Web2Agent, sitenizi bir yapay zeka aracısına dönüştürür; böylece içeriğiniz Claude ve Gemini gibi araçlar tarafından keşfedilir, anlaşılır ve etkileşime geçilir.

WordPress veya Web Sitesi Oluşturucu planınıza dahildir.
Web sitenizi AI destekli web'e hazırlayın

Web sitenizi yapay zeka ajanlarının çağına taşıyın

İnternet gelişiyor. Her zamankinden daha fazla kullanıcı web'de gezinmek için yapay zeka kullanıyor. Web2Agent, web sitenizi bu ekosistemin ön saflarına yerleştiriyor.

Hostinger tarafından geliştirilen bu sessiz yükseltme, web sitenizi akıllı, erişilebilir ve yapay zekaya hazır hale getiriyor; düzenini değiştirmeden veya manuel görevler eklemeden. İçeriğinizi otomatik olarak senkronize ederek yapay zeka temsilcilerini yeni gönderilerden yapısal değişikliklere kadar her şeyle güncel tutuyor.

Yapay zeka ile optimize edilmiş bir site için ihtiyacınız olan tüm araçlar

Web2Agent, barındırma planlarımızda olduğu gibi performans, güvenlik ve geleceğe hazır olma için tasarlanmış özelliklerle doludur.
Otomatik içerik senkronizasyonu

Web sitenizdeki tüm güncellemeler otomatik olarak izlenir ve Web2Agent hizmetiyle senkronize tutulur. Bu sayede yapay zeka aracılarının her zaman en güncel bilgilere sahip olması garanti altına alınır.

Zahmetsiz entegrasyon

Web2Agent'ı tek tıklamayla etkinleştirin. Tüm süreç otomatiktir ve hiçbir manuel yönetim gerektirmez; böylece karmaşık yapılandırmalara değil, içeriğinize odaklanabilirsiniz.

Çevrimiçi olarak önde kalın

Sitenizi bugünden yapay zekaya hazır hale getirerek, keşfedilebilir, alakalı ve yarının yapay zeka destekli araçlarıyla kolayca entegre edilebilir olmasını sağlarsınız.

Gizliliğe öncelik veren tasarım

Web2Agent, gizlilik göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Hiçbir ziyaretçi etkinliği izlenmez ve hiçbir kişisel kullanıcı verisi toplanmaz.

Tam kullanıcı kontrolü

Bu özellik tamamen isteğe bağlıdır ve istediğiniz zaman etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. Web sitenizin verileri ve bunlara nasıl erişildiği üzerinde her zaman tam kontrole sahip olursunuz.

Geniş uyumluluk

Web2Agent, web sitesi içeriğinizi MCP protokolünü destekleyen herhangi bir araçla entegre etmenizi sağlayarak, özel uygulamalar için bir dizi olasılığın kilidini açar.

Basit kurulum, güçlü sonuçlar

Web2Agent'ı etkinleştirmek oldukça basittir ve yalnızca bir dakika sürer.
01

WordPress yönetici panelinizi açın

Site ayarlarınızı ve eklentilerinizi yönettiğiniz WordPress panonuza giriş yapın.

02

Hostinger → Araçlar'a gidin

Sol taraftaki menüden Hostinger sekmesine tıklayın, ardından gelişmiş ayarlara ulaşmak için Araçlar'ı seçin.

03

Web2Agent'ı etkinleştir

LLM Optimizasyon bölümüne gidin ve Web2Agent'ı açın. İşte bu kadar, siteniz artık yapay zeka ajanlarının kullanımı için optimize edildi.

Web'in geleceğine katılın

Web sitenizin geride kalmasına izin vermeyin. Web2Agent'ı etkinleştirerek sitenize yeni aracı web'de bir ses verin ve yapay zeka destekli gelecekte önemli bir oyuncu olmaya devam etmesini sağlayın.

Web2Agent SSS

