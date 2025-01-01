جهّز موقع الويب الخاص بك للويب المدعوم بالذكاء الاصطناعي
يقوم Web2Agent بتحويل موقعك إلى وكيل ذكاء اصطناعي - بحيث يتم اكتشاف المحتوى الخاص بك وفهمه والتفاعل معه بواسطة أدوات مثل Claude وGemini.
أدخل موقع الويب الخاص بك إلى عصر وكلاء الذكاء الاصطناعي
The internet is evolving. More users than ever are using AI to navigate the web. Web2Agent positions your website at the forefront of this ecosystem.
Developed by Hostinger, this silent upgrade makes your website intelligent, accessible, and AI-ready – without changing its layout or adding manual tasks. It automatically syncs your content, keeping AI agents up to date with everything from new posts to structural changes.
جميع الأدوات التي تحتاجها لموقع مُحسَّن بالذكاء الاصطناعي
مزامنة المحتوى التلقائية
يتم تتبع أي تحديثات لموقعك الإلكتروني تلقائيًا ومزامنتها مع خدمة Web2Agent. هذا يضمن حصول وكلاء الذكاء الاصطناعي دائمًا على أحدث المعلومات.
التكامل السهل
فعّل Web2Agent بنقرة واحدة. العملية بأكملها مؤتمتة ولا تتطلب أي إدارة يدوية، مما يتيح لك التركيز على المحتوى، بدلاً من الإعدادات المعقدة.
ابق متقدمًا عبر الإنترنت
من خلال جعل موقعك جاهزًا للذكاء الاصطناعي اليوم، فإنك تضمن أنه يظل قابلاً للاكتشاف وذا صلة وسهل التكامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي في المستقبل.
تصميم يضع الخصوصية في المقام الأول
صُمم Web2Agent مع مراعاة الخصوصية. لا يتم تتبع نشاط الزوار، ولا يتم جمع أي بيانات شخصية للمستخدم.
التحكم الكامل للمستخدم
هذه الميزة اختيارية تمامًا، ويمكن تفعيلها أو تعطيلها في أي وقت. ستبقى دائمًا متحكمًا بشكل كامل في بيانات موقعك الإلكتروني وكيفية الوصول إليها.
التوافق الواسع
يتيح لك Web2Agent دمج محتوى موقع الويب الخاص بك مع أي أداة تدعم بروتوكول MCP، مما يفتح لك عالمًا من الاحتمالات للتطبيقات المخصصة.
إعداد بسيط، نتائج قوية
افتح لوحة إدارة WordPress الخاصة بك
قم بتسجيل الدخول إلى لوحة معلومات WordPress الخاصة بك حيث يمكنك إدارة إعدادات موقعك والمكونات الإضافية.
انتقل إلى Hostinger → الأدوات
في القائمة الموجودة على الجانب الأيسر، انقر فوق علامة التبويب Hostinger، ثم حدد أدوات للوصول إلى الإعدادات المتقدمة.
تمكين Web2Agent
انتقل إلى قسم تحسين LLM وقم بتفعيل Web2Agent. هذا كل شيء، موقعك الآن مُحسّن لاستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي.