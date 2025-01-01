Maak uw website klaar voor het AI-gestuurde web

Web2Agent verandert uw site in een AI-agent, zodat uw content wordt ontdekt, begrepen en ermee wordt gewerkt door tools zoals Claude en Gemini.

Inbegrepen bij uw WordPress- of Website Builder-abonnement.
Breng uw website naar het tijdperk van AI-agenten

Het internet evolueert. Meer gebruikers dan ooit gebruiken AI om op het web te navigeren. Web2Agent positioneert uw website in de voorhoede van dit ecosysteem.

Deze stille upgrade, ontwikkeld door Hostinger, maakt uw website intelligent, toegankelijk en AI-ready – zonder de lay-out te veranderen of handmatige taken toe te voegen. Het synchroniseert automatisch uw content, zodat AI-agents op de hoogte blijven van alles, van nieuwe berichten tot structurele wijzigingen.

Alle tools die u nodig hebt voor een AI-geoptimaliseerde site

Net als onze hostingpakketten zit Web2Agent boordevol functies die zijn ontworpen voor prestaties, beveiliging en toekomstbestendigheid.
Geautomatiseerde inhoudssynchronisatie

Updates van uw website worden automatisch bijgehouden en gesynchroniseerd met de Web2Agent-service. Zo beschikken AI-agenten altijd over de meest actuele informatie.

Moeiteloze integratie

Activeer Web2Agent met één klik. Het hele proces is geautomatiseerd en vereist geen handmatig beheer, zodat u zich kunt concentreren op uw content en niet op complexe configuraties.

Blijf online voorop

Door uw site vandaag al AI-ready te maken, zorgt u ervoor dat deze vindbaar, relevant en eenvoudig te integreren blijft met de AI-tools van morgen.

Privacy-eerst ontwerp

Web2Agent is gebouwd met privacy in gedachten. Er worden geen bezoekersactiviteiten bijgehouden en er worden nooit persoonlijke gebruikersgegevens verzameld.

Volledige gebruikerscontrole

Deze functie is volledig optioneel en kan op elk moment worden in- of uitgeschakeld. U behoudt altijd de volledige controle over de gegevens op uw website en hoe deze worden benaderd.

Brede compatibiliteit

Met Web2Agent kunt u de inhoud van uw website integreren met elk hulpmiddel dat het MCP-protocol ondersteunt. Zo opent u een wereld aan mogelijkheden voor aangepaste toepassingen.

Eenvoudige installatie, krachtige resultaten

Het activeren van Web2Agent is eenvoudig en duurt slechts enkele minuten.
01

Open uw WordPress-beheerpaneel

Meld u aan bij uw WordPress-dashboard, waar u uw site-instellingen en plug-ins beheert.

02

Navigeer naar Hostinger → Extra

Klik in het menu aan de linkerkant op het tabblad Hostinger en selecteer vervolgens Extra om toegang te krijgen tot geavanceerde instellingen.

03

Web2Agent inschakelen

Scrol naar het gedeelte LLM-optimalisatie en schakel Web2Agent in. Dat is alles: je site is nu geoptimaliseerd voor gebruik door AI-agenten.

Sluit je aan bij de toekomst van het web

Laat uw website niet achterblijven. Schakel Web2Agent in om uw site een stem te geven in het nieuwe agentic web en ervoor te zorgen dat deze een belangrijke speler blijft in de AI-gestuurde toekomst.

