Sagatavojiet savu tīmekļa vietni mākslīgā intelekta vadītai tīmekļa lietošanai

Web2Agent pārvērš jūsu vietni par mākslīgā intelekta aģentu, lai jūsu saturu atklātu, saprastu un izmantotu tādi rīki kā Claude un Gemini.

Iekļauts jūsu WordPress vai vietņu veidotāja plānā.
Sagatavojiet savu tīmekļa vietni mākslīgā intelekta vadītai tīmekļa lietošanai

Ievediet savu vietni mākslīgā intelekta aģentu laikmetā

Internets attīstās. Vairāk lietotāju nekā jebkad agrāk izmanto mākslīgo intelektu (AI), lai pārvietotos tīmeklī. Web2Agent novieto jūsu vietni šīs ekosistēmas priekšgalā.

Šo kluso jauninājumu, ko izstrādājis Hostinger, padara jūsu vietni inteliģentu, pieejamu un AI pielāgotu — nemainot tās izkārtojumu vai nepievienojot manuālus uzdevumus. Tas automātiski sinhronizē jūsu saturu, nodrošinot AI aģentiem jaunāko informāciju par visu, sākot no jaunām ziņām līdz strukturālām izmaiņām.

Ievediet savu vietni mākslīgā intelekta aģentu laikmetā

Visi rīki, kas nepieciešami mākslīgā intelekta optimizētai vietnei

Tāpat kā mūsu mitināšanas plāni, arī Web2Agent ir aprīkots ar funkcijām, kas paredzētas veiktspējai, drošībai un nākotnes prasībām.
Automatizēta satura sinhronizācija

Automatizēta satura sinhronizācija

Visi jūsu vietnes atjauninājumi tiek automātiski izsekoti un sinhronizēti ar Web2Agent pakalpojumu. Tas garantē, ka mākslīgā intelekta aģentiem vienmēr ir pieejama visjaunākā informācija.

Vienkārša integrācija

Vienkārša integrācija

Iespējojiet Web2Agent ar vienu klikšķi. Viss process ir automatizēts un neprasa manuālu pārvaldību, ļaujot jums koncentrēties uz savu saturu, nevis uz sarežģītām konfigurācijām.

Esiet soli priekšā tiešsaistē

Esiet soli priekšā tiešsaistē

Padarot savu vietni gatavu mākslīgā intelekta izmantošanai jau šodien, jūs nodrošināt, ka tā joprojām ir atrodama, atbilstoša un viegli integrējama ar rītdienas mākslīgā intelekta darbinātajiem rīkiem.

Privātuma prioritātes dizains

Privātuma prioritātes dizains

Web2Agent tika izstrādāts, ņemot vērā privātumu. Apmeklētāju aktivitātes netiek izsekotas, un nekādi lietotāju personas dati netiek apkopoti.

Pilnīga lietotāja kontrole

Pilnīga lietotāja kontrole

Šī funkcija ir pilnīgi neobligāta, un to var iespējot vai atspējot jebkurā laikā. Jūs vienmēr pilnībā kontrolējat savas vietnes datus un to, kā tiem piekļūst.

Plaša saderība

Plaša saderība

Web2Agent ļauj integrēt jūsu vietnes saturu ar jebkuru rīku, kas atbalsta MCP protokolu, tādējādi atverot plašas iespējas pielāgotu lietojumprogrammu izveidei.

Vienkārša iestatīšana, iespaidīgi rezultāti

Web2Agent aktivizēšana ir vienkārša un aizņem tikai brīdi.
01

Atveriet savu WordPress administratora paneli

Piesakieties savā WordPress informācijas panelī, kur pārvaldāt vietnes iestatījumus un spraudņus.

02

Dodieties uz Hostinger → Rīki

Kreisās puses izvēlnē noklikšķiniet uz cilnes Hostinger un pēc tam atlasiet Rīki, lai piekļūtu papildu iestatījumiem.

03

Iespējot Web2Agent

Ritiniet līdz sadaļai LLM optimizācija un ieslēdziet Web2Agent. Tas arī viss, jūsu vietne tagad ir optimizēta AI aģentu lietošanai.

Pievienojieties tīmekļa nākotnei

Neļaujiet savai vietnei palikt novārtā. Iespējojiet Web2Agent, lai piešķirtu jūsu vietnei balsi jaunajā aģentu tīmeklī, nodrošinot, ka tā saglabā savu galveno lomu mākslīgā intelekta darbinātajā nākotnē.

Web2Agent bieži uzdotie jautājumi

Kas ir Web2Agent?

Vai tas mainīs manas tīmekļa vietnes izskatu?

Vai mani dati ir drošībā?

Vai man ir jāizmanto šī funkcija?

Cik ilgs laiks nepieciešams aktivizēšanai?