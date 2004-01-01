ウェブサイトを AI 駆動型 ウェブに対応させましょう
Web2Agent はあなたのサイトを AI エージェントに変えます。これにより、Claude や Gemini などのツールによってコンテンツが検出され、理解され、関与されるようになります。
AIに最適化されたサイトに必要なすべてのツール
自動コンテンツ同期
ウェブサイトの更新はすべて自動的に追跡され、Web2Agentサービスと同期されます。これにより、AIエージェントは常に最新の情報を得ることができます。
簡単な統合
Web2Agentはワンクリックで有効化できます。プロセス全体が自動化されており、手動による管理は一切不要です。複雑な設定に煩わされることなく、コンテンツ作成に集中できます。
オンラインで一歩先を行く
今日サイトを AI 対応にすることで、そのサイトが今後も発見可能で関連性が高く、将来の AI 搭載ツールと簡単に統合できるようになります。
プライバシー重視の設計
Web2Agentはプライバシーを重視して構築されています。訪問者のアクティビティは追跡されず、ユーザーの個人情報も収集されません。
完全なユーザーコントロール
この機能は完全にオプションであり、いつでも有効化または無効化できます。ウェブサイトのデータとそのアクセス方法を常に完全に管理できます。
幅広い互換性
Web2Agent を使用すると、Web サイトのコンテンツを MCP プロトコルをサポートする任意のツールと統合することができ、カスタム アプリケーションの可能性が広がります。
シンプルなセットアップ、強力な結果
WordPressの管理パネルを開く
サイトの設定とプラグインを管理する WordPress ダッシュボードにログインします。
Hostinger → ツールへ移動
左側のメニューで、Hostinger タブをクリックし、「ツール」を選択して詳細設定にアクセスします。
Web2Agentを有効にする
LLM最適化セクションまでスクロールし、「Web2Agent」をオンにします。これで、サイトはAIエージェント向けに最適化されます。