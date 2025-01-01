Préparez votre site web pour le web propulsé par l'IA

Web2Agent transforme votre site en agent IA. Votre contenu peut ainsi être découvert, compris et utilisé par des outils comme Claude et Gemini.

Inclus avec votre plan WordPress ou créateur de sites internet.
Recommandé par WordPress.org

Faites entrer votre site web à l'ère des agents IA

Internet évolue. De plus en plus d'utilisateurs utilisent l'IA pour naviguer sur le web. Web2Agent positionne votre site web à l'avant-garde de cet écosystème.

Développée par Hostinger, cette mise à jour silencieuse rend votre site web intelligent, accessible et prêt pour l'IA, sans modifier sa mise en page ni ajouter de tâches manuelles. Elle synchronise automatiquement votre contenu, permettant aux agents IA de rester à jour sur tous les éléments, des nouveaux articles aux changements structurels.

Tous les outils dont vous avez besoin pour un site optimisé pour l'IA

Tout comme nos plans d'hébergement, Web2Agent intègre des fonctionnalités conçues pour la performance, la sécurité et l'évolutivité future.
Synchronisation automatique du contenu

Toutes les mises à jour de votre site web sont automatiquement suivies et synchronisées avec le service Web2Agent. Cela garantit que les agents IA disposent toujours des informations les plus récentes.

Intégration sans effort

Activez Web2Agent en un seul clic. L'ensemble du processus est automatisé et ne nécessite aucune gestion manuelle, ce qui vous permet de vous concentrer sur votre contenu plutôt que sur des configurations complexes.

Gardez une longueur d'avance en ligne

En rendant votre site prêt(e) pour l'IA dès aujourd'hui, vous vous assurez qu'il reste découvrable, pertinent et facile à intégrer avec les outils propulsés par l'IA de demain.

Conception axée sur la confidentialité

Web2Agent a été conçu dans le respect de la vie privée. Aucune activité des visiteurs n'est suivie et aucune donnée personnelle des utilisateurs n'est collectée.

Contrôle total de l'utilisateur

Cette fonctionnalité est entièrement optionnelle et peut être activée ou désactivée à tout moment. Vous gardez toujours le contrôle total des données de votre site web et de la manière dont elles sont consultées.

Compatibilité étendue

Web2Agent vous permet d'intégrer le contenu de votre site web avec n'importe quel outil qui prend en charge le protocole MCP, ouvrant ainsi un monde de possibilités pour les applications personnalisées.

Configuration simple, résultats puissants

L'activation de Web2Agent est simple et ne prend qu'un instant.
01

Ouvrez votre admin panel WordPress

Connectez-vous à votre tableau de bord WordPress où vous gérez les paramètres et les extensions de votre site.

02

Accédez à « Hostinger » → « Outils »

Dans le menu de gauche, cliquez sur l'onglet « Hostinger », puis sélectionnez « Outils » pour accéder aux paramètres avancés.

03

Activez Web2Agent

Faites défiler jusqu'à la section « Optimisation LLM » et activez Web2Agent. C'est tout, votre site est maintenant optimisé pour être utilisé par les agents IA.

Rejoignez l'avenir du web

Ne laissez pas votre site web être dépassé. Activez Web2Agent pour donner une voix à votre site dans le nouveau web agentique, afin qu'il reste un acteur clé de l'avenir propulsé par l'IA.

FAQ sur Web2Agent

Qu'est-ce que Web2Agent ?

Est-ce que cela modifiera l'apparence de mon site web ?

Mes données sont-elles sécurisées ?

Dois-je utiliser cette fonctionnalité ?

Combien de temps faut-il pour l'activation ?