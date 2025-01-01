Підготуйте свій вебсайт для використання в інтернеті на основі штучного інтелекту

Web2Agent перетворює ваш сайт на агента штучного інтелекту, завдяки чому ваш контент буде знайдено, зрозуміло та взаємодіяно з такими інструментами, як Claude та Gemini.

Входить до вашого плану WordPress або Website Builder.
Підготуйте свій вебсайт для використання в інтернеті на основі штучного інтелекту

Переведіть свій вебсайт в еру агентів штучного інтелекту

Інтернет розвивається. Все більше користувачів, ніж будь-коли, використовують штучний інтелект для навігації в Інтернеті. Web2Agent ставить ваш веб-сайт на передову цієї екосистеми.

Розроблене Hostinger, це тихе оновлення робить ваш веб-сайт інтелектуальним, доступним та готовим до використання штучного інтелекту – без зміни його макета чи додавання ручних завдань. Воно автоматично синхронізує ваш контент, інформуючи агентів штучного інтелекту про все: від нових публікацій до структурних змін.

Переведіть свій вебсайт в еру агентів штучного інтелекту

Усі інструменти, необхідні для сайту, оптимізованого для штучного інтелекту

Як і наші плани хостингу, Web2Agent пропонує безліч функцій, розроблених для підвищення продуктивності, безпеки та готовності до майбутніх потреб.
Автоматична синхронізація контенту

Автоматична синхронізація контенту

Будь-які оновлення вашого веб-сайту автоматично відстежуються та синхронізуються із сервісом Web2Agent. Це гарантує, що агенти зі штучним інтелектом завжди мають найактуальнішу інформацію.

Легка інтеграція

Легка інтеграція

Увімкніть Web2Agent одним клацанням миші. Весь процес автоматизований і не потребує ручного керування, що дозволяє вам зосередитися на своєму контенті, а не на складних конфігураціях.

Будьте попереду онлайн

Будьте попереду онлайн

Підготувавши свій сайт до використання штучного інтелекту вже сьогодні, ви гарантуєте, що він залишиться помітним, релевантним та легко інтегрованим з інструментами на базі штучного інтелекту майбутнього.

Дизайн, що орієнтований на конфіденційність

Дизайн, що орієнтований на конфіденційність

Web2Agent було створено з урахуванням конфіденційності. Активність відвідувачів не відстежується, і жодні особисті дані користувачів ніколи не збираються.

Повний контроль користувача

Повний контроль користувача

Ця функція є повністю необов’язковою та може бути ввімкнена або вимкнена будь-коли. Ви завжди повністю контролюєте дані свого веб-сайту та те, як до них здійснюється доступ.

Широка сумісність

Широка сумісність

Web2Agent дозволяє інтегрувати контент вашого веб-сайту з будь-яким інструментом, що підтримує протокол MCP, відкриваючи безмежні можливості для користувацьких застосунків.

Просте налаштування, потужні результати

Активація Web2Agent проста та займає лише мить.
01

Відкрийте панель адміністратора WordPress

Увійдіть до панелі керування WordPress, де ви керуєте налаштуваннями сайту та плагінами.

02

Перейдіть до Hostinger → Інструменти

У меню ліворуч натисніть вкладку Hostinger, а потім виберіть Інструменти, щоб отримати доступ до розширених налаштувань.

03

Увімкнути Web2Agent

Прокрутіть до розділу «Оптимізація LLM» та увімкніть Web2Agent. Ось і все, ваш сайт тепер оптимізовано для використання агентами штучного інтелекту.

Приєднуйтесь до майбутнього інтернету

Не дозволяйте своєму вебсайту відставати. Увімкніть Web2Agent, щоб дати вашому сайту голос у новому агентному вебі, гарантуючи, що він залишиться ключовим гравцем у майбутньому, що базується на штучному інтелекті.

Найчастіші запитання щодо Web2Agent

Що таке Web2Agent?

Чи змінить це зовнішній вигляд мого вебсайту?

Чи мої дані захищені?

Чи обов'язково мені використовувати цю функцію?

Скільки часу потрібно для активації?