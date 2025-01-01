Valmista oma veebisait ette tehisintellektil põhineva veebi jaoks

Web2Agent muudab teie saidi tehisintellekti agendiks – nii saavad sellised tööriistad nagu Claude ja Gemini teie sisu avastada, mõista ja sellega suhelda.

Kaasas teie WordPressi või veebilehe koostaja paketiga.
Vii oma veebisait tehisintellekti agentide ajastusse

Internet areneb. Rohkem kasutajaid kui kunagi varem kasutab veebis navigeerimiseks tehisintellekti. Web2Agent asetab teie veebisaidi selle ökosüsteemi esirinda.

Hostingeri väljatöötatud vaikne uuendus muudab teie veebisaidi intelligentseks, ligipääsetavaks ja tehisintellektiga ühilduvaks – ilma paigutust muutmata või käsitsi tehtavaid ülesandeid lisamata. See sünkroonib teie sisu automaatselt, hoides tehisintellekti agente kursis kõigega alates uutest postitustest kuni struktuurimuudatusteni.

Kõik tööriistad, mida vajate tehisintellektile optimeeritud saidi jaoks

Nii nagu meie majutusplaanid, on ka Web2Agent täis funktsioone, mis on loodud jõudluse, turvalisuse ja tulevikuvalmiduse tagamiseks.
Automatiseeritud sisu sünkroonimine

Kõik teie veebisaidi uuendused jälgitakse automaatselt ja hoitakse Web2Agent teenusega sünkroonis. See tagab, et tehisintellekti agentidel on alati kõige ajakohasem teave.

Vaevatu integratsioon

Web2Agenti saab aktiveerida ühe klõpsuga. Kogu protsess on automatiseeritud ega vaja käsitsi haldamist, võimaldades teil keskenduda oma sisule, mitte keerukatele konfiguratsioonidele.

Jää veebis sammu võrra ette

Tehes oma saidi juba täna tehisintellektiga ühilduvaks, tagate, et see jääb leitavaks, asjakohaseks ja hõlpsasti integreeritavaks tulevaste tehisintellektil põhinevate tööriistadega.

Privaatsuskeskne disain

Web2Agent loodi privaatsust silmas pidades. Külastajate tegevust ei jälgita ja isikuandmeid ei koguta.

Täielik kasutajakontroll

See funktsioon on täiesti valikuline ja selle saab igal ajal lubada või keelata. Teil on alati täielik kontroll oma veebisaidi andmete ja neile juurdepääsu üle.

Lai ühilduvus

Web2Agent võimaldab teil integreerida oma veebisaidi sisu mis tahes tööriistaga, mis toetab MCP protokolli, avades kohandatud rakenduste jaoks laiaulatuslike võimaluste maailma.

Lihtne seadistamine, võimsad tulemused

Web2Agenti aktiveerimine on lihtne ja võtab vaid hetke.
01

Ava oma WordPressi administraatoripaneel

Logi sisse oma WordPressi juhtpaneelile, kus saad hallata oma saidi seadeid ja pluginaid.

02

Navigeeri Hostinger → Tööriistad

Vasakpoolses menüüs klõpsake vahekaarti Hostinger ja seejärel valige täpsematele sätetele juurdepääsemiseks Tööriistad.

03

Web2Agendi lubamine

Kerige jaotiseni „LLM-i optimeerimine“ ja lülitage sisse „Web2Agent“. Ongi kõik, teie sait on nüüd tehisintellekti agentide jaoks optimeeritud.

Liitu veebi tulevikuga

Ära lase oma veebisaidil maha jääda. Luba Web2Agentil anda oma saidile uues agentide veebis hääl, tagades, et see jääb tehisintellektil põhinevas tulevikus võtmetegelaseks.

Web2Agenti KKK

Mis on Web2Agent?

Kas see muudab minu veebisaidi välimust?

Kas minu andmed on turvalised?

Kas ma pean seda funktsiooni kasutama?

Kui kaua aktiveerimine aega võtab?