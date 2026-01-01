Ihre Website, bereit für das KI-gesteuerte Web

Web2Agent verwandelt Ihre Website in einen KI-Agenten – damit Ihre Inhalte von Tools wie Claude und Gemini entdeckt, verstanden und genutzt werden.
In Ihrem WordPress- oder Website-Baukasten-Plan enthalten.
Ihre Website, bereit für das KI-gesteuerte Web
Empfohlen von WordPress.org

Website-Fitness im Zeitalter der KI-Agenten

Das Internet entwickelt sich weiter. Immer mehr Nutzer nutzen KI zur Navigation im Web. Web2Agent positioniert Ihre Website an der Spitze dieses Ökosystems.

Dieses von Hostinger entwickelte lautlose Upgrade macht Ihre Website intelligent, zugänglich und KI-fähig – ohne Layoutänderungen oder manuelle Arbeitsschritte. Es synchronisiert Ihre Inhalte automatisch und hält KI-Agenten über alles auf dem Laufenden, von neuen Beiträgen bis hin zu strukturellen Änderungen.

Alle Tools, die Sie für eine KI-optimierte Website benötigen

Genau wie unser Hosting ist Web2Agent auf Leistung, Sicherheit und Zukunftssicherheit ausgelegt.
Alle Aktualisierungen Ihrer Website werden automatisch verfolgt und mit dem Web2Agent-Dienst synchronisiert. So verfügen KI-Agenten immer über die aktuellsten Informationen.

Aktivieren Sie Web2Agent mit 1 Klick. Der gesamte Prozess ist automatisiert und erfordert keine manuelle Verwaltung. Tüfteln Sie an Ihren Inhalten statt an komplexen Konfigurationen.

Indem Sie Ihre Website heute KI-fähig machen, stellen Sie sicher, dass sie auffindbar und relevant bleibt und sich problemlos in die KI-gestützten Tools von morgen integrieren lässt.

Bei der Entwicklung von Web2Agent stand der Datenschutz im Vordergrund. Es werden keine Besucheraktivitäten verfolgt und keine persönlichen Benutzerdaten erfasst.

Diese Funktion ist völlig optional und kann jederzeit aktiviert oder deaktiviert werden. Sie behalten stets die volle Kontrolle über die Daten Ihrer Website und den Zugriff darauf.

Web2Agent integriert Ihre Website-Inhalte mit jedem Tool, das das MCP-Protokoll unterstützt, und erschließt eine Welt voller Möglichkeiten für benutzerdefinierte Anwendungen.

Einfache Einrichtung, starke Ergebnisse

Die Aktivierung von Web2Agent ist unkompliziert und dauert nur einen Augenblick.
WordPress-Admin-Panel öffnen

Melden Sie sich bei Ihrem WordPress-Dashboard an, in dem Sie Ihre Website-Einstellungen und Plugins verwalten.

Zu Hostinger → Tools navigieren

Klicken Sie links im Menü auf „Hostinger“ und wählen Sie „Tools“, um erweiterte Einstellungen zu öffnen.

Web2Agent aktivieren

Scrollen Sie zu „LLM-Optimierung“ und aktivieren Sie „Web2Agent“. Ihre Website ist für KI-Agenten optimiert.

Werden Sie Teil der Zukunft des Webs

Lassen Sie Ihre Website nicht auf der Strecke. Aktivieren Sie Web2Agent, um Ihrer Website im neuen agentenbasierten Web eine Stimme zu geben und in der KI-gestützten Zukunft relevant zu halten.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

