Siapkan situs web Anda untuk web yang didorong oleh AI
Web2Agent mengubah situs Anda menjadi agen AI – sehingga konten Anda ditemukan, dipahami, dan dilibatkan oleh alat seperti Claude dan Gemini.
Bawa situs web Anda ke era agen AI
Internet terus berkembang. Lebih banyak pengguna daripada sebelumnya yang menggunakan AI untuk menjelajahi web. Web2Agent memposisikan situs web Anda di garda terdepan ekosistem ini.
Dikembangkan oleh Hostinger, pembaruan senyap ini menjadikan situs web Anda cerdas, mudah diakses, dan siap AI – tanpa mengubah tata letaknya atau menambahkan tugas manual. Konten Anda akan disinkronkan secara otomatis, sehingga agen AI selalu mendapatkan informasi terbaru, mulai dari postingan baru hingga perubahan struktural.
Semua alat yang Anda butuhkan untuk situs yang dioptimalkan AI
Sinkronisasi konten otomatis
Setiap pembaruan pada situs web Anda akan otomatis dilacak dan disinkronkan dengan layanan Web2Agent. Hal ini menjamin agen AI selalu memiliki informasi terkini.
Integrasi yang mudah
Aktifkan Web2Agent dengan satu klik. Seluruh proses otomatis dan tidak memerlukan manajemen manual, sehingga Anda dapat fokus pada konten, bukan pada konfigurasi yang rumit.
Tetap unggul secara daring
Dengan membuat situs Anda siap AI hari ini, Anda memastikan situs tersebut tetap dapat ditemukan, relevan, dan mudah diintegrasikan dengan alat bertenaga AI di masa mendatang.
Desain yang mengutamakan privasi
Web2Agent dirancang dengan mengutamakan privasi. Tidak ada aktivitas pengunjung yang dilacak, dan tidak ada data pribadi pengguna yang pernah dikumpulkan.
Kontrol pengguna penuh
Fitur ini sepenuhnya opsional dan dapat diaktifkan atau dinonaktifkan kapan saja. Anda selalu memegang kendali penuh atas data situs web Anda dan cara aksesnya.
Kompatibilitas luas
Web2Agent memungkinkan Anda mengintegrasikan konten situs web Anda dengan alat apa pun yang mendukung protokol MCP, membuka dunia kemungkinan untuk aplikasi khusus.
Pengaturan sederhana, hasil yang hebat
Buka panel admin WordPress Anda
Masuk ke dasbor WordPress tempat Anda mengelola pengaturan situs dan plugin.
Navigasi ke Hostinger → Alat
Di menu sebelah kiri, klik tab Hostinger, lalu pilih Alat untuk mengakses pengaturan lanjutan.
Aktifkan Web2Agent
Gulir ke bagian Optimasi LLM dan aktifkan Web2Agent. Selesai, situs Anda kini dioptimalkan untuk penggunaan agen AI.