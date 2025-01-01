Gör din webbplats redo för den AI-drivna webben

Web2Agent förvandlar din webbplats till en AI-agent – så att ditt innehåll upptäcks, förstås och interageras med av verktyg som Claude och Gemini.

Ingår i ditt WordPress- eller Hemsidesbyggar-abonnemang.
Gör din webbplats redo för den AI-drivna webben

Ta din webbplats in i AI-agenternas tidsålder

Internet utvecklas i ständig utveckling. Fler användare än någonsin använder AI för att navigera på webben. Web2Agent placerar din webbplats i framkant av detta ekosystem.

Denna tysta uppgradering, utvecklad av Hostinger, gör din webbplats intelligent, tillgänglig och AI-klar – utan att ändra dess layout eller lägga till manuella uppgifter. Den synkroniserar automatiskt ditt innehåll och håller AI-agenter uppdaterade med allt från nya inlägg till strukturella förändringar.

Ta din webbplats in i AI-agenternas tidsålder

Alla verktyg du behöver för en AI-optimerad webbplats

Precis som våra webbhotellsplaner kommer Web2Agent fullpackad med funktioner utformade för prestanda, säkerhet och framtidsberedskap.
Automatiserad innehållssynkronisering

Automatiserad innehållssynkronisering

Alla uppdateringar på din webbplats spåras automatiskt och synkroniseras med Web2Agent-tjänsten. Detta garanterar att AI-agenter alltid har den mest aktuella informationen.

Enkel integration

Enkel integration

Aktivera Web2Agent med ett enda klick. Hela processen är automatiserad och kräver ingen manuell hantering, vilket gör att du kan fokusera på ditt innehåll, inte på komplexa konfigurationer.

Ligg steget före online

Ligg steget före online

Genom att göra din webbplats AI-redo idag säkerställer du att den förblir lätt att upptäcka, relevant och enkel att integrera med morgondagens AI-drivna verktyg.

Design med integritet i första hand

Design med integritet i första hand

Web2Agent byggdes med integritet i åtanke. Ingen besöksaktivitet spåras och inga personliga användardata samlas någonsin in.

Fullständig användarkontroll

Fullständig användarkontroll

Den här funktionen är helt valfri och kan aktiveras eller inaktiveras när som helst. Du har alltid full kontroll över din webbplats data och hur den nås.

Bred kompatibilitet

Bred kompatibilitet

Med Web2Agent kan du integrera ditt webbplatsinnehåll med alla verktyg som stöder MCP-protokollet, vilket öppnar upp en värld av möjligheter för anpassade applikationer.

Enkel installation, kraftfulla resultat

Att aktivera Web2Agent är enkelt och tar bara ett ögonblick.
01

Öppna din WordPress-administratörspanel

Logga in på din WordPress-instrumentpanel där du hanterar dina webbplatsinställningar och plugins.

02

Navigera till Hostinger → Verktyg

I vänstermenyn klickar du på fliken Hostinger och väljer sedan Verktyg för att komma åt avancerade inställningar.

03

Aktivera Web2Agent

Scrolla till avsnittet LLM-optimering och aktivera Web2Agent. Det var allt, din webbplats är nu optimerad för användning av AI-agenter.

Följ med i webbens framtid

Låt inte din webbplats bli eftersatt. Aktivera Web2Agent för att ge din webbplats en röst i den nya agentwebben och säkerställa att den förblir en nyckelspelare i den AI-drivna framtiden.

Vanliga frågor om Web2Agent

Vad är Web2Agent?

Kommer detta att förändra hur min webbplats ser ut?

Är mina uppgifter säkra?

Måste jag använda den här funktionen?

Hur lång tid tar det att aktivera?