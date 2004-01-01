Web sitenizi AI destekli web'e hazırlayın
Web2Agent, sitenizi bir yapay zeka aracısına dönüştürür; böylece içeriğiniz Claude ve Gemini gibi araçlar tarafından keşfedilir, anlaşılır ve etkileşime geçilir.
Web sitenizi yapay zeka ajanlarının çağına taşıyın
İnternet gelişiyor. Her zamankinden daha fazla kullanıcı web'de gezinmek için yapay zeka kullanıyor. Web2Agent, web sitenizi bu ekosistemin ön saflarına yerleştiriyor.
Hostinger tarafından geliştirilen bu sessiz yükseltme, web sitenizi akıllı, erişilebilir ve yapay zekaya hazır hale getiriyor; düzenini değiştirmeden veya manuel görevler eklemeden. İçeriğinizi otomatik olarak senkronize ederek yapay zeka temsilcilerini yeni gönderilerden yapısal değişikliklere kadar her şeyle güncel tutuyor.
Yapay zeka ile optimize edilmiş bir site için ihtiyacınız olan tüm araçlar
Otomatik içerik senkronizasyonu
Web sitenizdeki tüm güncellemeler otomatik olarak izlenir ve Web2Agent hizmetiyle senkronize tutulur. Bu sayede yapay zeka aracılarının her zaman en güncel bilgilere sahip olması garanti altına alınır.
Zahmetsiz entegrasyon
Web2Agent'ı tek tıklamayla etkinleştirin. Tüm süreç otomatiktir ve hiçbir manuel yönetim gerektirmez; böylece karmaşık yapılandırmalara değil, içeriğinize odaklanabilirsiniz.
Çevrimiçi olarak önde kalın
Sitenizi bugünden yapay zekaya hazır hale getirerek, keşfedilebilir, alakalı ve yarının yapay zeka destekli araçlarıyla kolayca entegre edilebilir olmasını sağlarsınız.
Gizliliğe öncelik veren tasarım
Web2Agent, gizlilik göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Hiçbir ziyaretçi etkinliği izlenmez ve hiçbir kişisel kullanıcı verisi toplanmaz.
Tam kullanıcı kontrolü
Bu özellik tamamen isteğe bağlıdır ve istediğiniz zaman etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. Web sitenizin verileri ve bunlara nasıl erişildiği üzerinde her zaman tam kontrole sahip olursunuz.
Geniş uyumluluk
Web2Agent, web sitesi içeriğinizi MCP protokolünü destekleyen herhangi bir araçla entegre etmenizi sağlayarak, özel uygulamalar için bir dizi olasılığın kilidini açar.
Basit kurulum, güçlü sonuçlar
WordPress yönetici panelinizi açın
Site ayarlarınızı ve eklentilerinizi yönettiğiniz WordPress panonuza giriş yapın.
Hostinger → Araçlar'a gidin
Sol taraftaki menüden Hostinger sekmesine tıklayın, ardından gelişmiş ayarlara ulaşmak için Araçlar'ı seçin.
Web2Agent'ı etkinleştir
LLM Optimizasyon bölümüne gidin ve Web2Agent'ı açın. İşte bu kadar, siteniz artık yapay zeka ajanlarının kullanımı için optimize edildi.