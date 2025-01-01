Paruoškite savo svetainę DI valdomam žiniatinkliui
„Web2Agent“ paverčia jūsų svetainę dirbtinio intelekto agentu – todėl jūsų turinį atranda, supranta ir su juo sąveikauja tokios priemonės kaip „Claude“ ir „Gemini“.
Perkelkite savo svetainę į dirbtinio intelekto agentų amžių
Internetas vystosi. Vis daugiau vartotojų naršymui internete naudoja dirbtinį intelektą. „Web2Agent“ iškelia jūsų svetainę į šios ekosistemos priešakį.
Šis tylus atnaujinimas, sukurtas „Hostinger“, padaro jūsų svetainę išmanią, prieinamą ir pritaikytą dirbtiniam intelektui – nekeičiant jos išdėstymo ir nepridedant rankinių užduočių. Jis automatiškai sinchronizuoja jūsų turinį, informuodamas apie viską – nuo naujų įrašų iki struktūrinių pakeitimų.
Visi įrankiai, kurių jums reikia dirbtiniu intelektu optimizuotai svetainei
Automatinis turinio sinchronizavimas
Bet kokie jūsų svetainės atnaujinimai yra automatiškai sekami ir sinchronizuojami su „Web2Agent“ paslauga. Tai garantuoja, kad dirbtinio intelekto agentai visada turėtų naujausią informaciją.
Nesudėtinga integracija
Įjunkite „Web2Agent“ vienu spustelėjimu. Visas procesas yra automatizuotas ir nereikalauja jokio rankinio valdymo, todėl galite sutelkti dėmesį į savo turinį, o ne į sudėtingas konfigūracijas.
Būkite priekyje internete
Šiandien pritaikydami savo svetainę dirbtiniam intelektui, užtikrinate, kad ji išliktų lengvai randama, aktuali ir lengvai integruojama su ateities dirbtinio intelekto valdomais įrankiais.
Privatumą užtikrinantis dizainas
„Web2Agent“ buvo sukurtas atsižvelgiant į privatumą. Jokia lankytojų veikla nestebima ir jokie asmeniniai naudotojų duomenys niekada nerenkami.
Visiška naudotojo kontrolė
Ši funkcija yra visiškai pasirenkama ir gali būti bet kada įjungta arba išjungta. Jūs visada visiškai kontroliuojate savo svetainės duomenis ir tai, kaip prie jų prisijungiama.
Platus suderinamumas
„Web2Agent“ leidžia integruoti svetainės turinį su bet kuriuo įrankiu, palaikančiu MCP protokolą, atveriant daugybę galimybių pritaikyti programas.
Paprastas nustatymas, įspūdingi rezultatai
Atidarykite savo „WordPress“ administratoriaus skydelį
Prisijunkite prie „WordPress“ valdymo skydelio, kuriame tvarkote svetainės nustatymus ir papildinius.
Eikite į „Hostinger“ → Įrankiai
Kairiajame meniu spustelėkite skirtuką „Hostinger“, tada pasirinkite „Įrankiai“, kad pasiektumėte išplėstinius nustatymus.
Įjungti „Web2Agent“
Slinkite žemyn iki LLM optimizavimo skilties ir įjunkite „Web2Agent“. Štai ir viskas, jūsų svetainė optimizuota dirbtinio intelekto agentų naudojimui.