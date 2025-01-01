הכינו את אתר האינטרנט שלכם לרשת המונעת על ידי בינה מלאכותית
Web2Agent הופך את האתר שלכם לסוכן בינה מלאכותית - כך שהתוכן שלכם מתגלה, מובן וייעשה בו שימוש על ידי כלים כמו קלוד וג'מיני.
הביאו את אתר האינטרנט שלכם לעידן סוכני הבינה המלאכותית
האינטרנט מתפתח. יותר משתמשים מאי פעם משתמשים בבינה מלאכותית כדי לנווט באינטרנט. Web2Agent מציב את אתר האינטרנט שלך בחזית המערכת האקולוגית הזו.
שדרוג שקט זה, שפותח על ידי Hostinger, הופך את אתר האינטרנט שלך לאינטליגנטי, נגיש ומוכן לבינה מלאכותית - מבלי לשנות את הפריסה שלו או להוסיף משימות ידניות. הוא מסנכרן אוטומטית את התוכן שלך, ושומר על סוכני בינה מלאכותית מעודכנים בכל דבר, החל מפוסטים חדשים ועד שינויים מבניים.
כל הכלים שאתם צריכים לאתר מותאם לבינה מלאכותית
סנכרון תוכן אוטומטי
כל עדכון באתר האינטרנט שלך עוקב באופן אוטומטי ומסונכרן עם שירות Web2Agent. זה מבטיח שלסוכני בינה מלאכותית יהיה תמיד המידע העדכני ביותר.
אינטגרציה ללא מאמץ
הפעל את Web2Agent בלחיצה אחת. התהליך כולו אוטומטי ואינו דורש ניהול ידני, מה שמאפשר לך להתמקד בתוכן שלך, ולא בתצורות מורכבות.
הישארו צעד אחד קדימה באינטרנט
על ידי הכנת האתר שלכם לבינה מלאכותית עוד היום, אתם מבטיחים שהוא יישאר בר גילוי, רלוונטי וקל לשילוב עם הכלים המונעים על ידי בינה מלאכותית של המחר.
עיצוב שקודם כל פרטיות
Web2Agent נבנה תוך מחשבה על פרטיות. לא מתבצע מעקב אחר פעילות המבקרים, ולא נאספים נתוני משתמש אישיים.
שליטה מלאה של המשתמש
תכונה זו היא אופציונלית לחלוטין וניתן להפעיל או להשבית אותה בכל עת. אתה תמיד נשאר בשליטה מלאה על נתוני האתר שלך ועל אופן הגישה אליהם.
תאימות רחבה
Web2Agent מאפשר לך לשלב את תוכן האתר שלך עם כל כלי התומך בפרוטוקול MCP, ובכך פותח עולם של אפשרויות ליישומים מותאמים אישית.
התקנה פשוטה, תוצאות עוצמתיות
פתח את לוח הניהול של וורדפרס שלך
התחבר ללוח המחוונים של וורדפרס שלך שם תוכל לנהל את הגדרות האתר והתוספים שלך.
נווט אל Hostinger → כלים
בתפריט השמאלי, לחצו על לשונית Hostinger, לאחר מכן בחרו כלים כדי לגשת להגדרות מתקדמות.
הפעל את Web2Agent
גללו למקטע אופטימיזציית LLM והפעילו את Web2Agent. זהו, האתר שלכם מותאם כעת לשימוש בסוכני בינה מלאכותית.