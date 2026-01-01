Bereid je website voor op het AI-gestuurde web

Met Web2Agent wordt je site een AI-agent, waardoor tools zoals Claude en Gemini je content ontdekken, begrijpen en gebruiken.
Inbegrepen bij jouw WordPress of Website Bouwer plan.
Bereid je website voor op het het AI-tijdperk

Het internet evolueert. Meer gebruikers dan ooit maken gebruik van AI om op het web te surfen. Web2Agent positioneert jouw website vooraan in dit ecosysteem.

Deze stille upgrade van Hostinger maakt jouw website intelligent, toegankelijk en klaar voor AI – zonder de indeling te veranderen of handmatige taken toe te voegen. Het synchroniseert automatisch jouw content, zodat AI-agents op de hoogte blijven van alles op jouw website- van nieuwe berichten tot structurele veranderingen.

Alles wat je nodig hebt voor een AI-geoptimaliseerde site

Web2Agent zit boordevol functies, net als onze hostingplannen, voor optimale prestaties, maximale veiligheid en een toekomstgerichte website.
Automatische content-sync

Je website wordt automatisch bijgewerkt en gesynchroniseerd met Web2Agent, zodat AI-agents altijd over de nieuwste informatie beschikken.

Eenvoudige integratie

Activeer Web2Agent met slechts één klik. Alles verloopt automatisch, zodat jij je kunt focussen op je website-inhoud in plaats van op ingewikkelde configuraties.

Blijf vooroplopen

Door je site vandaag al AI-klaar te maken, zorg je ervoor dat deze vindbaar en relevant blijft, en moeiteloos integreert met de AI-tools van morgen.

Privacy-first design

Web2Agent is gebouwd met privacy in gedachten. Er worden geen bezoekersactiviteiten bijgehouden en persoonlijke gebruikersgegevens worden nooit verzameld.

Volledige gebruikerscontrole

Deze functie is volledig optioneel en kan op elk moment worden in- of uitgeschakeld. Je behoudt altijd de controle over de gegevens op je website en hoe deze worden gebruikt.

Brede compatibiliteit

Met Web2Agent kun je de inhoud van je website koppelen aan elke tool dat het MCP-protocol ondersteunt. Zo krijg je toegang tot talloze mogelijkheden voor aangepaste applicaties.

Eenvoudige installatie, krachtige resultaten

Web2Agent activeren is eenvoudig en duurt slechts een paar minuten.
01

Open je WordPress beheerpaneel

Log in op je WordPress-dashboard en beheer eenvoudig je instellingen en plug-ins.

02

Navigeer naar Hostinger → Tools

Ga in het linkermenu naar Hostinger en selecteer Extra voor de geavanceerde instellingen.

03

Web2Agent inschakelen

Ga naar de sectie LLM-optimalisatie en zet Web2Agent aan. Dat is het, je website is nu geoptimaliseerd voor AI-agents.

Sluit je aan bij de toekomst van het web

Zorg dat je website meedoet in het nieuwe AI-web. Met Web2Agent krijgt je site een stem en blijft hij relevant in een AI-gestuurde toekomst.

Web2Agent FAQ's

Wat is Web2Agent?

Verandert dit het uiterlijk van mijn website?

Zijn mijn gegevens veilig?

Moet ik deze functie gebruiken?

Hoe lang duurt het voordat het geactiveerd is?

Wij geven om jouw privacy

