Pripremite svoju web stranicu za web vođen umjetnom inteligencijom

Web2Agent pretvara vašu stranicu u AI agenta – tako da vaš sadržaj bude otkriven, shvaćen i s njim se može komunicirati pomoću alata poput Claudea i Geminija.

Uključeno u vaš WordPress ili Website Builder plan.
Uvedite svoju web stranicu u doba AI agenata

Internet se razvija. Više korisnika nego ikad koristi umjetnu inteligenciju za navigaciju webom. Web2Agent stavlja vašu web stranicu na čelo ovog ekosustava.

Razvijena od strane Hostingera, ova tiha nadogradnja čini vašu web stranicu inteligentnom, pristupačnom i spremnom za umjetnu inteligenciju – bez promjene izgleda ili dodavanja ručnih zadataka. Automatski sinkronizira vaš sadržaj, održavajući AI agente ažurnima sa svime, od novih objava do strukturnih promjena.

Svi alati koji su vam potrebni za web-mjesto optimizirano za umjetnu inteligenciju

Baš kao i naši hosting planovi, Web2Agent dolazi s mnoštvom značajki osmišljenih za performanse, sigurnost i spremnost za budućnost.
Automatizirana sinkronizacija sadržaja

Sva ažuriranja vaše web stranice automatski se prate i sinkroniziraju s uslugom Web2Agent. To jamči da AI agenti uvijek imaju najnovije informacije.

Integracija bez napora

Omogućite Web2Agent jednim klikom. Cijeli proces je automatiziran i ne zahtijeva ručno upravljanje, što vam omogućuje da se usredotočite na svoj sadržaj, a ne na složene konfiguracije.

Budite online

Pripremom vaše web-stranice za umjetnu inteligenciju već danas osiguravate da ostane vidljiva, relevantna i jednostavna za integraciju s alatima budućnosti koje pokreću umjetna inteligencija.

Dizajn koji stavlja privatnost na prvo mjesto

Web2Agent je izgrađen imajući na umu privatnost. Ne prati se aktivnost posjetitelja niti se prikupljaju osobni podaci korisnika.

Potpuna kontrola korisnika

Ova je značajka potpuno opcionalna i može se omogućiti ili onemogućiti u bilo kojem trenutku. Uvijek imate potpunu kontrolu nad podacima svoje web stranice i načinom na koji im se pristupa.

Široka kompatibilnost

Web2Agent vam omogućuje integraciju sadržaja vaše web stranice s bilo kojim alatom koji podržava MCP protokol, otključavajući svijet mogućnosti za prilagođene aplikacije.

Jednostavno postavljanje, snažni rezultati

Aktivacija Web2Agenta je jednostavna i traje samo trenutak.
01

Otvorite administratorsku ploču WordPressa

Prijavite se na svoju WordPress nadzornu ploču gdje upravljate postavkama i dodacima svoje web-lokacije.

02

Idi na Hostinger → Alati

U izborniku s lijeve strane kliknite karticu Hostinger, a zatim odaberite Alati za pristup naprednim postavkama.

03

Omogući Web2Agent

Pomaknite se do odjeljka LLM Optimizacija i uključite Web2Agent. To je to, vaša je stranica sada optimizirana za korištenje AI agenata.

Pridružite se budućnosti weba

Ne dopustite da vaša web stranica zaostane. Omogućite Web2Agentu da vašoj stranici da glas u novom agentskom webu, osiguravajući da ostane ključni igrač u budućnosti pokretanoj umjetnom inteligencijom.

