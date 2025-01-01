Gør din hjemmeside klar til det AI-drevne internet

Bring din hjemmeside ind i AI-agenternes tidsalder

Internettet udvikler sig. Flere brugere end nogensinde bruger AI til at navigere på nettet. Web2Agent placerer dit websted i spidsen for dette økosystem.

Denne lydløse opgradering, der er udviklet af Hostinger, gør dit websted intelligent, tilgængeligt og AI-klar – uden at ændre dets layout eller tilføje manuelle opgaver. Den synkroniserer automatisk dit indhold og holder AI-agenter opdaterede med alt fra nye indlæg til strukturelle ændringer.

Alle de værktøjer, du har brug for til et AI-optimeret websted

Ligesom vores hostingplaner kommer Web2Agent fyldt med funktioner designet til ydeevne, sikkerhed og fremtidsberedskab.
Automatiseret indholdssynkronisering

Alle opdateringer til din hjemmeside spores automatisk og holdes synkroniseret med Web2Agent-tjenesten. Dette garanterer, at AI-agenter altid har de mest aktuelle oplysninger.

Ubesværet integration

Aktivér Web2Agent med et enkelt klik. Hele processen er automatiseret og kræver ingen manuel administration, så du kan fokusere på dit indhold og ikke på komplekse konfigurationer.

Vær på forkant online

Ved at gøre dit websted AI-parat i dag sikrer du, at det forbliver synligt, relevant og nemt at integrere med morgendagens AI-drevne værktøjer.

Design med fokus på privatliv

Web2Agent blev bygget med privatliv i tankerne. Der spores ingen besøgendes aktivitet, og der indsamles aldrig personlige brugerdata.

Fuld brugerkontrol

Denne funktion er helt valgfri og kan til enhver tid aktiveres eller deaktiveres. Du har altid fuld kontrol over dit websteds data og hvordan de tilgås.

Bred kompatibilitet

Web2Agent giver dig mulighed for at integrere dit hjemmesideindhold med ethvert værktøj, der understøtter MCP-protokollen, hvilket åbner op for en verden af muligheder for brugerdefinerede applikationer.

Enkel opsætning, effektive resultater

Aktivering af Web2Agent er ligetil og tager kun et øjeblik.
01

Åbn dit WordPress-administrationspanel

Log ind på dit WordPress-dashboard, hvor du administrerer dine webstedsindstillinger og plugins.

02

Naviger til Hostinger → Værktøjer

I menuen til venstre skal du klikke på fanen Hostinger og derefter vælge Værktøjer for at få adgang til avancerede indstillinger.

03

Aktivér Web2Agent

Rul ned til afsnittet LLM-optimering, og slå Web2Agent til. Det var det, dit websted er nu optimeret til brug af AI-agenter.

Bliv en del af internettets fremtid

Lad ikke din hjemmeside blive efterladt. Aktiver Web2Agent for at give din hjemmeside en stemme i det nye agentweb og sikre, at den forbliver en nøglespiller i den AI-drevne fremtid.

