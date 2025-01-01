Het internet evolueert. Meer gebruikers dan ooit gebruiken AI om op het web te navigeren. Web2Agent positioneert uw website in de voorhoede van dit ecosysteem.

Deze stille upgrade, ontwikkeld door Hostinger, maakt uw website intelligent, toegankelijk en AI-ready – zonder de lay-out te veranderen of handmatige taken toe te voegen. Het synchroniseert automatisch uw content, zodat AI-agents op de hoogte blijven van alles, van nieuwe berichten tot structurele wijzigingen.