Sagatavojiet savu tīmekļa vietni mākslīgā intelekta vadītai tīmekļa lietošanai
Web2Agent pārvērš jūsu vietni par mākslīgā intelekta aģentu, lai jūsu saturu atklātu, saprastu un izmantotu tādi rīki kā Claude un Gemini.
Ievediet savu vietni mākslīgā intelekta aģentu laikmetā
Internets attīstās. Vairāk lietotāju nekā jebkad agrāk izmanto mākslīgo intelektu (AI), lai pārvietotos tīmeklī. Web2Agent novieto jūsu vietni šīs ekosistēmas priekšgalā.
Šo kluso jauninājumu, ko izstrādājis Hostinger, padara jūsu vietni inteliģentu, pieejamu un AI pielāgotu — nemainot tās izkārtojumu vai nepievienojot manuālus uzdevumus. Tas automātiski sinhronizē jūsu saturu, nodrošinot AI aģentiem jaunāko informāciju par visu, sākot no jaunām ziņām līdz strukturālām izmaiņām.
Visi rīki, kas nepieciešami mākslīgā intelekta optimizētai vietnei
Automatizēta satura sinhronizācija
Visi jūsu vietnes atjauninājumi tiek automātiski izsekoti un sinhronizēti ar Web2Agent pakalpojumu. Tas garantē, ka mākslīgā intelekta aģentiem vienmēr ir pieejama visjaunākā informācija.
Vienkārša integrācija
Iespējojiet Web2Agent ar vienu klikšķi. Viss process ir automatizēts un neprasa manuālu pārvaldību, ļaujot jums koncentrēties uz savu saturu, nevis uz sarežģītām konfigurācijām.
Esiet soli priekšā tiešsaistē
Padarot savu vietni gatavu mākslīgā intelekta izmantošanai jau šodien, jūs nodrošināt, ka tā joprojām ir atrodama, atbilstoša un viegli integrējama ar rītdienas mākslīgā intelekta darbinātajiem rīkiem.
Privātuma prioritātes dizains
Web2Agent tika izstrādāts, ņemot vērā privātumu. Apmeklētāju aktivitātes netiek izsekotas, un nekādi lietotāju personas dati netiek apkopoti.
Pilnīga lietotāja kontrole
Šī funkcija ir pilnīgi neobligāta, un to var iespējot vai atspējot jebkurā laikā. Jūs vienmēr pilnībā kontrolējat savas vietnes datus un to, kā tiem piekļūst.
Plaša saderība
Web2Agent ļauj integrēt jūsu vietnes saturu ar jebkuru rīku, kas atbalsta MCP protokolu, tādējādi atverot plašas iespējas pielāgotu lietojumprogrammu izveidei.
Vienkārša iestatīšana, iespaidīgi rezultāti
Atveriet savu WordPress administratora paneli
Piesakieties savā WordPress informācijas panelī, kur pārvaldāt vietnes iestatījumus un spraudņus.
Dodieties uz Hostinger → Rīki
Kreisās puses izvēlnē noklikšķiniet uz cilnes Hostinger un pēc tam atlasiet Rīki, lai piekļūtu papildu iestatījumiem.
Iespējot Web2Agent
Ritiniet līdz sadaļai LLM optimizācija un ieslēdziet Web2Agent. Tas arī viss, jūsu vietne tagad ir optimizēta AI aģentu lietošanai.