne.
Začnite lacnejšie
Zaregistrujte si doménu na 2+ roky a získajte 1 rok profesionálneho e-mailu zadarmo. Žiadne skryté kroky ani dodatočné nastavenia.
Nastavenie profesionálneho e-mailu za pár minút
1. Vyberte si svoju doménu.
2. Pridať e-mail.
3. Začnite posielať
Prečo si kúpiť názvy domén v Hostingeri?
Dôveryhodný registrátor domén
Hostinger má akreditáciu ICANN a ponúka 400+ doménových prípon.Zistiť viac o doménach
Ochrana osobných údajov
Nepretržitá podpora
Rýchle nastavenie, jednoduché spravovanie
Zaregistrujte si svoju doménu niekoľkými kliknutiami a potom spravujte všetko na jednom mieste – obnovy, nastavenia DNS a pripojenia k vašej webovej stránke alebo e-mailu.
