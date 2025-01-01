Préparez votre site Web pour le Web piloté par l'IA

Web2Agent transforme votre site en un agent d'IA – afin que votre contenu soit découvert, compris et utilisé par des outils comme Claude et Gemini.

Inclus avec votre plan WordPress ou Website Builder.
Recommandé par WordPress.org

Faites entrer votre site Web dans l'ère des agents IA

Internet évolue. Plus que jamais, les utilisateurs utilisent l'IA pour naviguer sur le web. Web2Agent positionne votre site web à l'avant-garde de cet écosystème.

Développée par Hostinger, cette mise à niveau silencieuse rend votre site web intelligent, accessible et compatible avec l'IA, sans modifier sa présentation ni ajouter de tâches manuelles. Elle synchronise automatiquement votre contenu, tenant les agents IA informés de tout, des nouvelles publications aux modifications structurelles.

Tous les outils dont vous avez besoin pour un site optimisé par l'IA

Tout comme nos plans d’hébergement, Web2Agent est doté de fonctionnalités conçues pour les performances, la sécurité et la préparation à l’avenir.
Synchronisation automatisée du contenu

Toutes les mises à jour de votre site web sont automatiquement suivies et synchronisées avec le service Web2Agent. Ainsi, les agents IA disposent toujours des informations les plus récentes.

Intégration sans effort

Activez Web2Agent en un seul clic. L'ensemble du processus est automatisé et ne nécessite aucune gestion manuelle, vous permettant ainsi de vous concentrer sur votre contenu plutôt que sur des configurations complexes.

Gardez une longueur d'avance en ligne

En rendant votre site compatible avec l’IA dès aujourd’hui, vous vous assurez qu’il reste détectable, pertinent et facile à intégrer aux outils basés sur l’IA de demain.

Conception axée sur la confidentialité

Web2Agent a été conçu dans un souci de confidentialité. Aucune activité des visiteurs n'est suivie et aucune donnée personnelle n'est collectée.

Contrôle total de l'utilisateur

Cette fonctionnalité est entièrement facultative et peut être activée ou désactivée à tout moment. Vous gardez ainsi le contrôle total des données de votre site web et de leur accès.

Large compatibilité

Web2Agent vous permet d'intégrer le contenu de votre site Web à n'importe quel outil prenant en charge le protocole MCP, ouvrant ainsi un monde de possibilités pour les applications personnalisées.

Configuration simple, résultats puissants

L'activation de Web2Agent est simple et ne prend qu'un instant.
01

Ouvrez votre panneau d'administration WordPress

Connectez-vous à votre tableau de bord WordPress où vous gérez les paramètres de votre site et vos plugins.

02

Accédez à Hostinger → Outils

Dans le menu de gauche, cliquez sur l'onglet Hostinger, puis sélectionnez Outils pour accéder aux paramètres avancés.

03

Activer Web2Agent

Faites défiler jusqu'à la section Optimisation LLM et activez Web2Agent. Votre site est désormais optimisé pour les agents IA.

Rejoignez le futur du Web

Ne laissez pas votre site web se laisser distancer. Activez Web2Agent pour donner une voix à votre site dans le nouveau Web agentique et lui assurer de rester un acteur clé du futur propulsé par l'IA.

FAQ Web2Agent

Qu'est-ce que Web2Agent ?

Cela changera-t-il l’apparence de mon site Web ?

Mes données sont-elles sécurisées ?

Dois-je utiliser cette fonctionnalité ?

Combien de temps faut-il pour l'activer ?