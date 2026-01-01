Het internet evolueert. Meer gebruikers dan ooit maken gebruik van AI om op het web te surfen. Web2Agent positioneert jouw website vooraan in dit ecosysteem.

Deze stille upgrade van Hostinger maakt jouw website intelligent, toegankelijk en klaar voor AI – zonder de indeling te veranderen of handmatige taken toe te voegen. Het synchroniseert automatisch jouw content, zodat AI-agents op de hoogte blijven van alles op jouw website- van nieuwe berichten tot structurele veranderingen.