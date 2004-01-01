Valmistele verkkosivustosi tekoälypohjaista verkkoa varten

Web2Agent muuttaa sivustosi tekoälyagentiksi – joten työkalut, kuten Claude ja Gemini, löytävät, ymmärtävät ja reagoivat sisältöösi.

Sisältyy WordPress- tai Website Builder -tilaukseesi.
Vie verkkosivustosi tekoälyagenttien aikakauteen

Internet kehittyy. Yhä useammat käyttäjät käyttävät tekoälyä verkossa navigointiin. Web2Agent asettaa verkkosivustosi tämän ekosysteemin eturintamaan.

Hostingerin kehittämä hiljainen päivitys tekee verkkosivustostasi älykkään, saavutettavan ja tekoälyvalmiin – muuttamatta sen ulkoasua tai lisäämättä manuaalisia tehtäviä. Se synkronoi sisältösi automaattisesti pitäen tekoälyagentit ajan tasalla kaikesta uusista julkaisuista rakenteellisiin muutoksiin.

Kaikki työkalut, joita tarvitset tekoälyoptimoituun sivustoon

Aivan kuten hosting-paketitkin, Web2Agent sisältää ominaisuuksia, jotka on suunniteltu suorituskykyä, turvallisuutta ja tulevaisuuden valmiutta silmällä pitäen.
Automaattinen sisällön synkronointi

Verkkosivustosi päivityksiä seurataan automaattisesti ja pidetään synkronoituna Web2Agent-palvelun kanssa. Tämä takaa, että tekoälyagenteilla on aina ajantasaisimmat tiedot.

Vaivaton integrointi

Ota Web2Agent käyttöön yhdellä napsautuksella. Koko prosessi on automatisoitu eikä vaadi manuaalista hallintaa, joten voit keskittyä sisältöösi monimutkaisten määritysten sijaan.

Pysy askeleen edellä verkossa

Tekemällä sivustostasi tekoälyvalmiin jo tänään varmistat, että se pysyy löydettävissä, relevanttina ja helposti integroitavissa tulevaisuuden tekoälypohjaisiin työkaluihin.

Tietosuoja ensin -suunnittelu

Web2Agent on rakennettu yksityisyys mielessä. Vierailijoiden toimintaa ei seurata, eikä henkilökohtaisia käyttäjätietoja koskaan kerätä.

Täysi käyttäjän hallinta

Tämä ominaisuus on täysin valinnainen ja sen voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä milloin tahansa. Sinä säilytät aina täyden hallinnan verkkosivustosi tiedoista ja siitä, miten niitä käytetään.

Laaja yhteensopivuus

Web2Agentin avulla voit integroida verkkosivustosi sisällön mihin tahansa MCP-protokollaa tukevaan työkaluun, mikä avaa uusia mahdollisuuksia mukautetuille sovelluksille.

Yksinkertainen asennus, tehokkaat tulokset

Web2Agentin aktivointi on helppoa ja vie vain hetken.
01

Avaa WordPress-hallintapaneelisi

Kirjaudu WordPress-hallintapaneeliisi, jossa voit hallita sivustosi asetuksia ja lisäosia.

02

Siirry kohtaan Hostinger → Työkalut

Napsauta vasemmanpuoleisessa valikossa Hostinger-välilehteä ja valitse sitten Työkalut päästäksesi lisäasetuksiin.

03

Ota Web2Agent käyttöön

Vieritä LLM-optimointi-osioon ja kytke Web2Agent päälle. Siinä kaikki, sivustosi on nyt optimoitu tekoälyagenttien käyttöön.

Liity mukaan verkon tulevaisuuteen

Älä anna verkkosivustosi jäädä jälkeen. Ota Web2Agent käyttöön ja anna sivustollesi ääni uudessa agenttiverkossa varmistaen, että se pysyy keskeisenä toimijana tekoälypohjaisessa tulevaisuudessa.

Web2Agentin usein kysytyt kysymykset

Mikä on Web2Agent?

Muuttaako tämä verkkosivustoni ulkoasua?

Ovatko tietoni turvassa?

Onko minun pakko käyttää tätä ominaisuutta?

Kuinka kauan aktivointi kestää?