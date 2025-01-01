Chuẩn bị trang web của bạn cho web được điều khiển bằng AI
Web2Agent biến trang web của bạn thành một tác nhân AI – để nội dung của bạn được các công cụ như Claude và Gemini khám phá, hiểu và tương tác.
Đưa trang web của bạn vào thời đại của các tác nhân AI
Internet đang phát triển. Ngày càng có nhiều người dùng sử dụng AI để điều hướng web. Web2Agent đưa website của bạn lên vị trí hàng đầu trong hệ sinh thái này.
Được phát triển bởi Hostinger, bản nâng cấp âm thầm này giúp website của bạn trở nên thông minh, dễ truy cập và sẵn sàng cho AI – mà không cần thay đổi giao diện hay thêm bất kỳ tác vụ thủ công nào. Nó tự động đồng bộ hóa nội dung của bạn, giúp các AI luôn cập nhật mọi thứ, từ bài đăng mới đến thay đổi cấu trúc.
Tất cả các công cụ bạn cần cho một trang web được tối ưu hóa bằng AI
Đồng bộ hóa nội dung tự động
Mọi cập nhật trên trang web của bạn đều được tự động theo dõi và đồng bộ hóa với dịch vụ Web2Agent. Điều này đảm bảo các tác nhân AI luôn có thông tin mới nhất.
Tích hợp dễ dàng
Kích hoạt Web2Agent chỉ với một cú nhấp chuột. Toàn bộ quy trình được tự động hóa và không yêu cầu bất kỳ thao tác quản lý thủ công nào, cho phép bạn tập trung vào nội dung thay vì các cấu hình phức tạp.
Luôn dẫn đầu trực tuyến
Bằng cách thiết kế trang web của bạn tương thích với AI ngay hôm nay, bạn đảm bảo trang web vẫn dễ khám phá, phù hợp và dễ tích hợp với các công cụ hỗ trợ AI của tương lai.
Thiết kế ưu tiên quyền riêng tư
Web2Agent được xây dựng với tiêu chí bảo mật quyền riêng tư. Không có hoạt động nào của khách truy cập bị theo dõi và không có dữ liệu cá nhân nào của người dùng bị thu thập.
Kiểm soát toàn diện của người dùng
Tính năng này hoàn toàn tùy chọn và có thể được bật hoặc tắt bất cứ lúc nào. Bạn luôn nắm toàn quyền kiểm soát dữ liệu trên trang web của mình và cách thức truy cập dữ liệu đó.
Khả năng tương thích rộng
Web2Agent cho phép bạn tích hợp nội dung trang web của mình với bất kỳ công cụ nào hỗ trợ giao thức MCP, mở ra vô vàn khả năng cho các ứng dụng tùy chỉnh.
Thiết lập đơn giản, kết quả mạnh mẽ
Mở bảng quản trị WordPress của bạn
Đăng nhập vào bảng điều khiển WordPress nơi bạn quản lý cài đặt trang web và plugin của mình.
Điều hướng đến Hostinger → Công cụ
Trong menu bên trái, nhấp vào tab Hostinger, sau đó chọn Công cụ để truy cập cài đặt nâng cao.
Kích hoạt Web2Agent
Cuộn đến phần Tối ưu hóa LLM và bật Web2Agent. Vậy là xong, trang web của bạn đã được tối ưu hóa cho việc sử dụng AI.