इंटरनेट लगातार विकसित हो रहा है। पहले से कहीं ज़्यादा उपयोगकर्ता वेब पर नेविगेट करने के लिए AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। Web2Agent आपकी वेबसाइट को इस इकोसिस्टम में सबसे आगे रखता है।

Hostinger द्वारा विकसित, यह साइलेंट अपग्रेड आपकी वेबसाइट को स्मार्ट, सुलभ और AI-रेडी बनाता है – बिना उसके लेआउट में बदलाव किए या मैन्युअल टास्क जोड़े। यह आपके कंटेंट को अपने आप सिंक करता है, AI एजेंट्स को नई पोस्ट से लेकर स्ट्रक्चरल बदलावों तक, हर चीज़ के बारे में अपडेट रखता है।