Pripravte si svoju webovú stránku na web riadený umelou inteligenciou
Web2Agent premení vašu stránku na agenta s umelou inteligenciou – takže váš obsah objavia, pochopia a budú s ním interagovať nástroje ako Claude a Gemini.
Priveďte svoju webovú stránku do veku agentov s umelou inteligenciou
Internet sa vyvíja. Viac používateľov ako kedykoľvek predtým používa umelú inteligenciu na navigáciu na webe. Web2Agent umiestňuje vašu webovú stránku do popredia tohto ekosystému.
Táto tichá aktualizácia, vyvinutá spoločnosťou Hostinger, robí vašu webovú stránku inteligentnou, prístupnou a pripravenou na umelú inteligenciu – bez zmeny jej rozloženia alebo pridania manuálnych úloh. Automaticky synchronizuje váš obsah a udržiava agentov umelej inteligencie aktuálnych o všetkom, od nových príspevkov až po štrukturálne zmeny.
Všetky nástroje, ktoré potrebujete pre web optimalizovaný pre umelú inteligenciu
Automatická synchronizácia obsahu
Všetky aktualizácie vašej webovej stránky sú automaticky sledované a synchronizované so službou Web2Agent. To zaručuje, že agenti s umelou inteligenciou majú vždy najaktuálnejšie informácie.
Bezproblémová integrácia
Aktivujte Web2Agent jediným kliknutím. Celý proces je automatizovaný a nevyžaduje žiadnu manuálnu správu, čo vám umožňuje sústrediť sa na obsah, nie na zložité konfigurácie.
Zostaňte online o krok vpred
Tým, že svoju stránku pripravíte na umelú inteligenciu už dnes, zabezpečíte, že zostane ľahko viditeľná, relevantná a ľahko integrovateľná s nástrojmi umelej inteligencie zajtrajška.
Dizajn zameraný na súkromie
Web2Agent bol vytvorený s ohľadom na súkromie. Nesleduje sa žiadna aktivita návštevníkov a nikdy sa nezhromažďujú žiadne osobné údaje používateľov.
Úplná kontrola používateľa
Táto funkcia je úplne voliteľná a je možné ju kedykoľvek povoliť alebo zakázať. Vždy máte úplnú kontrolu nad údajmi vašej webovej stránky a spôsobom, akým sa k nim pristupuje.
Široká kompatibilita
Web2Agent vám umožňuje integrovať obsah vašej webovej stránky s akýmkoľvek nástrojom, ktorý podporuje protokol MCP, čím odomyká svet možností pre vlastné aplikácie.
Jednoduché nastavenie, skvelé výsledky
Otvorte si administrátorský panel WordPressu
Prihláste sa do svojho ovládacieho panela WordPress, kde spravujete nastavenia a pluginy svojej stránky.
Prejdite na Hostinger → Nástroje
V ľavej ponuke kliknite na kartu Hostinger a potom vyberte položku Nástroje, čím získate prístup k rozšíreným nastaveniam.
Povoliť Web2Agent
Prejdite do sekcie Optimalizácia LLM a prepnite na Web2Agent. To je všetko, vaša stránka je teraz optimalizovaná pre použitie s AI agentmi.