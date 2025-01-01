Prepare o seu site para a web orientada por IA

O Web2Agent transforma o seu website num agente de IA – para que o seu conteúdo seja descoberto, compreendido e envolvido por ferramentas como o Claude e o Gemini.

Incluído no seu plano WordPress ou Website Builder.
Recomendado por WordPress.org

Leve o seu site para a era dos agentes de IA

A internet está a evoluir. Mais utilizadores do que nunca estão a utilizar a IA para navegar na web. O Web2Agent posiciona o seu website na vanguarda deste ecossistema.

Desenvolvida pela Hostinger, esta atualização silenciosa torna o seu website inteligente, acessível e preparado para a IA – sem alterar o seu layout ou adicionar tarefas manuais. Sincroniza o seu conteúdo automaticamente, mantendo os agentes de IA atualizados sobre tudo, desde novas publicações a alterações estruturais.

Todas as ferramentas de que precisa para um site otimizado por IA

Tal como os nossos planos de alojamento, o Web2Agent vem com características concebidas para desempenho, segurança e preparação para o futuro.
Sincronização automatizada de conteúdos

Todas as atualizações do seu website são automaticamente rastreadas e mantidas em sincronia com o serviço Web2Agent. Isto garante que os agentes de IA têm sempre as informações mais atualizadas.

Integração sem esforço

Active o Web2Agent com um único clique. Todo o processo é automatizado e não requer gestão manual, permitindo que se concentre no seu conteúdo, em vez de configurações complexas.

Fique à frente online

Ao tornar o seu website preparado para a IA hoje, garante que este continua a ser detetável, relevante e fácil de integrar com as ferramentas de IA do futuro.

Design que prioriza a privacidade

O Web2Agent foi criado a pensar na privacidade. Nenhuma atividade do visitante é rastreada e nenhum dado pessoal do utilizador é recolhido.

Controlo total do usuário

Esta funcionalidade é totalmente opcional e pode ser ativada ou desativada a qualquer momento. Mantém sempre o controlo total sobre os dados do seu site e como são acedidos.

Ampla compatibilidade

O Web2Agent permite integrar o conteúdo do seu site com qualquer ferramenta que suporte o protocolo MCP, abrindo um mundo de possibilidades para aplicações personalizadas.

Configuração simples, resultados poderosos

Ativar o Web2Agent é simples e demora apenas alguns instantes.
01

Abra o painel de administração do WordPress

Faça login no seu painel WordPress, onde gere as definições do seu site e plugins.

02

Navegue até Hostinger → Ferramentas

No menu à esquerda, clique no separador Hostinger e selecione Ferramentas para aceder às definições avançadas.

03

Ativar Web2Agent

Vá até à secção Otimização de LLM e ative o Web2Agent. Pronto, o seu site está agora otimizado para utilização por agentes de IA.

Junte-se ao futuro da web

Não deixe o seu site ficar para trás. Ative o Web2Agent para dar voz ao seu website na nova web agêntica, garantindo que continua a ser um ator fundamental no futuro impulsionado pela IA.

