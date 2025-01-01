Siapkan situs web Anda untuk web yang didorong oleh AI

Web2Agent mengubah situs Anda menjadi agen AI – sehingga konten Anda ditemukan, dipahami, dan dilibatkan oleh alat seperti Claude dan Gemini.

Termasuk dalam paket WordPress atau Pembuat Situs Web Anda.
Siapkan situs web Anda untuk web yang didorong oleh AI
Direkomendasikan oleh WordPress.org

Bawa situs web Anda ke era agen AI

Internet terus berkembang. Lebih banyak pengguna daripada sebelumnya yang menggunakan AI untuk menjelajahi web. Web2Agent memposisikan situs web Anda di garda terdepan ekosistem ini.

Dikembangkan oleh Hostinger, pembaruan senyap ini menjadikan situs web Anda cerdas, mudah diakses, dan siap AI – tanpa mengubah tata letaknya atau menambahkan tugas manual. Konten Anda akan disinkronkan secara otomatis, sehingga agen AI selalu mendapatkan informasi terbaru, mulai dari postingan baru hingga perubahan struktural.

Semua alat yang Anda butuhkan untuk situs yang dioptimalkan AI

Sama seperti paket hosting kami, Web2Agent dilengkapi dengan fitur yang dirancang untuk kinerja, keamanan, dan kesiapan masa depan.
Sinkronisasi konten otomatis

Setiap pembaruan pada situs web Anda akan otomatis dilacak dan disinkronkan dengan layanan Web2Agent. Hal ini menjamin agen AI selalu memiliki informasi terkini.

Integrasi yang mudah

Aktifkan Web2Agent dengan satu klik. Seluruh proses otomatis dan tidak memerlukan manajemen manual, sehingga Anda dapat fokus pada konten, bukan pada konfigurasi yang rumit.

Tetap unggul secara daring

Dengan membuat situs Anda siap AI hari ini, Anda memastikan situs tersebut tetap dapat ditemukan, relevan, dan mudah diintegrasikan dengan alat bertenaga AI di masa mendatang.

Desain yang mengutamakan privasi

Web2Agent dirancang dengan mengutamakan privasi. Tidak ada aktivitas pengunjung yang dilacak, dan tidak ada data pribadi pengguna yang pernah dikumpulkan.

Kontrol pengguna penuh

Fitur ini sepenuhnya opsional dan dapat diaktifkan atau dinonaktifkan kapan saja. Anda selalu memegang kendali penuh atas data situs web Anda dan cara aksesnya.

Kompatibilitas luas

Web2Agent memungkinkan Anda mengintegrasikan konten situs web Anda dengan alat apa pun yang mendukung protokol MCP, membuka dunia kemungkinan untuk aplikasi khusus.

Pengaturan sederhana, hasil yang hebat

Mengaktifkan Web2Agent sangat mudah dan hanya memakan waktu sebentar.
01

Buka panel admin WordPress Anda

Masuk ke dasbor WordPress tempat Anda mengelola pengaturan situs dan plugin.

02

Navigasi ke Hostinger → Alat

Di menu sebelah kiri, klik tab Hostinger, lalu pilih Alat untuk mengakses pengaturan lanjutan.

03

Aktifkan Web2Agent

Gulir ke bagian Optimasi LLM dan aktifkan Web2Agent. Selesai, situs Anda kini dioptimalkan untuk penggunaan agen AI.

Bergabunglah dengan masa depan web

Jangan biarkan situs web Anda tertinggal. Aktifkan Web2Agent untuk memberi situs Anda suara di web agen baru, memastikannya tetap menjadi pemain kunci di masa depan yang didukung AI.

Tanya Jawab Web2Agent

Apa itu Web2Agent?

Apakah ini akan mengubah tampilan situs web saya?

Apakah data saya aman?

Apakah saya harus menggunakan fitur ini?

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengaktifkannya?