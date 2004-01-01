İnternet gelişiyor. Her zamankinden daha fazla kullanıcı web'de gezinmek için yapay zeka kullanıyor. Web2Agent, web sitenizi bu ekosistemin ön saflarına yerleştiriyor.

Hostinger tarafından geliştirilen bu sessiz yükseltme, web sitenizi akıllı, erişilebilir ve yapay zekaya hazır hale getiriyor; düzenini değiştirmeden veya manuel görevler eklemeden. İçeriğinizi otomatik olarak senkronize ederek yapay zeka temsilcilerini yeni gönderilerden yapısal değişikliklere kadar her şeyle güncel tutuyor.