Préparez votre site web pour le web propulsé par l'IA
Web2Agent transforme votre site en agent IA. Votre contenu peut ainsi être découvert, compris et utilisé par des outils comme Claude et Gemini.
Faites entrer votre site web à l'ère des agents IA
Internet évolue. De plus en plus d'utilisateurs utilisent l'IA pour naviguer sur le web. Web2Agent positionne votre site web à l'avant-garde de cet écosystème.
Développée par Hostinger, cette mise à jour silencieuse rend votre site web intelligent, accessible et prêt pour l'IA, sans modifier sa mise en page ni ajouter de tâches manuelles. Elle synchronise automatiquement votre contenu, permettant aux agents IA de rester à jour sur tous les éléments, des nouveaux articles aux changements structurels.
Tous les outils dont vous avez besoin pour un site optimisé pour l'IA
Synchronisation automatique du contenu
Toutes les mises à jour de votre site web sont automatiquement suivies et synchronisées avec le service Web2Agent. Cela garantit que les agents IA disposent toujours des informations les plus récentes.
Intégration sans effort
Activez Web2Agent en un seul clic. L'ensemble du processus est automatisé et ne nécessite aucune gestion manuelle, ce qui vous permet de vous concentrer sur votre contenu plutôt que sur des configurations complexes.
Gardez une longueur d'avance en ligne
En rendant votre site prêt(e) pour l'IA dès aujourd'hui, vous vous assurez qu'il reste découvrable, pertinent et facile à intégrer avec les outils propulsés par l'IA de demain.
Conception axée sur la confidentialité
Web2Agent a été conçu dans le respect de la vie privée. Aucune activité des visiteurs n'est suivie et aucune donnée personnelle des utilisateurs n'est collectée.
Contrôle total de l'utilisateur
Cette fonctionnalité est entièrement optionnelle et peut être activée ou désactivée à tout moment. Vous gardez toujours le contrôle total des données de votre site web et de la manière dont elles sont consultées.
Compatibilité étendue
Web2Agent vous permet d'intégrer le contenu de votre site web avec n'importe quel outil qui prend en charge le protocole MCP, ouvrant ainsi un monde de possibilités pour les applications personnalisées.
Configuration simple, résultats puissants
Ouvrez votre admin panel WordPress
Connectez-vous à votre tableau de bord WordPress où vous gérez les paramètres et les extensions de votre site.
Accédez à « Hostinger » → « Outils »
Dans le menu de gauche, cliquez sur l'onglet « Hostinger », puis sélectionnez « Outils » pour accéder aux paramètres avancés.
Activez Web2Agent
Faites défiler jusqu'à la section « Optimisation LLM » et activez Web2Agent. C'est tout, votre site est maintenant optimisé pour être utilisé par les agents IA.