Prepare su sitio web para la web impulsada por IA
Web2Agent convierte su sitio en un agente de IA, de modo que herramientas como Claude y Gemini descubren, comprenden e interactúan con su contenido.
Lleve su sitio web a la era de los agentes de IA
Todas las herramientas que necesitas para un sitio optimizado con IA
Sincronización automatizada de contenido
Todas las actualizaciones de su sitio web se rastrean automáticamente y se sincronizan con el servicio Web2Agent. Esto garantiza que los agentes de IA siempre tengan la información más actualizada.
Integración sin esfuerzo
Habilite Web2Agent con un solo clic. Todo el proceso está automatizado y no requiere ninguna gestión manual, lo que le permite centrarse en su contenido, no en configuraciones complejas.
Manténgase a la vanguardia en línea
Al preparar su sitio para IA hoy, se asegura de que siga siendo detectable, relevante y fácil de integrar con las herramientas impulsadas por IA del futuro.
Diseño que prioriza la privacidad
Web2Agent se diseñó pensando en la privacidad. No se rastrea la actividad de los visitantes ni se recopilan datos personales de los usuarios.
Control total del usuario
Esta función es totalmente opcional y puede activarse o desactivarse en cualquier momento. Siempre tendrá control total sobre los datos de su sitio web y cómo se accede a ellos.
Amplia compatibilidad
Web2Agent le permite integrar el contenido de su sitio web con cualquier herramienta que admita el protocolo MCP, abriendo un mundo de posibilidades para aplicaciones personalizadas.
Configuración sencilla, resultados potentes
Abra su panel de administración de WordPress
Inicie sesión en su panel de WordPress, donde administra la configuración y los complementos de su sitio.
Vaya a Hostinger → Herramientas
En el menú de la izquierda, haga clic en la pestaña Hostinger, luego seleccione Herramientas para acceder a la configuración avanzada.
Habilitar Web2Agent
Desplázate hasta la sección Optimización LLM y activa Web2Agent. Listo, tu sitio web ya está optimizado para agentes de IA.