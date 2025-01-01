Préparez votre site Web pour le Web piloté par l'IA
Web2Agent transforme votre site en un agent d'IA – afin que votre contenu soit découvert, compris et utilisé par des outils comme Claude et Gemini.
Faites entrer votre site Web dans l'ère des agents IA
Internet évolue. Plus que jamais, les utilisateurs utilisent l'IA pour naviguer sur le web. Web2Agent positionne votre site web à l'avant-garde de cet écosystème.
Développée par Hostinger, cette mise à niveau silencieuse rend votre site web intelligent, accessible et compatible avec l'IA, sans modifier sa présentation ni ajouter de tâches manuelles. Elle synchronise automatiquement votre contenu, tenant les agents IA informés de tout, des nouvelles publications aux modifications structurelles.
Tous les outils dont vous avez besoin pour un site optimisé par l'IA
Synchronisation automatisée du contenu
Toutes les mises à jour de votre site web sont automatiquement suivies et synchronisées avec le service Web2Agent. Ainsi, les agents IA disposent toujours des informations les plus récentes.
Intégration sans effort
Activez Web2Agent en un seul clic. L'ensemble du processus est automatisé et ne nécessite aucune gestion manuelle, vous permettant ainsi de vous concentrer sur votre contenu plutôt que sur des configurations complexes.
Gardez une longueur d'avance en ligne
En rendant votre site compatible avec l’IA dès aujourd’hui, vous vous assurez qu’il reste détectable, pertinent et facile à intégrer aux outils basés sur l’IA de demain.
Conception axée sur la confidentialité
Web2Agent a été conçu dans un souci de confidentialité. Aucune activité des visiteurs n'est suivie et aucune donnée personnelle n'est collectée.
Contrôle total de l'utilisateur
Cette fonctionnalité est entièrement facultative et peut être activée ou désactivée à tout moment. Vous gardez ainsi le contrôle total des données de votre site web et de leur accès.
Large compatibilité
Web2Agent vous permet d'intégrer le contenu de votre site Web à n'importe quel outil prenant en charge le protocole MCP, ouvrant ainsi un monde de possibilités pour les applications personnalisées.
Configuration simple, résultats puissants
Ouvrez votre panneau d'administration WordPress
Connectez-vous à votre tableau de bord WordPress où vous gérez les paramètres de votre site et vos plugins.
Accédez à Hostinger → Outils
Dans le menu de gauche, cliquez sur l'onglet Hostinger, puis sélectionnez Outils pour accéder aux paramètres avancés.
Activer Web2Agent
Faites défiler jusqu'à la section Optimisation LLM et activez Web2Agent. Votre site est désormais optimisé pour les agents IA.