เตรียมเว็บไซต์ของคุณให้พร้อมสำหรับเว็บที่ขับเคลื่อนด้วย AI

Web2Agent เปลี่ยนไซต์ของคุณให้กลายเป็นตัวแทน AI เพื่อให้เนื้อหาของคุณถูกค้นพบ เข้าใจ และมีส่วนร่วมด้วยเครื่องมือเช่น Claude และ Gemini

รวมอยู่ในแผน WordPress หรือ Website Builder ของคุณ
นำเว็บไซต์ของคุณเข้าสู่ยุคของตัวแทน AI

อินเทอร์เน็ตกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ กำลังใช้ AI เพื่อนำทางเว็บไซต์ Web2Agent ยกระดับเว็บไซต์ของคุณให้โดดเด่นที่สุดในระบบนิเวศนี้

การพัฒนาโดย Hostinger จะทำให้เว็บไซต์ของคุณชาญฉลาด เข้าถึงง่าย และพร้อมสำหรับ AI โดยไม่ต้องเปลี่ยนเลย์เอาต์หรือเพิ่มงานด้วยตนเอง ระบบจะซิงค์เนื้อหาของคุณโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ AI agent อัปเดตข้อมูลทุกอย่าง ตั้งแต่โพสต์ใหม่ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

เครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับไซต์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับ AI

เช่นเดียวกับแผนโฮสติ้งของเรา Web2Agent มาพร้อมกับฟีเจอร์มากมายที่ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความพร้อมสำหรับอนาคต
การซิงค์เนื้อหาอัตโนมัติ

การอัปเดตใดๆ บนเว็บไซต์ของคุณจะถูกติดตามและซิงค์กับบริการ Web2Agent โดยอัตโนมัติ รับรองว่าเอเจนต์ AI จะได้รับข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ

การบูรณาการที่ง่ายดาย

เปิดใช้งาน Web2Agent ได้ด้วยคลิกเดียว กระบวนการทั้งหมดเป็นแบบอัตโนมัติและไม่ต้องจัดการด้วยตนเอง ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาของคุณ โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับการกำหนดค่าที่ซับซ้อน

ก้าวล้ำหน้าในโลกออนไลน์

การทำให้ไซต์ของคุณพร้อมสำหรับ AI ในวันนี้ จะทำให้แน่ใจได้ว่าไซต์ของคุณยังคงค้นพบได้ มีความเกี่ยวข้อง และบูรณาการกับเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของวันพรุ่งนี้ได้อย่างง่ายดาย

การออกแบบที่เน้นความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก

Web2Agent สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัว ไม่มีการติดตามกิจกรรมของผู้เยี่ยมชม และไม่มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

การควบคุมผู้ใช้เต็มรูปแบบ

ฟีเจอร์นี้เป็นทางเลือกและสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานได้ตลอดเวลา คุณยังคงสามารถควบคุมข้อมูลบนเว็บไซต์และวิธีการเข้าถึงได้อย่างเต็มที่

ความเข้ากันได้กว้าง

Web2Agent ช่วยให้คุณสามารถรวมเนื้อหาเว็บไซต์ของคุณกับเครื่องมือใดๆ ที่รองรับโปรโตคอล MCP ช่วยปลดล็อกโลกแห่งความเป็นไปได้สำหรับแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง

ติดตั้งง่าย ผลลัพธ์ทรงพลัง

การเปิดใช้งาน Web2Agent เป็นเรื่องง่ายและใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที
01

เปิดแผงควบคุมผู้ดูแลระบบ WordPress ของคุณ

เข้าสู่ระบบแผงควบคุม WordPress ของคุณ ซึ่งคุณสามารถจัดการการตั้งค่าไซต์และปลั๊กอินของคุณได้

02

ไปที่ Hostinger → เครื่องมือ

ในเมนูทางด้านซ้าย คลิกที่แท็บ Hostinger จากนั้นเลือกเครื่องมือเพื่อเข้าถึงการตั้งค่าขั้นสูง

03

เปิดใช้งาน Web2Agent

เลื่อนไปที่ส่วน LLM Optimization แล้วเปิดใช้งาน Web2Agent เพียงเท่านี้ เว็บไซต์ของคุณก็ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานของเอเจนต์ AI แล้ว

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตของเว็บ

อย่าปล่อยให้เว็บไซต์ของคุณถูกทิ้งไว้ข้างหลัง เปิดใช้งาน Web2Agent เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณมีเสียงในเว็บเอเจนต์แบบใหม่ มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์ของคุณจะยังคงเป็นผู้เล่นหลักในอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วย AI

คำถามที่พบบ่อยของ Web2Agent

Web2Agent คืออะไร?

การเปลี่ยนแปลงนี้จะเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์เว็บไซต์ของฉันหรือไม่?

ข้อมูลของฉันปลอดภัยหรือไม่?

ฉันจำเป็นต้องใช้ฟีเจอร์นี้หรือไม่?

ใช้เวลานานเท่าใดจึงจะเปิดใช้งาน?