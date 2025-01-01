Prepare su sitio web para la web impulsada por IA

Web2Agent convierte su sitio en un agente de IA, de modo que herramientas como Claude y Gemini descubren, comprenden e interactúan con su contenido.

Incluido con su plan de WordPress o Website Builder.
Recomendado por WordPress.org

Lleve su sitio web a la era de los agentes de IA

Internet está evolucionando. Cada vez más usuarios utilizan IA para navegar por la web. Web2Agent posiciona tu sitio web a la vanguardia de este ecosistema. Desarrollada por Hostinger, esta actualización silenciosa hace que tu sitio web sea inteligente, accesible y compatible con IA, sin cambiar su diseño ni añadir tareas manuales. Sincroniza automáticamente tu contenido, manteniendo a los agentes de IA al día con todo, desde nuevas publicaciones hasta cambios estructurales.
Todas las herramientas que necesitas para un sitio optimizado con IA

Al igual que nuestros planes de alojamiento, Web2Agent viene repleto de funciones diseñadas para el rendimiento, la seguridad y la preparación para el futuro.
Sincronización automatizada de contenido

Todas las actualizaciones de su sitio web se rastrean automáticamente y se sincronizan con el servicio Web2Agent. Esto garantiza que los agentes de IA siempre tengan la información más actualizada.

Integración sin esfuerzo

Habilite Web2Agent con un solo clic. Todo el proceso está automatizado y no requiere ninguna gestión manual, lo que le permite centrarse en su contenido, no en configuraciones complejas.

Manténgase a la vanguardia en línea

Al preparar su sitio para IA hoy, se asegura de que siga siendo detectable, relevante y fácil de integrar con las herramientas impulsadas por IA del futuro.

Diseño que prioriza la privacidad

Web2Agent se diseñó pensando en la privacidad. No se rastrea la actividad de los visitantes ni se recopilan datos personales de los usuarios.

Control total del usuario

Esta función es totalmente opcional y puede activarse o desactivarse en cualquier momento. Siempre tendrá control total sobre los datos de su sitio web y cómo se accede a ellos.

Amplia compatibilidad

Web2Agent le permite integrar el contenido de su sitio web con cualquier herramienta que admita el protocolo MCP, abriendo un mundo de posibilidades para aplicaciones personalizadas.

Configuración sencilla, resultados potentes

Activar Web2Agent es sencillo y sólo toma un momento.
01

Abra su panel de administración de WordPress

Inicie sesión en su panel de WordPress, donde administra la configuración y los complementos de su sitio.

02

Vaya a Hostinger → Herramientas

En el menú de la izquierda, haga clic en la pestaña Hostinger, luego seleccione Herramientas para acceder a la configuración avanzada.

03

Habilitar Web2Agent

Desplázate hasta la sección Optimización LLM y activa Web2Agent. Listo, tu sitio web ya está optimizado para agentes de IA.

Únete al futuro de la web

No dejes que tu sitio web se quede atrás. Activa Web2Agent para darle voz en la nueva web agentica, asegurándote de que siga siendo un actor clave en el futuro impulsado por la IA.

Preguntas frecuentes sobre Web2Agent

¿Qué es Web2Agent?

¿Esto cambiará la apariencia de mi sitio web?

¿Están seguros mis datos?

¿Tengo que utilizar esta función?

¿Cuanto tiempo tarda en activarse?