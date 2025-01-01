Gjør nettstedet ditt klart for det AI-drevne nettet
Web2Agent gjør nettstedet ditt om til en AI-agent – slik at innholdet ditt blir oppdaget, forstått og engasjert av verktøy som Claude og Gemini.
Ta nettstedet ditt inn i AI-agentenes tidsalder
Internett er i utvikling. Flere brukere enn noen gang bruker AI for å navigere på nettet. Web2Agent plasserer nettstedet ditt i forkant av dette økosystemet.
Denne stille oppgraderingen, utviklet av Hostinger, gjør nettstedet ditt intelligent, tilgjengelig og AI-klart – uten å endre layout eller legge til manuelle oppgaver. Den synkroniserer automatisk innholdet ditt, og holder AI-agenter oppdatert med alt fra nye innlegg til strukturelle endringer.
Alle verktøyene du trenger for et AI-optimalisert nettsted
Automatisert innholdssynkronisering
Alle oppdateringer på nettstedet ditt spores automatisk og synkroniseres med Web2Agent-tjenesten. Dette garanterer at AI-agenter alltid har den mest oppdaterte informasjonen.
Enkel integrering
Aktiver Web2Agent med et enkelt klikk. Hele prosessen er automatisert og krever ingen manuell administrasjon, slik at du kan fokusere på innholdet ditt, ikke på komplekse konfigurasjoner.
Hold deg i forkant på nett
Ved å gjøre nettstedet ditt klart for AI i dag, sikrer du at det forblir synlig, relevant og enkelt å integrere med morgendagens AI-drevne verktøy.
Personvern først-design
Web2Agent ble bygget med tanke på personvern. Ingen besøksaktivitet spores, og ingen personlige brukerdata samles noen gang inn.
Full brukerkontroll
Denne funksjonen er helt valgfri og kan aktiveres eller deaktiveres når som helst. Du har alltid full kontroll over nettstedets data og hvordan de nås.
Bred kompatibilitet
Web2Agent lar deg integrere innholdet på nettstedet ditt med ethvert verktøy som støtter MCP-protokollen, noe som åpner opp for en verden av muligheter for tilpassede applikasjoner.
Enkel oppsett, kraftige resultater
Åpne WordPress-administrasjonspanelet ditt
Logg inn på WordPress-dashbordet ditt, der du administrerer nettstedsinnstillingene og programtilleggene dine.
Naviger til Hostinger → Verktøy
I menyen til venstre klikker du på Hostinger-fanen, og deretter velger du Verktøy for å få tilgang til avanserte innstillinger.
Aktiver Web2Agent
Bla til LLM-optimalisering-delen og slå på Web2Agent. Det var det, nettstedet ditt er nå optimalisert for bruk av AI-agenter.