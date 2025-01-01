يتطور عالم النت باستمرار، ومعه يزداد عدد المستخدمين الذين يعتمدون على الـAI في تصفحهم. يضع Web2Agent موقعك الإلكتروني في طليعة هذا النظام البيئي.

هذا التحديث الصامت، من تطوير Hostinger، يجعل موقعك الإلكتروني ذكيًا وسهل الوصول إليه وجاهزًا للذكاء الاصطناعي - دون تغيير تصميمه أو إضافة مهام يدوية. يزامن هذا التحديث محتواك تلقائيًا، مما يُبقي وكلاء الـAI على اطلاع دائم بكل شيء، من المنشورات الجديدة إلى التغييرات الهيكلية.