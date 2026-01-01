Optimisez votre site pour le web IA

Web2Agent transforme votre site en agent IA. Votre contenu peut ainsi être découvert, compris et utilisé par des outils comme Claude et Gemini.

Inclus avec votre plan WordPress ou créateur de sites internet.
Faites entrer votre site dans l'ère des agents IA

Internet évolue : de plus en plus d'utilisateurs utilisent l'IA pour naviguer sur le web. Web2Agent positionne votre site à l'avant-garde de cet écosystème.

Développée par Hostinger, cette mise à jour silencieuse rend votre site intelligent, accessible et prêt pour l'IA, sans modifier sa mise en page ni ajouter de tâches manuelles. Elle synchronise automatiquement votre contenu, permettant aux agents IA de rester à jour sur tous les éléments, des nouveaux articles aux changements structurels.

Tous les outils pour rendre votre site visible aux agents IA

Tout comme nos plans d'hébergement, Web2Agent intègre des fonctionnalités conçues pour la performance, la sécurité et l'évolutivité future.
Toutes les mises à jour de votre site sont automatiquement suivies et synchronisées avec le service Web2Agent. Cela garantit que les agents IA disposent toujours des informations les plus récentes.

Activez Web2Agent en un clic. L'ensemble du processus est automatisé pour que vous puissiez vous concentrer sur votre contenu plutôt que sur des configurations complexes.

En rendant votre site compatible avec l'IA dès aujourd'hui, vous garantissez qu'il restera visible, pertinent et facile à intégrer aux outils IA de demain.

Web2Agent a été conçu dans le respect de la vie privée. Aucune activité des visiteurs n'est suivie et aucune donnée personnelle des utilisateurs n'est collectée.

Cette fonctionnalité est entièrement optionnelle et peut être activée ou désactivée à tout moment. Vous gardez toujours le contrôle total des données de votre site web et de la manière dont elles sont consultées.

Web2Agent vous permet d'intégrer le contenu de votre site avec n'importe quel outil qui prend en charge le protocole MCP, ouvrant ainsi un monde de possibilités pour les applications personnalisées.

Configuration simple, résultats exceptionnels

Activez Web2Agent rapidement et en toute simplicité.
01

Ouvrez votre admin panel WordPress

Connectez-vous à votre tableau de bord WordPress où vous gérez les paramètres et les extensions de votre site.

02

Accédez à Hostinger → Outils

Dans le menu de gauche, cliquez sur l'onglet « Hostinger », puis sélectionnez « Outils » pour accéder aux paramètres avancés.

03

Activez Web2Agent

Faites défiler jusqu'à la section « Optimisation LLM » et activez Web2Agent. C'est tout ! Votre site est maintenant optimisé pour les agents IA.

Rejoignez l'avenir du web

Ne laissez pas votre site prendre du retard. Activez Web2Agent pour le maintenir au premier plan dans le futur de l'IA.

FAQ sur Web2Agent

Qu'est-ce que Web2Agent ?

Est-ce que cela modifiera l'apparence de mon site web ?

Mes données sont-elles sécurisées ?

Suis-je obligé(e) d'utiliser cette fonctionnalité ?

Combien de temps faut-il pour activer Web2Agent ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

