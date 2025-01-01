เตรียมเว็บไซต์ของคุณให้พร้อมสำหรับเว็บที่ขับเคลื่อนด้วย AI
Web2Agent เปลี่ยนไซต์ของคุณให้กลายเป็นตัวแทน AI เพื่อให้เนื้อหาของคุณถูกค้นพบ เข้าใจ และมีส่วนร่วมด้วยเครื่องมือเช่น Claude และ Gemini
นำเว็บไซต์ของคุณเข้าสู่ยุคของตัวแทน AI
อินเทอร์เน็ตกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ กำลังใช้ AI เพื่อนำทางเว็บไซต์ Web2Agent ยกระดับเว็บไซต์ของคุณให้โดดเด่นที่สุดในระบบนิเวศนี้
การพัฒนาโดย Hostinger จะทำให้เว็บไซต์ของคุณชาญฉลาด เข้าถึงง่าย และพร้อมสำหรับ AI โดยไม่ต้องเปลี่ยนเลย์เอาต์หรือเพิ่มงานด้วยตนเอง ระบบจะซิงค์เนื้อหาของคุณโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ AI agent อัปเดตข้อมูลทุกอย่าง ตั้งแต่โพสต์ใหม่ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
เครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับไซต์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับ AI
การซิงค์เนื้อหาอัตโนมัติ
การอัปเดตใดๆ บนเว็บไซต์ของคุณจะถูกติดตามและซิงค์กับบริการ Web2Agent โดยอัตโนมัติ รับรองว่าเอเจนต์ AI จะได้รับข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ
การบูรณาการที่ง่ายดาย
เปิดใช้งาน Web2Agent ได้ด้วยคลิกเดียว กระบวนการทั้งหมดเป็นแบบอัตโนมัติและไม่ต้องจัดการด้วยตนเอง ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาของคุณ โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับการกำหนดค่าที่ซับซ้อน
ก้าวล้ำหน้าในโลกออนไลน์
การทำให้ไซต์ของคุณพร้อมสำหรับ AI ในวันนี้ จะทำให้แน่ใจได้ว่าไซต์ของคุณยังคงค้นพบได้ มีความเกี่ยวข้อง และบูรณาการกับเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของวันพรุ่งนี้ได้อย่างง่ายดาย
การออกแบบที่เน้นความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก
Web2Agent สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัว ไม่มีการติดตามกิจกรรมของผู้เยี่ยมชม และไม่มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้
การควบคุมผู้ใช้เต็มรูปแบบ
ฟีเจอร์นี้เป็นทางเลือกและสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานได้ตลอดเวลา คุณยังคงสามารถควบคุมข้อมูลบนเว็บไซต์และวิธีการเข้าถึงได้อย่างเต็มที่
ความเข้ากันได้กว้าง
Web2Agent ช่วยให้คุณสามารถรวมเนื้อหาเว็บไซต์ของคุณกับเครื่องมือใดๆ ที่รองรับโปรโตคอล MCP ช่วยปลดล็อกโลกแห่งความเป็นไปได้สำหรับแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง
ติดตั้งง่าย ผลลัพธ์ทรงพลัง
เปิดแผงควบคุมผู้ดูแลระบบ WordPress ของคุณ
เข้าสู่ระบบแผงควบคุม WordPress ของคุณ ซึ่งคุณสามารถจัดการการตั้งค่าไซต์และปลั๊กอินของคุณได้
ไปที่ Hostinger → เครื่องมือ
ในเมนูทางด้านซ้าย คลิกที่แท็บ Hostinger จากนั้นเลือกเครื่องมือเพื่อเข้าถึงการตั้งค่าขั้นสูง
เปิดใช้งาน Web2Agent
เลื่อนไปที่ส่วน LLM Optimization แล้วเปิดใช้งาน Web2Agent เพียงเท่านี้ เว็บไซต์ของคุณก็ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานของเอเจนต์ AI แล้ว