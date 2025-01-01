Prepare o seu site para a web orientada por IA
O Web2Agent transforma o seu website num agente de IA – para que o seu conteúdo seja descoberto, compreendido e envolvido por ferramentas como o Claude e o Gemini.
Leve o seu site para a era dos agentes de IA
A internet está a evoluir. Mais utilizadores do que nunca estão a utilizar a IA para navegar na web. O Web2Agent posiciona o seu website na vanguarda deste ecossistema.
Desenvolvida pela Hostinger, esta atualização silenciosa torna o seu website inteligente, acessível e preparado para a IA – sem alterar o seu layout ou adicionar tarefas manuais. Sincroniza o seu conteúdo automaticamente, mantendo os agentes de IA atualizados sobre tudo, desde novas publicações a alterações estruturais.
Todas as ferramentas de que precisa para um site otimizado por IA
Sincronização automatizada de conteúdos
Todas as atualizações do seu website são automaticamente rastreadas e mantidas em sincronia com o serviço Web2Agent. Isto garante que os agentes de IA têm sempre as informações mais atualizadas.
Integração sem esforço
Active o Web2Agent com um único clique. Todo o processo é automatizado e não requer gestão manual, permitindo que se concentre no seu conteúdo, em vez de configurações complexas.
Fique à frente online
Ao tornar o seu website preparado para a IA hoje, garante que este continua a ser detetável, relevante e fácil de integrar com as ferramentas de IA do futuro.
Design que prioriza a privacidade
O Web2Agent foi criado a pensar na privacidade. Nenhuma atividade do visitante é rastreada e nenhum dado pessoal do utilizador é recolhido.
Controlo total do usuário
Esta funcionalidade é totalmente opcional e pode ser ativada ou desativada a qualquer momento. Mantém sempre o controlo total sobre os dados do seu site e como são acedidos.
Ampla compatibilidade
O Web2Agent permite integrar o conteúdo do seu site com qualquer ferramenta que suporte o protocolo MCP, abrindo um mundo de possibilidades para aplicações personalizadas.
Configuração simples, resultados poderosos
Abra o painel de administração do WordPress
Faça login no seu painel WordPress, onde gere as definições do seu site e plugins.
Navegue até Hostinger → Ferramentas
No menu à esquerda, clique no separador Hostinger e selecione Ferramentas para aceder às definições avançadas.
Ativar Web2Agent
Vá até à secção Otimização de LLM e ative o Web2Agent. Pronto, o seu site está agora otimizado para utilização por agentes de IA.