Προετοιμάστε τον ιστότοπό σας για τον ιστό που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη
Το Web2Agent μετατρέπει τον ιστότοπό σας σε έναν πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης – έτσι ώστε το περιεχόμενό σας να ανακαλύπτεται, να γίνεται κατανοητό και να αξιοποιείται από εργαλεία όπως το Claude και το Gemini.
Φέρτε τον ιστότοπό σας στην εποχή των πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης
Το διαδίκτυο εξελίσσεται. Περισσότεροι χρήστες από ποτέ χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για την πλοήγηση στο διαδίκτυο. Το Web2Agent τοποθετεί τον ιστότοπό σας στην πρώτη γραμμή αυτού του οικοσυστήματος.
Αυτή η σιωπηλή αναβάθμιση, που αναπτύχθηκε από την Hostinger, καθιστά τον ιστότοπό σας έξυπνο, προσβάσιμο και έτοιμο για Τεχνητή Νοημοσύνη – χωρίς να αλλάζει τη διάταξή του ή να προσθέτει χειροκίνητες εργασίες. Συγχρονίζει αυτόματα το περιεχόμενό σας, διατηρώντας τους πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης ενημερωμένους για τα πάντα, από νέες αναρτήσεις έως δομικές αλλαγές.
Όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε για έναν ιστότοπο βελτιστοποιημένο για τεχνητή νοημοσύνη
Αυτοματοποιημένος συγχρονισμός περιεχομένου
Οποιεσδήποτε ενημερώσεις στον ιστότοπό σας παρακολουθούνται αυτόματα και συγχρονίζονται με την υπηρεσία Web2Agent. Αυτό εγγυάται ότι οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης έχουν πάντα τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες.
Εύκολη ενσωμάτωση
Ενεργοποιήστε το Web2Agent με ένα μόνο κλικ. Ολόκληρη η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη και δεν απαιτεί χειροκίνητη διαχείριση, επιτρέποντάς σας να εστιάσετε στο περιεχόμενό σας και όχι σε πολύπλοκες διαμορφώσεις.
Μείνετε μπροστά στο διαδίκτυο
Κάνοντας τον ιστότοπό σας έτοιμο για τεχνητή νοημοσύνη σήμερα, διασφαλίζετε ότι παραμένει ανιχνεύσιμος, σχετικός και εύκολος στην ενσωμάτωση με τα εργαλεία του αύριο που υποστηρίζονται από την τεχνητή νοημοσύνη.
Σχεδιασμός με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα
Το Web2Agent δημιουργήθηκε με γνώμονα την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Δεν παρακολουθείται καμία δραστηριότητα επισκεπτών και δεν συλλέγονται ποτέ προσωπικά δεδομένα χρηστών.
Πλήρης έλεγχος χρήστη
Αυτή η λειτουργία είναι εντελώς προαιρετική και μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Έχετε πάντα τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων του ιστότοπού σας και του τρόπου πρόσβασης σε αυτά.
Ευρεία συμβατότητα
Το Web2Agent σάς επιτρέπει να ενσωματώσετε το περιεχόμενο του ιστότοπού σας με οποιοδήποτε εργαλείο που υποστηρίζει το πρωτόκολλο MCP, ξεκλειδώνοντας έναν κόσμο δυνατοτήτων για προσαρμοσμένες εφαρμογές.
Απλή εγκατάσταση, ισχυρά αποτελέσματα
Ανοίξτε τον πίνακα διαχείρισης του WordPress
Συνδεθείτε στον πίνακα ελέγχου του WordPress, όπου διαχειρίζεστε τις ρυθμίσεις και τα πρόσθετα του ιστότοπού σας.
Μεταβείτε στο Hostinger → Εργαλεία
Στο αριστερό μενού, κάντε κλικ στην καρτέλα Hostinger και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εργαλεία για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις για προχωρημένους.
Ενεργοποίηση Web2Agent
Μεταβείτε στην ενότητα Βελτιστοποίηση LLM και ενεργοποιήστε το Web2Agent. Αυτό είναι όλο, ο ιστότοπός σας έχει πλέον βελτιστοποιηθεί για χρήση από πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης.