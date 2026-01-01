এআই-চালিত ওয়েবের জন্য আপনার ওয়েবসাইট প্রস্তুত করুন

Web2Agent আপনার সাইটকে একটি AI এজেন্টে পরিণত করে - যাতে আপনার কন্টেন্ট Claude এবং Gemini-এর মতো টুল দ্বারা আবিষ্কৃত হয়, বোঝা যায় এবং এর সাথে যুক্ত হয়।

আপনার ওয়ার্ডপ্রেস বা ওয়েবসাইট বিল্ডার প্ল্যানের সাথে অন্তর্ভুক্ত।
এআই-চালিত ওয়েবের জন্য আপনার ওয়েবসাইট প্রস্তুত করুন
WordPress.org দ্বারা প্রস্তাবিত

আপনার ওয়েবসাইটকে এআই এজেন্টদের যুগে নিয়ে আসুন

ইন্টারনেট বিকশিত হচ্ছে। আগের তুলনায় এখন অনেক বেশি ব্যবহারকারী ওয়েব নেভিগেট করার জন্য এআই ব্যবহার করছেন। Web2Agent আপনার ওয়েবসাইটকে এই ইকোসিস্টেমের শীর্ষে রাখে।

হোস্টিংগার দ্বারা তৈরি, এই নীরব আপগ্রেড আপনার ওয়েবসাইটকে বুদ্ধিমান, অ্যাক্সেসযোগ্য এবং এআই-প্রস্তুত করে তোলে - এর লেআউট পরিবর্তন না করে বা ম্যানুয়াল কাজ যোগ না করেই। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার কন্টেন্ট সিঙ্ক করে, এআই এজেন্টদের নতুন পোস্ট থেকে শুরু করে কাঠামোগত পরিবর্তন সবকিছুর সাথে আপডেট রাখে।

আপনার ওয়েবসাইটকে এআই এজেন্টদের যুগে নিয়ে আসুন

একটি AI-অপ্টিমাইজড সাইটের জন্য আপনার প্রয়োজনীয় সমস্ত সরঞ্জাম

আমাদের হোস্টিং প্ল্যানের মতোই, Web2Agent-এ পারফরম্যান্স, নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত থাকার জন্য ডিজাইন করা বৈশিষ্ট্যগুলি রয়েছে।
স্বয়ংক্রিয় কন্টেন্ট সিঙ্ক

স্বয়ংক্রিয় কন্টেন্ট সিঙ্ক

আপনার ওয়েবসাইটের যেকোনো আপডেট স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্র্যাক করা হয় এবং Web2Agent পরিষেবার সাথে সিঙ্ক করা হয়। এটি নিশ্চিত করে যে AI এজেন্টদের কাছে সর্বদা সর্বশেষ তথ্য থাকবে।

সহজে ইন্টিগ্রেশন

সহজে ইন্টিগ্রেশন

এক ক্লিকেই Web2Agent সক্ষম করুন। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি স্বয়ংক্রিয় এবং কোনও ম্যানুয়াল ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয় না, যার ফলে আপনি জটিল কনফিগারেশনের উপর নয়, বরং আপনার সামগ্রীতে মনোনিবেশ করতে পারবেন।

অনলাইনে এগিয়ে থাকুন

অনলাইনে এগিয়ে থাকুন

আজই আপনার সাইটকে AI-প্রস্তুত করে, আপনি নিশ্চিত করেন যে এটি আবিষ্কারযোগ্য, প্রাসঙ্গিক এবং আগামীকালের AI-চালিত সরঞ্জামগুলির সাথে সংহত করা সহজ।

গোপনীয়তা-প্রধান নকশা

গোপনীয়তা-প্রধান নকশা

Web2Agent গোপনীয়তার কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে। কোনও দর্শনার্থীর কার্যকলাপ ট্র্যাক করা হয় না এবং কোনও ব্যক্তিগত ব্যবহারকারীর তথ্য কখনও সংগ্রহ করা হয় না।

সম্পূর্ণ ব্যবহারকারীর নিয়ন্ত্রণ

সম্পূর্ণ ব্যবহারকারীর নিয়ন্ত্রণ

এই বৈশিষ্ট্যটি সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক এবং যেকোনো সময় এটি সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় করা যেতে পারে। আপনার ওয়েবসাইটের ডেটা এবং এটি কীভাবে অ্যাক্সেস করা হবে তার উপর আপনার সর্বদা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে।

ব্রড সামঞ্জস্য

ব্রড সামঞ্জস্য

Web2Agent আপনাকে আপনার ওয়েবসাইটের বিষয়বস্তুকে MCP প্রোটোকল সমর্থনকারী যেকোনো টুলের সাথে একীভূত করতে সক্ষম করে, যা কাস্টম অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সম্ভাবনার এক বিশাল জগৎ উন্মোচন করে।

সহজ সেটআপ, শক্তিশালী ফলাফল

Web2Agent সক্রিয় করা সহজ এবং মাত্র এক মুহূর্ত সময় নেয়।
01

আপনার ওয়ার্ডপ্রেস অ্যাডমিন প্যানেল খুলুন

আপনার ওয়ার্ডপ্রেস ড্যাশবোর্ডে লগ ইন করুন যেখানে আপনি আপনার সাইটের সেটিংস এবং প্লাগইন পরিচালনা করেন।

02

হোস্টিংগার → টুলস-এ নেভিগেট করুন

বাম দিকের মেনুতে, Hostinger ট্যাবে ক্লিক করুন, তারপর উন্নত সেটিংস অ্যাক্সেস করার জন্য সরঞ্জাম নির্বাচন করুন।

03

Web2Agent সক্ষম করুন

LLM অপ্টিমাইজেশন বিভাগে স্ক্রোল করুন এবং Web2Agent-এ টগল করুন। ব্যস, আপনার সাইটটি এখন AI এজেন্ট ব্যবহারের জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে।

ওয়েবের ভবিষ্যতের সাথে যোগ দিন

আপনার ওয়েবসাইটকে পিছিয়ে থাকতে দেবেন না। নতুন এজেন্টিক ওয়েবে আপনার সাইটকে একটি কণ্ঠস্বর দিতে Web2Agent সক্ষম করুন, যাতে এটি AI-চালিত ভবিষ্যতে একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হিসেবে রয়ে যায়।

Web2Agent সম্পর্কিত প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

Web2Agent কী?

এতে কি আমার ওয়েবসাইটের চেহারা বদলে যাবে?

আমার তথ্য কি নিরাপদ?

আমাকে কি এই বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহার করতে হবে?

সক্রিয় হতে কতক্ষণ সময় লাগে?

আমরা আপনার গোপনীয়তার ব্যাপারে কেয়ার করি

এই ওয়েবসাইটটি এমন কুকি ব্যবহার করে যা সাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য এবং আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার তথ্য পেতে, সেইসাথে মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যেও প্রয়োজনীয়। এটি গ্রহণ করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকির নীতি-তে বর্ণিত বিজ্ঞাপন টার্গেট করার জন্য, পার্সোনালাইজেশন এবং বিশ্লেষণের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকি সংরক্ষণ করায় সম্মতি দিচ্ছেন।