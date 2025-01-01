Valmista oma veebisait ette tehisintellektil põhineva veebi jaoks
Web2Agent muudab teie saidi tehisintellekti agendiks – nii saavad sellised tööriistad nagu Claude ja Gemini teie sisu avastada, mõista ja sellega suhelda.
Vii oma veebisait tehisintellekti agentide ajastusse
Internet areneb. Rohkem kasutajaid kui kunagi varem kasutab veebis navigeerimiseks tehisintellekti. Web2Agent asetab teie veebisaidi selle ökosüsteemi esirinda.
Hostingeri väljatöötatud vaikne uuendus muudab teie veebisaidi intelligentseks, ligipääsetavaks ja tehisintellektiga ühilduvaks – ilma paigutust muutmata või käsitsi tehtavaid ülesandeid lisamata. See sünkroonib teie sisu automaatselt, hoides tehisintellekti agente kursis kõigega alates uutest postitustest kuni struktuurimuudatusteni.
Kõik tööriistad, mida vajate tehisintellektile optimeeritud saidi jaoks
Automatiseeritud sisu sünkroonimine
Kõik teie veebisaidi uuendused jälgitakse automaatselt ja hoitakse Web2Agent teenusega sünkroonis. See tagab, et tehisintellekti agentidel on alati kõige ajakohasem teave.
Vaevatu integratsioon
Web2Agenti saab aktiveerida ühe klõpsuga. Kogu protsess on automatiseeritud ega vaja käsitsi haldamist, võimaldades teil keskenduda oma sisule, mitte keerukatele konfiguratsioonidele.
Jää veebis sammu võrra ette
Tehes oma saidi juba täna tehisintellektiga ühilduvaks, tagate, et see jääb leitavaks, asjakohaseks ja hõlpsasti integreeritavaks tulevaste tehisintellektil põhinevate tööriistadega.
Privaatsuskeskne disain
Web2Agent loodi privaatsust silmas pidades. Külastajate tegevust ei jälgita ja isikuandmeid ei koguta.
Täielik kasutajakontroll
See funktsioon on täiesti valikuline ja selle saab igal ajal lubada või keelata. Teil on alati täielik kontroll oma veebisaidi andmete ja neile juurdepääsu üle.
Lai ühilduvus
Web2Agent võimaldab teil integreerida oma veebisaidi sisu mis tahes tööriistaga, mis toetab MCP protokolli, avades kohandatud rakenduste jaoks laiaulatuslike võimaluste maailma.
Lihtne seadistamine, võimsad tulemused
Ava oma WordPressi administraatoripaneel
Logi sisse oma WordPressi juhtpaneelile, kus saad hallata oma saidi seadeid ja pluginaid.
Navigeeri Hostinger → Tööriistad
Vasakpoolses menüüs klõpsake vahekaarti Hostinger ja seejärel valige täpsematele sätetele juurdepääsemiseks Tööriistad.
Web2Agendi lubamine
Kerige jaotiseni „LLM-i optimeerimine“ ja lülitage sisse „Web2Agent“. Ongi kõik, teie sait on nüüd tehisintellekti agentide jaoks optimeeritud.