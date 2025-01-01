Internetul este în continuă evoluție. Tot mai mulți utilizatori folosesc inteligența artificială pentru a naviga pe web. Web2Agent poziționează site-ul dvs. web în fruntea acestui ecosistem.

Dezvoltată de Hostinger, această actualizare silențioasă face ca site-ul dvs. web să fie inteligent, accesibil și pregătit pentru inteligența artificială - fără a-i modifica aspectul sau a adăuga sarcini manuale. Sincronizează automat conținutul dvs., menținând agenții inteligenți artificiali la curent cu tot, de la postări noi la modificări structurale.