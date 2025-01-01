AI 기반 웹을 위해 웹사이트를 준비하세요
Web2Agent는 귀하의 사이트를 AI 에이전트로 전환합니다. 즉, Claude와 Gemini와 같은 도구를 통해 귀하의 콘텐츠가 검색되고 이해되며 참여하게 됩니다.
AI 최적화 사이트에 필요한 모든 도구
자동 콘텐츠 동기화
웹사이트 업데이트는 자동으로 추적되고 Web2Agent 서비스와 동기화됩니다. 이를 통해 AI 에이전트는 항상 최신 정보를 확보할 수 있습니다.
간편한 통합
클릭 한 번으로 Web2Agent를 활성화하세요. 전체 프로세스가 자동화되어 수동 관리가 전혀 필요하지 않으므로 복잡한 구성이 아닌 콘텐츠에 집중할 수 있습니다.
온라인에서 앞서 나가세요
오늘 귀하의 사이트를 AI에 적합하게 만들면, 해당 사이트가 검색 가능하고 관련성이 높으며 미래의 AI 기반 도구와 쉽게 통합될 수 있습니다.
개인 정보 보호 우선 디자인
Web2Agent는 개인정보 보호를 최우선으로 설계되었습니다. 방문자 활동은 추적되지 않으며, 개인 사용자 데이터는 수집되지 않습니다.
전체 사용자 제어
이 기능은 전적으로 선택 사항이며 언제든지 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 귀하는 웹사이트 데이터와 데이터 접근 방식을 항상 완벽하게 제어할 수 있습니다.
광범위한 호환성
Web2Agent를 사용하면 MCP 프로토콜을 지원하는 모든 도구와 웹사이트 콘텐츠를 통합하여 맞춤형 애플리케이션에 대한 무한한 가능성을 열어줍니다.
간단한 설정, 강력한 결과
WordPress 관리자 패널을 엽니다
사이트 설정과 플러그인을 관리할 수 있는 WordPress 대시보드에 로그인하세요.
Hostinger → 도구로 이동
왼쪽 메뉴에서 Hostinger 탭을 클릭한 다음 도구를 선택하여 고급 설정에 액세스합니다.
Web2Agent 활성화
LLM 최적화 섹션으로 스크롤하여 Web2Agent를 활성화하세요. 이제 사이트가 AI 에이전트 사용에 최적화되었습니다.