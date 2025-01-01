让您的网站为人工智能驱动的网络做好准备
Web2Agent 将您的网站变成一个 AI 代理 - 因此您的内容会被 Claude 和 Gemini 等工具发现、理解和参与。
包含在您的 WordPress 或网站构建器计划中。
打造 AI 优化网站所需的所有工具
与我们的托管计划一样，Web2Agent 配备了专为性能、安全性和未来准备而设计的功能。
自动内容同步
您网站的任何更新都会自动跟踪并与 Web2Agent 服务保持同步。这确保 AI 代理始终拥有最新信息。
轻松集成
一键启用 Web2Agent。整个流程自动化，无需任何手动管理，让您专注于内容本身，无需担心复杂的配置。
保持在线领先
通过让您的网站今天就做好 AI 准备，您可以确保它仍然可被发现、具有相关性，并且易于与未来的 AI 工具集成。
隐私优先的设计
Web2Agent 在构建时就充分考虑了隐私问题。它不会追踪访客活动，也不会收集任何个人用户数据。
完全用户控制
此功能完全可选，可随时启用或禁用。您始终可以完全控制您网站的数据及其访问方式。
广泛的兼容性
Web2Agent 使您能够将您的网站内容与任何支持 MCP 协议的工具集成，为自定义应用程序开启无限可能。
设置简单，效果显著
激活 Web2Agent 非常简单，只需片刻。
01
打开您的 WordPress 管理面板
登录到您的 WordPress 仪表板，您可以在其中管理您的网站设置和插件。
02
导航至 Hostinger → 工具
在左侧菜单中，单击 Hostinger 选项卡，然后选择工具以访问高级设置。
03
启用 Web2Agent
滚动到“LLM 优化”部分，然后切换到“Web2Agent”。就这样，您的网站现已针对 AI 代理进行了优化。