Valmistele verkkosivustosi tekoälypohjaista verkkoa varten
Web2Agent muuttaa sivustosi tekoälyagentiksi – joten työkalut, kuten Claude ja Gemini, löytävät, ymmärtävät ja reagoivat sisältöösi.
Vie verkkosivustosi tekoälyagenttien aikakauteen
Internet kehittyy. Yhä useammat käyttäjät käyttävät tekoälyä verkossa navigointiin. Web2Agent asettaa verkkosivustosi tämän ekosysteemin eturintamaan.
Hostingerin kehittämä hiljainen päivitys tekee verkkosivustostasi älykkään, saavutettavan ja tekoälyvalmiin – muuttamatta sen ulkoasua tai lisäämättä manuaalisia tehtäviä. Se synkronoi sisältösi automaattisesti pitäen tekoälyagentit ajan tasalla kaikesta uusista julkaisuista rakenteellisiin muutoksiin.
Kaikki työkalut, joita tarvitset tekoälyoptimoituun sivustoon
Automaattinen sisällön synkronointi
Verkkosivustosi päivityksiä seurataan automaattisesti ja pidetään synkronoituna Web2Agent-palvelun kanssa. Tämä takaa, että tekoälyagenteilla on aina ajantasaisimmat tiedot.
Vaivaton integrointi
Ota Web2Agent käyttöön yhdellä napsautuksella. Koko prosessi on automatisoitu eikä vaadi manuaalista hallintaa, joten voit keskittyä sisältöösi monimutkaisten määritysten sijaan.
Pysy askeleen edellä verkossa
Tekemällä sivustostasi tekoälyvalmiin jo tänään varmistat, että se pysyy löydettävissä, relevanttina ja helposti integroitavissa tulevaisuuden tekoälypohjaisiin työkaluihin.
Tietosuoja ensin -suunnittelu
Web2Agent on rakennettu yksityisyys mielessä. Vierailijoiden toimintaa ei seurata, eikä henkilökohtaisia käyttäjätietoja koskaan kerätä.
Täysi käyttäjän hallinta
Tämä ominaisuus on täysin valinnainen ja sen voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä milloin tahansa. Sinä säilytät aina täyden hallinnan verkkosivustosi tiedoista ja siitä, miten niitä käytetään.
Laaja yhteensopivuus
Web2Agentin avulla voit integroida verkkosivustosi sisällön mihin tahansa MCP-protokollaa tukevaan työkaluun, mikä avaa uusia mahdollisuuksia mukautetuille sovelluksille.
Yksinkertainen asennus, tehokkaat tulokset
Avaa WordPress-hallintapaneelisi
Kirjaudu WordPress-hallintapaneeliisi, jossa voit hallita sivustosi asetuksia ja lisäosia.
Siirry kohtaan Hostinger → Työkalut
Napsauta vasemmanpuoleisessa valikossa Hostinger-välilehteä ja valitse sitten Työkalut päästäksesi lisäasetuksiin.
Ota Web2Agent käyttöön
Vieritä LLM-optimointi-osioon ja kytke Web2Agent päälle. Siinä kaikki, sivustosi on nyt optimoitu tekoälyagenttien käyttöön.