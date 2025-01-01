Készítse fel weboldalát a mesterséges intelligencia által vezérelt webre

Hozd a weboldalad a mesterséges intelligencia által vezérelt ügynökök korába

Az internet fejlődik. Több felhasználó használ mesterséges intelligenciát (MI) a weben való navigáláshoz, mint valaha. A Web2Agent az Ön weboldalát az ökoszisztéma élvonalába helyezi.

A Hostinger által fejlesztett csendes frissítés intelligenssé, hozzáférhetővé és MI-kompatibilissé teszi webhelyét – anélkül, hogy megváltoztatná az elrendezését vagy manuális feladatokat adna hozzá. Automatikusan szinkronizálja a tartalmát, így a MI-ügynökök naprakészek maradnak mindennel, az új bejegyzésektől a strukturális változásokig.

Minden eszköz, amire szükséged van egy mesterséges intelligenciára optimalizált webhelyhez

A tárhelycsomagjainkhoz hasonlóan a Web2Agent is olyan funkciókkal rendelkezik, amelyeket a teljesítmény, a biztonság és a jövőbeli felkészültség érdekében terveztek.
Automatizált tartalomszinkronizálás

Weboldalad minden frissítését automatikusan nyomon követjük és szinkronban tartjuk a Web2Agent szolgáltatással. Ez garantálja, hogy a mesterséges intelligencia ügynökei mindig a legfrissebb információkkal rendelkezzenek.

Könnyű integráció

Engedélyezze a Web2Agent-et egyetlen kattintással. A teljes folyamat automatizált, és semmilyen manuális kezelést nem igényel, így Ön a tartalomra koncentrálhat a bonyolult konfigurációk helyett.

Maradj lépéselőnyben online

Azzal, hogy webhelyét ma mesterséges intelligenciára optimalizálja, biztosíthatja, hogy az továbbra is felfedezhető, releváns és könnyen integrálható legyen a holnap mesterséges intelligenciával működő eszközeivel.

Adatvédelmet szem előtt tartó tervezés

A Web2Agent-et az adatvédelem szem előtt tartásával fejlesztették ki. Semmilyen látogatói tevékenységet nem követ nyomon, és semmilyen személyes felhasználói adatot nem gyűjtenek.

Teljes felhasználói felügyelet

Ez a funkció teljesen opcionális, és bármikor engedélyezhető vagy letiltható. Mindig teljes mértékben Ön irányítja webhelye adatait és azok elérését.

Széleskörű kompatibilitás

A Web2Agent lehetővé teszi webhelye tartalmának integrálását bármely olyan eszközzel, amely támogatja az MCP protokollt, így felszabadítva az egyedi alkalmazások lehetőségeinek tárházát.

Egyszerű beállítás, lenyűgöző eredmények

A Web2Agent aktiválása egyszerű és csak egy pillanatot vesz igénybe.
01

Nyisd meg a WordPress adminisztrációs paneljét

Jelentkezz be a WordPress irányítópultjára, ahol kezelheted a webhelybeállításaidat és a bővítményeket.

02

Navigáljon a Hostinger → Eszközök menüpontra

A bal oldali menüben kattintson a Hostinger fülre, majd válassza az Eszközök lehetőséget a speciális beállítások eléréséhez.

03

Web2Agent engedélyezése

Görgess le az LLM optimalizálás részhez, és kapcsold be a Web2Agent-et. Ennyi, a webhelyed most már optimalizálva van AI-ügynökök használatára.

Csatlakozz a web jövőjéhez

Ne hagyd, hogy weboldalad lemaradjon. Engedd, hogy a Web2Agent hangot adjon weboldaladnak az új ügynöki weben, biztosítva, hogy továbbra is kulcsszereplő maradjon a mesterséges intelligencia által vezérelt jövőben.

