अपनी वेबसाइट को AI-संचालित वेब के लिए तैयार करें
वेब2एजेंट आपकी साइट को एआई एजेंट में बदल देता है - जिससे आपकी सामग्री क्लाउड और जेमिनी जैसे उपकरणों द्वारा खोजी, समझी और संलग्न की जाती है।
अपनी वेबसाइट को AI एजेंटों के युग में लाएँ
इंटरनेट लगातार विकसित हो रहा है। पहले से कहीं ज़्यादा उपयोगकर्ता वेब पर नेविगेट करने के लिए AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। Web2Agent आपकी वेबसाइट को इस इकोसिस्टम में सबसे आगे रखता है।
Hostinger द्वारा विकसित, यह साइलेंट अपग्रेड आपकी वेबसाइट को स्मार्ट, सुलभ और AI-रेडी बनाता है – बिना उसके लेआउट में बदलाव किए या मैन्युअल टास्क जोड़े। यह आपके कंटेंट को अपने आप सिंक करता है, AI एजेंट्स को नई पोस्ट से लेकर स्ट्रक्चरल बदलावों तक, हर चीज़ के बारे में अपडेट रखता है।
AI-अनुकूलित साइट के लिए आवश्यक सभी उपकरण
स्वचालित सामग्री सिंक
आपकी वेबसाइट पर होने वाले किसी भी अपडेट को स्वचालित रूप से ट्रैक किया जाता है और Web2Agent सेवा के साथ सिंक किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि AI एजेंटों के पास हमेशा सबसे ताज़ा जानकारी उपलब्ध रहे।
सहज एकीकरण
एक क्लिक से Web2Agent को सक्षम करें। पूरी प्रक्रिया स्वचालित है और इसके लिए किसी भी मैन्युअल प्रबंधन की आवश्यकता नहीं है, जिससे आप जटिल कॉन्फ़िगरेशन पर ध्यान देने के बजाय अपनी सामग्री पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
ऑनलाइन आगे रहें
अपनी साइट को आज ही AI-तैयार बनाकर, आप यह सुनिश्चित करते हैं कि यह खोज योग्य, प्रासंगिक और भविष्य के AI-संचालित उपकरणों के साथ एकीकृत करने में आसान बनी रहे।
गोपनीयता-प्रथम डिज़ाइन
वेब2एजेंट को गोपनीयता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। किसी भी विज़िटर की गतिविधि पर नज़र नहीं रखी जाती है, और न ही कभी कोई व्यक्तिगत उपयोगकर्ता डेटा एकत्र किया जाता है।
पूर्ण उपयोगकर्ता नियंत्रण
यह सुविधा पूरी तरह से वैकल्पिक है और इसे किसी भी समय सक्षम या अक्षम किया जा सकता है। आपकी वेबसाइट के डेटा और उस तक पहुँचने के तरीके पर आपका हमेशा पूरा नियंत्रण रहता है।
व्यापक अनुकूलता
वेब2एजेंट आपको अपनी वेबसाइट की सामग्री को किसी भी ऐसे टूल के साथ एकीकृत करने में सक्षम बनाता है जो एमसीपी प्रोटोकॉल का समर्थन करता है, जिससे कस्टम अनुप्रयोगों के लिए संभावनाओं की दुनिया खुल जाती है।
सरल सेटअप, शक्तिशाली परिणाम
अपना वर्डप्रेस एडमिन पैनल खोलें
अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉग इन करें जहां आप अपनी साइट सेटिंग्स और प्लगइन्स का प्रबंधन करते हैं।
होस्टिंगर → टूल्स पर जाएँ
बाएं हाथ के मेनू में, होस्टिंगर टैब पर क्लिक करें, फिर उन्नत सेटिंग्स तक पहुंचने के लिए टूल्स का चयन करें।
Web2Agent सक्षम करें
LLM ऑप्टिमाइज़ेशन सेक्शन तक स्क्रॉल करें और Web2Agent को टॉगल करें। बस, आपकी साइट अब AI एजेंटों के इस्तेमाल के लिए ऑप्टिमाइज़ हो गई है।