Pripravte si svoju webovú stránku na web riadený umelou inteligenciou

Web2Agent premení vašu stránku na agenta s umelou inteligenciou – takže váš obsah objavia, pochopia a budú s ním interagovať nástroje ako Claude a Gemini.

Súčasťou vášho plánu pre WordPress alebo Website Builder.
Priveďte svoju webovú stránku do veku agentov s umelou inteligenciou

Internet sa vyvíja. Viac používateľov ako kedykoľvek predtým používa umelú inteligenciu na navigáciu na webe. Web2Agent umiestňuje vašu webovú stránku do popredia tohto ekosystému.

Táto tichá aktualizácia, vyvinutá spoločnosťou Hostinger, robí vašu webovú stránku inteligentnou, prístupnou a pripravenou na umelú inteligenciu – bez zmeny jej rozloženia alebo pridania manuálnych úloh. Automaticky synchronizuje váš obsah a udržiava agentov umelej inteligencie aktuálnych o všetkom, od nových príspevkov až po štrukturálne zmeny.

Všetky nástroje, ktoré potrebujete pre web optimalizovaný pre umelú inteligenciu

Rovnako ako naše hostingové plány, aj Web2Agent je nabitý funkciami navrhnutými pre výkon, bezpečnosť a pripravenosť na budúcnosť.
Automatická synchronizácia obsahu

Všetky aktualizácie vašej webovej stránky sú automaticky sledované a synchronizované so službou Web2Agent. To zaručuje, že agenti s umelou inteligenciou majú vždy najaktuálnejšie informácie.

Bezproblémová integrácia

Aktivujte Web2Agent jediným kliknutím. Celý proces je automatizovaný a nevyžaduje žiadnu manuálnu správu, čo vám umožňuje sústrediť sa na obsah, nie na zložité konfigurácie.

Zostaňte online o krok vpred

Tým, že svoju stránku pripravíte na umelú inteligenciu už dnes, zabezpečíte, že zostane ľahko viditeľná, relevantná a ľahko integrovateľná s nástrojmi umelej inteligencie zajtrajška.

Dizajn zameraný na súkromie

Web2Agent bol vytvorený s ohľadom na súkromie. Nesleduje sa žiadna aktivita návštevníkov a nikdy sa nezhromažďujú žiadne osobné údaje používateľov.

Úplná kontrola používateľa

Táto funkcia je úplne voliteľná a je možné ju kedykoľvek povoliť alebo zakázať. Vždy máte úplnú kontrolu nad údajmi vašej webovej stránky a spôsobom, akým sa k nim pristupuje.

Široká kompatibilita

Web2Agent vám umožňuje integrovať obsah vašej webovej stránky s akýmkoľvek nástrojom, ktorý podporuje protokol MCP, čím odomyká svet možností pre vlastné aplikácie.

Jednoduché nastavenie, skvelé výsledky

Aktivácia Web2Agentu je jednoduchá a trvá len chvíľu.
01

Otvorte si administrátorský panel WordPressu

Prihláste sa do svojho ovládacieho panela WordPress, kde spravujete nastavenia a pluginy svojej stránky.

02

Prejdite na Hostinger → Nástroje

V ľavej ponuke kliknite na kartu Hostinger a potom vyberte položku Nástroje, čím získate prístup k rozšíreným nastaveniam.

03

Povoliť Web2Agent

Prejdite do sekcie Optimalizácia LLM a prepnite na Web2Agent. To je všetko, vaša stránka je teraz optimalizovaná pre použitie s AI agentmi.

Pridajte sa k budúcnosti webu

Nenechajte svoju webovú stránku pozadu. Povoľte Web2Agent, aby dal vašej stránke hlas v novom agentickom webe a zabezpečil, že zostane kľúčovým hráčom v budúcnosti poháňanej umelou inteligenciou.

Často kladené otázky o Web2Agent

Čo je Web2Agent?

Zmení sa tým vzhľad mojej webovej stránky?

Sú moje údaje v bezpečí?

Musím túto funkciu používať?

Ako dlho trvá aktivácia?