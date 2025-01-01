Gør din hjemmeside klar til det AI-drevne internet
Web2Agent forvandler dit websted til en AI-agent – så dit indhold bliver opdaget, forstået og interageret med af værktøjer som Claude og Gemini.
Bring din hjemmeside ind i AI-agenternes tidsalder
Internettet udvikler sig. Flere brugere end nogensinde bruger AI til at navigere på nettet. Web2Agent placerer dit websted i spidsen for dette økosystem.
Denne lydløse opgradering, der er udviklet af Hostinger, gør dit websted intelligent, tilgængeligt og AI-klar – uden at ændre dets layout eller tilføje manuelle opgaver. Den synkroniserer automatisk dit indhold og holder AI-agenter opdaterede med alt fra nye indlæg til strukturelle ændringer.
Alle de værktøjer, du har brug for til et AI-optimeret websted
Automatiseret indholdssynkronisering
Alle opdateringer til din hjemmeside spores automatisk og holdes synkroniseret med Web2Agent-tjenesten. Dette garanterer, at AI-agenter altid har de mest aktuelle oplysninger.
Ubesværet integration
Aktivér Web2Agent med et enkelt klik. Hele processen er automatiseret og kræver ingen manuel administration, så du kan fokusere på dit indhold og ikke på komplekse konfigurationer.
Vær på forkant online
Ved at gøre dit websted AI-parat i dag sikrer du, at det forbliver synligt, relevant og nemt at integrere med morgendagens AI-drevne værktøjer.
Design med fokus på privatliv
Web2Agent blev bygget med privatliv i tankerne. Der spores ingen besøgendes aktivitet, og der indsamles aldrig personlige brugerdata.
Fuld brugerkontrol
Denne funktion er helt valgfri og kan til enhver tid aktiveres eller deaktiveres. Du har altid fuld kontrol over dit websteds data og hvordan de tilgås.
Bred kompatibilitet
Web2Agent giver dig mulighed for at integrere dit hjemmesideindhold med ethvert værktøj, der understøtter MCP-protokollen, hvilket åbner op for en verden af muligheder for brugerdefinerede applikationer.
Enkel opsætning, effektive resultater
Åbn dit WordPress-administrationspanel
Log ind på dit WordPress-dashboard, hvor du administrerer dine webstedsindstillinger og plugins.
Naviger til Hostinger → Værktøjer
I menuen til venstre skal du klikke på fanen Hostinger og derefter vælge Værktøjer for at få adgang til avancerede indstillinger.
Aktivér Web2Agent
Rul ned til afsnittet LLM-optimering, og slå Web2Agent til. Det var det, dit websted er nu optimeret til brug af AI-agenter.