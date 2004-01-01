ウェブサイトを AI 駆動型 ウェブに対応させましょう

あなたのウェブサイトをAIエージェントの時代に

インターネットは進化を続けています。これまで以上に多くのユーザーがAIを活用してウェブを閲覧しています。Web2Agentは、あなたのウェブサイトをこのエコシステムの最前線に位置付けます。

Hostingerが開発したこのサイレントアップグレードは、レイアウトの変更や手動タスクの追加をすることなく、ウェブサイトをインテリジェントでアクセスしやすく、AI対応にします。コンテンツは自動的に同期され、新しい投稿から構造変更まで、あらゆる情報をAIエージェントに最新の状態に保ちます。

AIに最適化されたサイトに必要なすべてのツール

当社のホスティング プランと同様に、Web2Agent にはパフォーマンス、セキュリティ、将来への対応を考慮して設計された機能が満載されています。
自動コンテンツ同期

ウェブサイトの更新はすべて自動的に追跡され、Web2Agentサービスと同期されます。これにより、AIエージェントは常に最新の情報を得ることができます。

簡単な統合

Web2Agentはワンクリックで有効化できます。プロセス全体が自動化されており、手動による管理は一切不要です。複雑な設定に煩わされることなく、コンテンツ作成に集中できます。

オンラインで一歩先を行く

今日サイトを AI 対応にすることで、そのサイトが今後も発見可能で関連性が高く、将来の AI 搭載ツールと簡単に統合できるようになります。

プライバシー重視の設計

Web2Agentはプライバシーを重視して構築されています。訪問者のアクティビティは追跡されず、ユーザーの個人情報も収集されません。

完全なユーザーコントロール

この機能は完全にオプションであり、いつでも有効化または無効化できます。ウェブサイトのデータとそのアクセス方法を常に完全に管理できます。

幅広い互換性

Web2Agent を使用すると、Web サイトのコンテンツを MCP プロトコルをサポートする任意のツールと統合することができ、カスタム アプリケーションの可能性が広がります。

シンプルなセットアップ、強力な結果

Web2Agent の有効化は簡単で、わずか 1 分で完了します。
01

WordPressの管理パネルを開く

サイトの設定とプラグインを管理する WordPress ダッシュボードにログインします。

02

Hostinger → ツールへ移動

左側のメニューで、Hostinger タブをクリックし、「ツール」を選択して詳細設定にアクセスします。

03

Web2Agentを有効にする

LLM最適化セクションまでスクロールし、「Web2Agent」をオンにします。これで、サイトはAIエージェント向けに最適化されます。

ウェブの未来に参加しませんか

あなたのウェブサイトが時代遅れにならないようにしましょう。Web2Agent を有効にして、新しいエージェント型ウェブであなたのサイトに発言権を与え、AI を活用した未来において重要なプレイヤーであり続けましょう。

