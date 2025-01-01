Інтернет розвивається. Все більше користувачів, ніж будь-коли, використовують штучний інтелект для навігації в Інтернеті. Web2Agent ставить ваш веб-сайт на передову цієї екосистеми.

Розроблене Hostinger, це тихе оновлення робить ваш веб-сайт інтелектуальним, доступним та готовим до використання штучного інтелекту – без зміни його макета чи додавання ручних завдань. Воно автоматично синхронізує ваш контент, інформуючи агентів штучного інтелекту про все: від нових публікацій до структурних змін.