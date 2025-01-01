Připravte svůj web na web řízený umělou inteligencí

Přeneste svůj web do věku AI agentů

Internet se vyvíjí. Více uživatelů než kdy dříve používá umělou inteligenci k navigaci na webu. Web2Agent staví váš web do popředí tohoto ekosystému.

Tato tichá aktualizace, vyvinutá společností Hostinger, činí váš web inteligentním, přístupným a připraveným pro umělou inteligenci – bez nutnosti změny rozvržení nebo přidávání manuálních úkolů. Automaticky synchronizuje váš obsah a udržuje agenty umělé inteligence aktuální o všem, od nových příspěvků až po strukturální změny.

Všechny nástroje, které potřebujete pro web optimalizovaný pro umělou inteligenci

Stejně jako naše hostingové plány je i Web2Agent nabitý funkcemi navrženými pro výkon, zabezpečení a připravenost na budoucnost.
Automatická synchronizace obsahu

Veškeré aktualizace vašeho webu jsou automaticky sledovány a synchronizovány se službou Web2Agent. To zaručuje, že agenti s umělou inteligencí mají vždy k dispozici nejaktuálnější informace.

Snadná integrace

Aktivujte Web2Agent jediným kliknutím. Celý proces je automatizovaný a nevyžaduje žádnou ruční správu, což vám umožňuje soustředit se na obsah, nikoli na složité konfigurace.

Zůstaňte online o krok napřed

Tím, že váš web bude připraven pro umělou inteligenci ještě dnes, zajistíte, že zůstane snadno vyhledatelný, relevantní a snadno integrovatelný s nástroji umělé inteligence zítřka.

Design zaměřený na soukromí

Web2Agent byl vytvořen s ohledem na soukromí. Nesleduje se žádná aktivita návštěvníků a nikdy se neshromažďují žádné osobní údaje uživatelů.

Plná kontrola uživatele

Tato funkce je zcela volitelná a lze ji kdykoli povolit nebo zakázat. Vždy máte plnou kontrolu nad daty na vašem webu a způsobem, jakým se k nim přistupuje.

Široká kompatibilita

Web2Agent vám umožňuje integrovat obsah vašich webových stránek s jakýmkoli nástrojem, který podporuje protokol MCP, a otevírá tak nepřeberné množství možností pro vlastní aplikace.

Jednoduché nastavení, skvělé výsledky

01

Otevřete administrátorský panel WordPressu

Přihlaste se do svého dashboardu WordPressu, kde spravujete nastavení webu a pluginy.

02

Přejděte do sekce Hostinger → Nástroje

V levé nabídce klikněte na kartu Hostinger a poté vyberte Nástroje pro přístup k pokročilému nastavení.

03

Povolit Web2Agent

Přejděte do sekce Optimalizace LLM a zapněte Web2Agent. To je vše, váš web je nyní optimalizován pro použití s AI agenty.

Připojte se k budoucnosti webu

Nenechte svůj web pozadu. Povolte Web2Agent, aby dal vašemu webu hlas v novém agentním webu a zajistil, že zůstane klíčovým hráčem v budoucnosti poháněné umělou inteligencí.

Často kladené otázky k Web2Agentu

