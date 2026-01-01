Bereid je website voor op het AI-gestuurde web
Bereid je website voor op het het AI-tijdperk
Het internet evolueert. Meer gebruikers dan ooit maken gebruik van AI om op het web te surfen. Web2Agent positioneert jouw website vooraan in dit ecosysteem.
Deze stille upgrade van Hostinger maakt jouw website intelligent, toegankelijk en klaar voor AI – zonder de indeling te veranderen of handmatige taken toe te voegen. Het synchroniseert automatisch jouw content, zodat AI-agents op de hoogte blijven van alles op jouw website- van nieuwe berichten tot structurele veranderingen.
Alles wat je nodig hebt voor een AI-geoptimaliseerde site
Automatische content-sync
Je website wordt automatisch bijgewerkt en gesynchroniseerd met Web2Agent, zodat AI-agents altijd over de nieuwste informatie beschikken.
Eenvoudige integratie
Activeer Web2Agent met slechts één klik. Alles verloopt automatisch, zodat jij je kunt focussen op je website-inhoud in plaats van op ingewikkelde configuraties.
Blijf vooroplopen
Door je site vandaag al AI-klaar te maken, zorg je ervoor dat deze vindbaar en relevant blijft, en moeiteloos integreert met de AI-tools van morgen.
Privacy-first design
Web2Agent is gebouwd met privacy in gedachten. Er worden geen bezoekersactiviteiten bijgehouden en persoonlijke gebruikersgegevens worden nooit verzameld.
Volledige gebruikerscontrole
Deze functie is volledig optioneel en kan op elk moment worden in- of uitgeschakeld. Je behoudt altijd de controle over de gegevens op je website en hoe deze worden gebruikt.
Brede compatibiliteit
Met Web2Agent kun je de inhoud van je website koppelen aan elke tool dat het MCP-protocol ondersteunt. Zo krijg je toegang tot talloze mogelijkheden voor aangepaste applicaties.
Eenvoudige installatie, krachtige resultaten
Open je WordPress beheerpaneel
Log in op je WordPress-dashboard en beheer eenvoudig je instellingen en plug-ins.
Navigeer naar Hostinger → Tools
Ga in het linkermenu naar Hostinger en selecteer Extra voor de geavanceerde instellingen.
Web2Agent inschakelen
Ga naar de sectie LLM-optimalisatie en zet Web2Agent aan. Dat is het, je website is nu geoptimaliseerd voor AI-agents.