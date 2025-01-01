Gör din webbplats redo för den AI-drivna webben
Web2Agent förvandlar din webbplats till en AI-agent – så att ditt innehåll upptäcks, förstås och interageras med av verktyg som Claude och Gemini.
Ta din webbplats in i AI-agenternas tidsålder
Internet utvecklas i ständig utveckling. Fler användare än någonsin använder AI för att navigera på webben. Web2Agent placerar din webbplats i framkant av detta ekosystem.
Denna tysta uppgradering, utvecklad av Hostinger, gör din webbplats intelligent, tillgänglig och AI-klar – utan att ändra dess layout eller lägga till manuella uppgifter. Den synkroniserar automatiskt ditt innehåll och håller AI-agenter uppdaterade med allt från nya inlägg till strukturella förändringar.
Alla verktyg du behöver för en AI-optimerad webbplats
Automatiserad innehållssynkronisering
Alla uppdateringar på din webbplats spåras automatiskt och synkroniseras med Web2Agent-tjänsten. Detta garanterar att AI-agenter alltid har den mest aktuella informationen.
Enkel integration
Aktivera Web2Agent med ett enda klick. Hela processen är automatiserad och kräver ingen manuell hantering, vilket gör att du kan fokusera på ditt innehåll, inte på komplexa konfigurationer.
Ligg steget före online
Genom att göra din webbplats AI-redo idag säkerställer du att den förblir lätt att upptäcka, relevant och enkel att integrera med morgondagens AI-drivna verktyg.
Design med integritet i första hand
Web2Agent byggdes med integritet i åtanke. Ingen besöksaktivitet spåras och inga personliga användardata samlas någonsin in.
Fullständig användarkontroll
Den här funktionen är helt valfri och kan aktiveras eller inaktiveras när som helst. Du har alltid full kontroll över din webbplats data och hur den nås.
Bred kompatibilitet
Med Web2Agent kan du integrera ditt webbplatsinnehåll med alla verktyg som stöder MCP-protokollet, vilket öppnar upp en värld av möjligheter för anpassade applikationer.
Enkel installation, kraftfulla resultat
Öppna din WordPress-administratörspanel
Logga in på din WordPress-instrumentpanel där du hanterar dina webbplatsinställningar och plugins.
Navigera till Hostinger → Verktyg
I vänstermenyn klickar du på fliken Hostinger och väljer sedan Verktyg för att komma åt avancerade inställningar.
Aktivera Web2Agent
Scrolla till avsnittet LLM-optimering och aktivera Web2Agent. Det var allt, din webbplats är nu optimerad för användning av AI-agenter.