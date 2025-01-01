Przygotuj swoją witrynę internetową na sieć opartą na sztucznej inteligencji
Web2Agent zmienia Twoją witrynę w agenta AI, dzięki czemu Twoje treści są odkrywane, rozumiane i wykorzystywane przez narzędzia takie jak Claude i Gemini.
Przenieś swoją witrynę internetową w erę agentów AI
Internet ewoluuje. Coraz więcej użytkowników korzysta ze sztucznej inteligencji do poruszania się po sieci. Web2Agent stawia Twoją witrynę w czołówce tego ekosystemu.
Ta cicha aktualizacja, opracowana przez Hostinger, sprawia, że Twoja witryna jest inteligentna, dostępna i gotowa na sztuczną inteligencję – bez konieczności zmiany jej układu ani dodawania zadań ręcznych. Automatycznie synchronizuje ona Twoje treści, informując agentów AI o wszystkim, od nowych wpisów po zmiany strukturalne.
Wszystkie narzędzia potrzebne do stworzenia witryny zoptymalizowanej pod kątem sztucznej inteligencji
Automatyczna synchronizacja treści
Wszelkie aktualizacje Twojej witryny są automatycznie śledzone i synchronizowane z usługą Web2Agent. Dzięki temu agenci AI zawsze dysponują aktualnymi informacjami.
Bezproblemowa integracja
Włącz Web2Agent jednym kliknięciem. Cały proces jest zautomatyzowany i nie wymaga ręcznego zarządzania, dzięki czemu możesz skupić się na treści, a nie na skomplikowanych konfiguracjach.
Bądź o krok przed innymi w sieci
Przygotowując swoją witrynę do obsługi sztucznej inteligencji już dziś, masz pewność, że pozostanie ona łatwa do odnalezienia, istotna i łatwa do zintegrowania z narzędziami przyszłości opartymi na sztucznej inteligencji.
Projektowanie z myślą o prywatności
Web2Agent został stworzony z myślą o prywatności. Żadna aktywność odwiedzających nie jest śledzona, a żadne dane osobowe użytkownika nie są gromadzone.
Pełna kontrola użytkownika
Ta funkcja jest całkowicie opcjonalna i można ją włączyć lub wyłączyć w dowolnym momencie. Zawsze masz pełną kontrolę nad danymi swojej witryny i sposobem dostępu do nich.
Szeroka kompatybilność
Dzięki Web2Agent możesz zintegrować zawartość swojej witryny internetowej z dowolnym narzędziem obsługującym protokół MCP, otwierając tym samym mnóstwo możliwości dla niestandardowych aplikacji.
Prosta konfiguracja, potężne rezultaty
Otwórz panel administracyjny WordPress
Zaloguj się do panelu WordPress, gdzie możesz zarządzać ustawieniami witryny i wtyczkami.
Przejdź do Hostinger → Narzędzia
W menu po lewej stronie kliknij zakładkę Hostinger, a następnie wybierz Narzędzia, aby uzyskać dostęp do ustawień zaawansowanych.
Włącz Web2Agent
Przewiń do sekcji Optymalizacja LLM i włącz Web2Agent. To wszystko, Twoja witryna jest teraz zoptymalizowana pod kątem agentów AI.