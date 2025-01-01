Prepara il tuo sito web per il web guidato dall'intelligenza artificiale
Web2Agent trasforma il tuo sito in un agente di intelligenza artificiale, così i tuoi contenuti vengono scoperti, compresi e utilizzati da strumenti come Claude e Gemini.
Porta il tuo sito web nell'era degli agenti AI
Internet si sta evolvendo. Più utenti che mai utilizzano l'intelligenza artificiale per navigare sul web. Web2Agent posiziona il tuo sito web all'avanguardia di questo ecosistema.
Sviluppato da Hostinger, questo aggiornamento silenzioso rende il tuo sito web intelligente, accessibile e pronto per l'intelligenza artificiale, senza modificarne il layout o aggiungere attività manuali. Sincronizza automaticamente i tuoi contenuti, mantenendo gli agenti di intelligenza artificiale aggiornati su tutto, dai nuovi post alle modifiche strutturali.
Tutti gli strumenti necessari per un sito ottimizzato per l'intelligenza artificiale
Sincronizzazione automatica dei contenuti
Tutti gli aggiornamenti del tuo sito web vengono automaticamente monitorati e sincronizzati con il servizio Web2Agent. Questo garantisce che gli agenti AI dispongano sempre delle informazioni più aggiornate.
Integrazione senza sforzo
Abilita Web2Agent con un solo clic. L'intero processo è automatizzato e non richiede alcuna gestione manuale, consentendoti di concentrarti sui tuoi contenuti, non su configurazioni complesse.
Rimani un passo avanti online
Rendendo il tuo sito pronto per l'intelligenza artificiale oggi stesso, ti assicuri che rimanga individuabile, pertinente e facile da integrare con gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale di domani.
Progettazione che mette al primo posto la privacy
Web2Agent è stato progettato pensando alla privacy. Nessuna attività dei visitatori viene tracciata e nessun dato personale degli utenti viene mai raccolto.
Controllo completo dell'utente
Questa funzionalità è completamente facoltativa e può essere abilitata o disabilitata in qualsiasi momento. Manterrai sempre il controllo completo sui dati del tuo sito web e sulle modalità di accesso.
Ampia compatibilità
Web2Agent ti consente di integrare i contenuti del tuo sito web con qualsiasi strumento che supporti il protocollo MCP, aprendo un mondo di possibilità per applicazioni personalizzate.
Configurazione semplice, risultati potenti
Apri il pannello di amministrazione di WordPress
Accedi alla dashboard di WordPress, dove puoi gestire le impostazioni e i plugin del tuo sito.
Vai su Hostinger → Strumenti
Nel menu a sinistra, clicca sulla scheda Hostinger, quindi seleziona Strumenti per accedere alle impostazioni avanzate.
Abilita Web2Agent
Scorri fino alla sezione Ottimizzazione LLM e attiva Web2Agent. Fatto, il tuo sito è ora ottimizzato per l'utilizzo da parte degli agenti di intelligenza artificiale.