Pripremite svoju web stranicu za web vođen umjetnom inteligencijom
Web2Agent pretvara vašu stranicu u AI agenta – tako da vaš sadržaj bude otkriven, shvaćen i s njim se može komunicirati pomoću alata poput Claudea i Geminija.
Uvedite svoju web stranicu u doba AI agenata
Internet se razvija. Više korisnika nego ikad koristi umjetnu inteligenciju za navigaciju webom. Web2Agent stavlja vašu web stranicu na čelo ovog ekosustava.
Razvijena od strane Hostingera, ova tiha nadogradnja čini vašu web stranicu inteligentnom, pristupačnom i spremnom za umjetnu inteligenciju – bez promjene izgleda ili dodavanja ručnih zadataka. Automatski sinkronizira vaš sadržaj, održavajući AI agente ažurnima sa svime, od novih objava do strukturnih promjena.
Svi alati koji su vam potrebni za web-mjesto optimizirano za umjetnu inteligenciju
Automatizirana sinkronizacija sadržaja
Sva ažuriranja vaše web stranice automatski se prate i sinkroniziraju s uslugom Web2Agent. To jamči da AI agenti uvijek imaju najnovije informacije.
Integracija bez napora
Omogućite Web2Agent jednim klikom. Cijeli proces je automatiziran i ne zahtijeva ručno upravljanje, što vam omogućuje da se usredotočite na svoj sadržaj, a ne na složene konfiguracije.
Budite online
Pripremom vaše web-stranice za umjetnu inteligenciju već danas osiguravate da ostane vidljiva, relevantna i jednostavna za integraciju s alatima budućnosti koje pokreću umjetna inteligencija.
Dizajn koji stavlja privatnost na prvo mjesto
Web2Agent je izgrađen imajući na umu privatnost. Ne prati se aktivnost posjetitelja niti se prikupljaju osobni podaci korisnika.
Potpuna kontrola korisnika
Ova je značajka potpuno opcionalna i može se omogućiti ili onemogućiti u bilo kojem trenutku. Uvijek imate potpunu kontrolu nad podacima svoje web stranice i načinom na koji im se pristupa.
Široka kompatibilnost
Web2Agent vam omogućuje integraciju sadržaja vaše web stranice s bilo kojim alatom koji podržava MCP protokol, otključavajući svijet mogućnosti za prilagođene aplikacije.
Jednostavno postavljanje, snažni rezultati
Otvorite administratorsku ploču WordPressa
Prijavite se na svoju WordPress nadzornu ploču gdje upravljate postavkama i dodacima svoje web-lokacije.
Idi na Hostinger → Alati
U izborniku s lijeve strane kliknite karticu Hostinger, a zatim odaberite Alati za pristup naprednim postavkama.
Omogući Web2Agent
Pomaknite se do odjeljka LLM Optimizacija i uključite Web2Agent. To je to, vaša je stranica sada optimizirana za korištenje AI agenata.