Prepare seu site para a web orientada por IA
O Web2Agent transforma seu site em um agente de IA – para que seu conteúdo seja descoberto, compreendido e engajado por ferramentas como Claude e Gemini.
Leve seu site para a era dos agentes de IA
A internet está evoluindo. Mais usuários do que nunca estão usando IA para navegar na web. O Web2Agent posiciona seu site na vanguarda desse ecossistema.
Desenvolvido pela Hostinger, esta atualização silenciosa torna seu site inteligente, acessível e pronto para IA – sem alterar seu layout ou adicionar tarefas manuais. Ele sincroniza seu conteúdo automaticamente, mantendo os agentes de IA atualizados sobre tudo, desde novas postagens até mudanças estruturais.
Todas as ferramentas que você precisa para um site otimizado por IA
Sincronização automatizada de conteúdo
Todas as atualizações do seu site são rastreadas automaticamente e mantidas em sincronia com o serviço Web2Agent. Isso garante que os agentes de IA sempre tenham as informações mais atualizadas.
Integração sem esforço
Habilite o Web2Agent com um único clique. Todo o processo é automatizado e não requer gerenciamento manual, permitindo que você se concentre no seu conteúdo, em vez de configurações complexas.
Fique à frente online
Ao tornar seu site pronto para IA hoje, você garante que ele continue detectável, relevante e fácil de integrar com as ferramentas de IA do futuro.
Design que prioriza a privacidade
O Web2Agent foi criado pensando na privacidade. Nenhuma atividade do visitante é rastreada e nenhum dado pessoal do usuário é coletado.
Controle total do usuário
Este recurso é totalmente opcional e pode ser ativado ou desativado a qualquer momento. Você sempre mantém o controle total sobre os dados do seu site e como eles são acessados.
Ampla compatibilidade
O Web2Agent permite que você integre o conteúdo do seu site com qualquer ferramenta que suporte o protocolo MCP, abrindo um mundo de possibilidades para aplicativos personalizados.
Configuração simples, resultados poderosos
Abra o painel de administração do WordPress
Faça login no seu painel do WordPress, onde você gerencia as configurações do seu site e plugins.
Navegue até Hostinger → Ferramentas
No menu à esquerda, clique na aba Hostinger e selecione Ferramentas para acessar as configurações avançadas.
Habilitar Web2Agent
Vá até a seção Otimização de LLM e ative o Web2Agent. Pronto, seu site agora está otimizado para uso por agentes de IA.