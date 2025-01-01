Machen Sie Ihre Website bereit für das KI-gesteuerte Web
Web2Agent verwandelt Ihre Site in einen KI-Agenten – so werden Ihre Inhalte von Tools wie Claude und Gemini entdeckt, verstanden und genutzt.
Bringen Sie Ihre Website in das Zeitalter der KI-Agenten
Das Internet entwickelt sich weiter. Immer mehr Nutzer nutzen KI zur Navigation. Web2Agent positioniert Ihre Website an der Spitze dieses Ökosystems.
Dieses von Hostinger entwickelte, stille Upgrade macht Ihre Website intelligent, zugänglich und KI-fähig – ohne Layoutänderungen oder manuelle Aufgaben. Es synchronisiert Ihre Inhalte automatisch und hält KI-Agenten über alles auf dem Laufenden, von neuen Beiträgen bis hin zu strukturellen Änderungen.
Alle Tools, die Sie für eine KI-optimierte Site benötigen
Automatisierte Inhaltssynchronisierung
Alle Aktualisierungen Ihrer Website werden automatisch verfolgt und mit dem Web2Agent-Dienst synchronisiert. Dies garantiert, dass KI-Agenten immer über die aktuellsten Informationen verfügen.
Mühelose Integration
Aktivieren Sie Web2Agent mit einem einzigen Klick. Der gesamte Prozess ist automatisiert und erfordert keine manuelle Verwaltung. So können Sie sich auf Ihre Inhalte konzentrieren, anstatt sich mit komplexen Konfigurationen herumschlagen zu müssen.
Bleiben Sie online immer einen Schritt voraus
Indem Sie Ihre Site heute KI-fähig machen, stellen Sie sicher, dass sie auffindbar und relevant bleibt und sich problemlos in die KI-gestützten Tools von morgen integrieren lässt.
Datenschutzorientiertes Design
Bei der Entwicklung von Web2Agent stand der Datenschutz im Vordergrund. Es werden keine Besucheraktivitäten verfolgt und keine persönlichen Benutzerdaten erfasst.
Vollständige Benutzerkontrolle
Diese Funktion ist völlig optional und kann jederzeit aktiviert oder deaktiviert werden. Sie behalten stets die volle Kontrolle über die Daten Ihrer Website und den Zugriff darauf.
Breite Kompatibilität
Mit Web2Agent können Sie Ihre Website-Inhalte in jedes Tool integrieren, das das MCP-Protokoll unterstützt, und so eine Welt voller Möglichkeiten für benutzerdefinierte Anwendungen erschließen.
Einfache Einrichtung, leistungsstarke Ergebnisse
Öffnen Sie Ihr WordPress-Admin-Panel
Melden Sie sich bei Ihrem WordPress-Dashboard an, wo Sie Ihre Site-Einstellungen und Plugins verwalten.
Navigieren Sie zu Hostinger → Tools
Klicken Sie im linken Menü auf die Registerkarte „Hostinger“ und wählen Sie dann „Tools“, um auf die erweiterten Einstellungen zuzugreifen.
Web2Agent aktivieren
Scrollen Sie zum Abschnitt „LLM-Optimierung“ und aktivieren Sie „Web2Agent“. Das war’s, Ihre Site ist jetzt für die Verwendung von KI-Agenten optimiert.