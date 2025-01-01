Przygotuj swoją witrynę internetową na sieć opartą na sztucznej inteligencji

Web2Agent zmienia Twoją witrynę w agenta AI, dzięki czemu Twoje treści są odkrywane, rozumiane i wykorzystywane przez narzędzia takie jak Claude i Gemini.

W zestawie z planem WordPress lub Website Builder.
Przygotuj swoją witrynę internetową na sieć opartą na sztucznej inteligencji
Rekomendowany przez WordPress.org

Przenieś swoją witrynę internetową w erę agentów AI

Internet ewoluuje. Coraz więcej użytkowników korzysta ze sztucznej inteligencji do poruszania się po sieci. Web2Agent stawia Twoją witrynę w czołówce tego ekosystemu.

Ta cicha aktualizacja, opracowana przez Hostinger, sprawia, że Twoja witryna jest inteligentna, dostępna i gotowa na sztuczną inteligencję – bez konieczności zmiany jej układu ani dodawania zadań ręcznych. Automatycznie synchronizuje ona Twoje treści, informując agentów AI o wszystkim, od nowych wpisów po zmiany strukturalne.

Przenieś swoją witrynę internetową w erę agentów AI

Wszystkie narzędzia potrzebne do stworzenia witryny zoptymalizowanej pod kątem sztucznej inteligencji

Podobnie jak nasze plany hostingowe, Web2Agent oferuje szereg funkcji zaprojektowanych z myślą o wydajności, bezpieczeństwie i przygotowaniu na przyszłość.
Automatyczna synchronizacja treści

Wszelkie aktualizacje Twojej witryny są automatycznie śledzone i synchronizowane z usługą Web2Agent. Dzięki temu agenci AI zawsze dysponują aktualnymi informacjami.

Bezproblemowa integracja

Włącz Web2Agent jednym kliknięciem. Cały proces jest zautomatyzowany i nie wymaga ręcznego zarządzania, dzięki czemu możesz skupić się na treści, a nie na skomplikowanych konfiguracjach.

Bądź o krok przed innymi w sieci

Przygotowując swoją witrynę do obsługi sztucznej inteligencji już dziś, masz pewność, że pozostanie ona łatwa do odnalezienia, istotna i łatwa do zintegrowania z narzędziami przyszłości opartymi na sztucznej inteligencji.

Projektowanie z myślą o prywatności

Web2Agent został stworzony z myślą o prywatności. Żadna aktywność odwiedzających nie jest śledzona, a żadne dane osobowe użytkownika nie są gromadzone.

Pełna kontrola użytkownika

Ta funkcja jest całkowicie opcjonalna i można ją włączyć lub wyłączyć w dowolnym momencie. Zawsze masz pełną kontrolę nad danymi swojej witryny i sposobem dostępu do nich.

Szeroka kompatybilność

Dzięki Web2Agent możesz zintegrować zawartość swojej witryny internetowej z dowolnym narzędziem obsługującym protokół MCP, otwierając tym samym mnóstwo możliwości dla niestandardowych aplikacji.

Prosta konfiguracja, potężne rezultaty

Aktywacja usługi Web2Agent jest prosta i zajmie tylko chwilę.
01

Otwórz panel administracyjny WordPress

Zaloguj się do panelu WordPress, gdzie możesz zarządzać ustawieniami witryny i wtyczkami.

02

Przejdź do Hostinger → Narzędzia

W menu po lewej stronie kliknij zakładkę Hostinger, a następnie wybierz Narzędzia, aby uzyskać dostęp do ustawień zaawansowanych.

03

Włącz Web2Agent

Przewiń do sekcji Optymalizacja LLM i włącz Web2Agent. To wszystko, Twoja witryna jest teraz zoptymalizowana pod kątem agentów AI.

Dołącz do przyszłości sieci

Nie pozwól, aby Twoja strona internetowa została w tyle. Włącz Web2Agent, aby dać swojej witrynie głos w nowej sieci agentów, zapewniając jej kluczową rolę w przyszłości opartej na sztucznej inteligencji.

Często zadawane pytania dotyczące Web2Agent

