Internet utvecklas i ständig utveckling. Fler användare än någonsin använder AI för att navigera på webben. Web2Agent placerar din webbplats i framkant av detta ekosystem.

Denna tysta uppgradering, utvecklad av Hostinger, gör din webbplats intelligent, tillgänglig och AI-klar – utan att ändra dess layout eller lägga till manuella uppgifter. Den synkroniserar automatiskt ditt innehåll och håller AI-agenter uppdaterade med allt från nya inlägg till strukturella förändringar.