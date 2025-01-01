האינטרנט מתפתח. יותר משתמשים מאי פעם משתמשים בבינה מלאכותית כדי לנווט באינטרנט. Web2Agent מציב את אתר האינטרנט שלך בחזית המערכת האקולוגית הזו.

שדרוג שקט זה, שפותח על ידי Hostinger, הופך את אתר האינטרנט שלך לאינטליגנטי, נגיש ומוכן לבינה מלאכותית - מבלי לשנות את הפריסה שלו או להוסיף משימות ידניות. הוא מסנכרן אוטומטית את התוכן שלך, ושומר על סוכני בינה מלאכותית מעודכנים בכל דבר, החל מפוסטים חדשים ועד שינויים מבניים.