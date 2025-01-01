Pregătește-ți site-ul web pentru web-ul bazat pe inteligență artificială
Web2Agent transformă site-ul tău într-un agent de inteligență artificială – astfel încât conținutul tău să fie descoperit, înțeles și interacționat de instrumente precum Claude și Gemini.
Adu-ți site-ul web în era agenților de inteligență artificială
Internetul este în continuă evoluție. Tot mai mulți utilizatori folosesc inteligența artificială pentru a naviga pe web. Web2Agent poziționează site-ul dvs. web în fruntea acestui ecosistem.
Dezvoltată de Hostinger, această actualizare silențioasă face ca site-ul dvs. web să fie inteligent, accesibil și pregătit pentru inteligența artificială - fără a-i modifica aspectul sau a adăuga sarcini manuale. Sincronizează automat conținutul dvs., menținând agenții inteligenți artificiali la curent cu tot, de la postări noi la modificări structurale.
Toate instrumentele de care ai nevoie pentru un site optimizat pentru inteligență artificială
Sincronizare automată a conținutului
Orice actualizări ale site-ului dvs. web sunt urmărite automat și sincronizate cu serviciul Web2Agent. Acest lucru garantează că agenții de inteligență artificială au întotdeauna cele mai recente informații.
Integrare fără efort
Activează Web2Agent cu un singur clic. Întregul proces este automatizat și nu necesită nicio gestionare manuală, permițându-ți să te concentrezi pe conținutul tău, nu pe configurații complexe.
Rămâi cu un pas înainte online
Prin pregătirea site-ului dvs. pentru inteligența artificială astăzi, vă asigurați că acesta rămâne ușor de găsit, relevant și ușor de integrat cu instrumentele bazate pe inteligență artificială ale viitorului.
Design axat pe confidențialitate
Web2Agent a fost construit având în vedere confidențialitatea. Nicio activitate a vizitatorilor nu este urmărită și nicio informație personală a utilizatorilor nu este colectată vreodată.
Control complet al utilizatorului
Această funcție este complet opțională și poate fi activată sau dezactivată oricând. Dețineți întotdeauna controlul deplin asupra datelor site-ului dvs. web și asupra modului în care acestea sunt accesate.
Compatibilitate largă
Web2Agent vă permite să integrați conținutul site-ului dvs. web cu orice instrument care acceptă protocolul MCP, deschizând o lume de posibilități pentru aplicații personalizate.
Configurare simplă, rezultate puternice
Deschide panoul de administrare WordPress
Conectează-te la tabloul de bord WordPress, unde gestionezi setările și plugin-urile site-ului tău.
Navigați la Hostinger → Instrumente
În meniul din stânga, faceți clic pe fila Hostinger, apoi selectați Instrumente pentru a accesa setările avansate.
Activează Web2Agent
Derulează până la secțiunea Optimizare LLM și activează Web2Agent. Asta e tot, site-ul tău este acum optimizat pentru utilizarea agenților AI.