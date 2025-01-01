Підготуйте свій вебсайт для використання в інтернеті на основі штучного інтелекту
Web2Agent перетворює ваш сайт на агента штучного інтелекту, завдяки чому ваш контент буде знайдено, зрозуміло та взаємодіяно з такими інструментами, як Claude та Gemini.
Переведіть свій вебсайт в еру агентів штучного інтелекту
Інтернет розвивається. Все більше користувачів, ніж будь-коли, використовують штучний інтелект для навігації в Інтернеті. Web2Agent ставить ваш веб-сайт на передову цієї екосистеми.
Розроблене Hostinger, це тихе оновлення робить ваш веб-сайт інтелектуальним, доступним та готовим до використання штучного інтелекту – без зміни його макета чи додавання ручних завдань. Воно автоматично синхронізує ваш контент, інформуючи агентів штучного інтелекту про все: від нових публікацій до структурних змін.
Усі інструменти, необхідні для сайту, оптимізованого для штучного інтелекту
Автоматична синхронізація контенту
Будь-які оновлення вашого веб-сайту автоматично відстежуються та синхронізуються із сервісом Web2Agent. Це гарантує, що агенти зі штучним інтелектом завжди мають найактуальнішу інформацію.
Легка інтеграція
Увімкніть Web2Agent одним клацанням миші. Весь процес автоматизований і не потребує ручного керування, що дозволяє вам зосередитися на своєму контенті, а не на складних конфігураціях.
Будьте попереду онлайн
Підготувавши свій сайт до використання штучного інтелекту вже сьогодні, ви гарантуєте, що він залишиться помітним, релевантним та легко інтегрованим з інструментами на базі штучного інтелекту майбутнього.
Дизайн, що орієнтований на конфіденційність
Web2Agent було створено з урахуванням конфіденційності. Активність відвідувачів не відстежується, і жодні особисті дані користувачів ніколи не збираються.
Повний контроль користувача
Ця функція є повністю необов’язковою та може бути ввімкнена або вимкнена будь-коли. Ви завжди повністю контролюєте дані свого веб-сайту та те, як до них здійснюється доступ.
Широка сумісність
Web2Agent дозволяє інтегрувати контент вашого веб-сайту з будь-яким інструментом, що підтримує протокол MCP, відкриваючи безмежні можливості для користувацьких застосунків.
Просте налаштування, потужні результати
Відкрийте панель адміністратора WordPress
Увійдіть до панелі керування WordPress, де ви керуєте налаштуваннями сайту та плагінами.
Перейдіть до Hostinger → Інструменти
У меню ліворуч натисніть вкладку Hostinger, а потім виберіть Інструменти, щоб отримати доступ до розширених налаштувань.
Увімкнути Web2Agent
Прокрутіть до розділу «Оптимізація LLM» та увімкніть Web2Agent. Ось і все, ваш сайт тепер оптимізовано для використання агентами штучного інтелекту.