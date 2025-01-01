Připravte svůj web na web řízený umělou inteligencí
Web2Agent promění váš web v agenta s umělou inteligencí – takže váš obsah bude objeven, pochopen a bude s ním interagovat pomocí nástrojů jako Claude a Gemini.
Přeneste svůj web do věku AI agentů
Internet se vyvíjí. Více uživatelů než kdy dříve používá umělou inteligenci k navigaci na webu. Web2Agent staví váš web do popředí tohoto ekosystému.
Tato tichá aktualizace, vyvinutá společností Hostinger, činí váš web inteligentním, přístupným a připraveným pro umělou inteligenci – bez nutnosti změny rozvržení nebo přidávání manuálních úkolů. Automaticky synchronizuje váš obsah a udržuje agenty umělé inteligence aktuální o všem, od nových příspěvků až po strukturální změny.
Všechny nástroje, které potřebujete pro web optimalizovaný pro umělou inteligenci
Automatická synchronizace obsahu
Veškeré aktualizace vašeho webu jsou automaticky sledovány a synchronizovány se službou Web2Agent. To zaručuje, že agenti s umělou inteligencí mají vždy k dispozici nejaktuálnější informace.
Snadná integrace
Aktivujte Web2Agent jediným kliknutím. Celý proces je automatizovaný a nevyžaduje žádnou ruční správu, což vám umožňuje soustředit se na obsah, nikoli na složité konfigurace.
Zůstaňte online o krok napřed
Tím, že váš web bude připraven pro umělou inteligenci ještě dnes, zajistíte, že zůstane snadno vyhledatelný, relevantní a snadno integrovatelný s nástroji umělé inteligence zítřka.
Design zaměřený na soukromí
Web2Agent byl vytvořen s ohledem na soukromí. Nesleduje se žádná aktivita návštěvníků a nikdy se neshromažďují žádné osobní údaje uživatelů.
Plná kontrola uživatele
Tato funkce je zcela volitelná a lze ji kdykoli povolit nebo zakázat. Vždy máte plnou kontrolu nad daty na vašem webu a způsobem, jakým se k nim přistupuje.
Široká kompatibilita
Web2Agent vám umožňuje integrovat obsah vašich webových stránek s jakýmkoli nástrojem, který podporuje protokol MCP, a otevírá tak nepřeberné množství možností pro vlastní aplikace.
Jednoduché nastavení, skvělé výsledky
Otevřete administrátorský panel WordPressu
Přihlaste se do svého dashboardu WordPressu, kde spravujete nastavení webu a pluginy.
Přejděte do sekce Hostinger → Nástroje
V levé nabídce klikněte na kartu Hostinger a poté vyberte Nástroje pro přístup k pokročilému nastavení.
Povolit Web2Agent
Přejděte do sekce Optimalizace LLM a zapněte Web2Agent. To je vše, váš web je nyní optimalizován pro použití s AI agenty.