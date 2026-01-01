Optimisez votre site pour le web IA
Faites entrer votre site dans l'ère des agents IA
Internet évolue : de plus en plus d'utilisateurs utilisent l'IA pour naviguer sur le web. Web2Agent positionne votre site à l'avant-garde de cet écosystème.
Développée par Hostinger, cette mise à jour silencieuse rend votre site intelligent, accessible et prêt pour l'IA, sans modifier sa mise en page ni ajouter de tâches manuelles. Elle synchronise automatiquement votre contenu, permettant aux agents IA de rester à jour sur tous les éléments, des nouveaux articles aux changements structurels.
Tous les outils pour rendre votre site visible aux agents IA
Synchronisation automatique du contenu
Toutes les mises à jour de votre site sont automatiquement suivies et synchronisées avec le service Web2Agent. Cela garantit que les agents IA disposent toujours des informations les plus récentes.
Intégration sans effort
Activez Web2Agent en un clic. L'ensemble du processus est automatisé pour que vous puissiez vous concentrer sur votre contenu plutôt que sur des configurations complexes.
Présence en ligne optimisée
En rendant votre site compatible avec l'IA dès aujourd'hui, vous garantissez qu'il restera visible, pertinent et facile à intégrer aux outils IA de demain.
Confidentialité garantie
Web2Agent a été conçu dans le respect de la vie privée. Aucune activité des visiteurs n'est suivie et aucune donnée personnelle des utilisateurs n'est collectée.
Contrôle total
Cette fonctionnalité est entièrement optionnelle et peut être activée ou désactivée à tout moment. Vous gardez toujours le contrôle total des données de votre site web et de la manière dont elles sont consultées.
Compatibilité étendue
Web2Agent vous permet d'intégrer le contenu de votre site avec n'importe quel outil qui prend en charge le protocole MCP, ouvrant ainsi un monde de possibilités pour les applications personnalisées.
Configuration simple, résultats exceptionnels
Ouvrez votre admin panel WordPress
Connectez-vous à votre tableau de bord WordPress où vous gérez les paramètres et les extensions de votre site.
Accédez à Hostinger → Outils
Dans le menu de gauche, cliquez sur l'onglet « Hostinger », puis sélectionnez « Outils » pour accéder aux paramètres avancés.
Activez Web2Agent
Faites défiler jusqu'à la section « Optimisation LLM » et activez Web2Agent. C'est tout ! Votre site est maintenant optimisé pour les agents IA.