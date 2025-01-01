Készítse fel weboldalát a mesterséges intelligencia által vezérelt webre
A Web2Agent mesterséges intelligencia alapú ügynökké alakítja webhelyét – így a tartalmait olyan eszközök fedezik fel, értik meg és használják, mint a Claude és a Gemini.
Hozd a weboldalad a mesterséges intelligencia által vezérelt ügynökök korába
Az internet fejlődik. Több felhasználó használ mesterséges intelligenciát (MI) a weben való navigáláshoz, mint valaha. A Web2Agent az Ön weboldalát az ökoszisztéma élvonalába helyezi.
A Hostinger által fejlesztett csendes frissítés intelligenssé, hozzáférhetővé és MI-kompatibilissé teszi webhelyét – anélkül, hogy megváltoztatná az elrendezését vagy manuális feladatokat adna hozzá. Automatikusan szinkronizálja a tartalmát, így a MI-ügynökök naprakészek maradnak mindennel, az új bejegyzésektől a strukturális változásokig.
Minden eszköz, amire szükséged van egy mesterséges intelligenciára optimalizált webhelyhez
Automatizált tartalomszinkronizálás
Weboldalad minden frissítését automatikusan nyomon követjük és szinkronban tartjuk a Web2Agent szolgáltatással. Ez garantálja, hogy a mesterséges intelligencia ügynökei mindig a legfrissebb információkkal rendelkezzenek.
Könnyű integráció
Engedélyezze a Web2Agent-et egyetlen kattintással. A teljes folyamat automatizált, és semmilyen manuális kezelést nem igényel, így Ön a tartalomra koncentrálhat a bonyolult konfigurációk helyett.
Maradj lépéselőnyben online
Azzal, hogy webhelyét ma mesterséges intelligenciára optimalizálja, biztosíthatja, hogy az továbbra is felfedezhető, releváns és könnyen integrálható legyen a holnap mesterséges intelligenciával működő eszközeivel.
Adatvédelmet szem előtt tartó tervezés
A Web2Agent-et az adatvédelem szem előtt tartásával fejlesztették ki. Semmilyen látogatói tevékenységet nem követ nyomon, és semmilyen személyes felhasználói adatot nem gyűjtenek.
Teljes felhasználói felügyelet
Ez a funkció teljesen opcionális, és bármikor engedélyezhető vagy letiltható. Mindig teljes mértékben Ön irányítja webhelye adatait és azok elérését.
Széleskörű kompatibilitás
A Web2Agent lehetővé teszi webhelye tartalmának integrálását bármely olyan eszközzel, amely támogatja az MCP protokollt, így felszabadítva az egyedi alkalmazások lehetőségeinek tárházát.
Egyszerű beállítás, lenyűgöző eredmények
Nyisd meg a WordPress adminisztrációs paneljét
Jelentkezz be a WordPress irányítópultjára, ahol kezelheted a webhelybeállításaidat és a bővítményeket.
Navigáljon a Hostinger → Eszközök menüpontra
A bal oldali menüben kattintson a Hostinger fülre, majd válassza az Eszközök lehetőséget a speciális beállítások eléréséhez.
Web2Agent engedélyezése
Görgess le az LLM optimalizálás részhez, és kapcsold be a Web2Agent-et. Ennyi, a webhelyed most már optimalizálva van AI-ügynökök használatára.