يقوم Web2Agent بتحويل موقعك إلى وكيل AI - بحيث يتم اكتشاف المحتوى الخاص بك وفهمه والتفاعل معه بواسطة أدوات مثل Claude وGemini.

مضمن في خطة ووردبريس أو منشئ المواقع الإلكترونية الخاصة بك.
أدخل موقعك الإلكتروني إلى عصر وكلاء AI

يتطور عالم النت باستمرار، ومعه يزداد عدد المستخدمين الذين يعتمدون على الـAI في تصفحهم. يضع Web2Agent موقعك الإلكتروني في طليعة هذا النظام البيئي.

هذا التحديث الصامت، من تطوير Hostinger، يجعل موقعك الإلكتروني ذكيًا وسهل الوصول إليه وجاهزًا للذكاء الاصطناعي - دون تغيير تصميمه أو إضافة مهام يدوية. يزامن هذا التحديث محتواك تلقائيًا، مما يُبقي وكلاء الـAI على اطلاع دائم بكل شيء، من المنشورات الجديدة إلى التغييرات الهيكلية.

جميع الأدوات التي تحتاجها لموقع مُحسَّن بالـAI

تمامًا مثل خطط الاستضافة الخاصة بنا، يأتي Web2Agent مليئًا بالميزات المصممة للأداء والأمان والاستعداد للمستقبل.
مزامنة المحتوى التلقائية

يتم تتبع أي تحديثات لموقعك الإلكتروني تلقائيًا ومزامنتها مع خدمة Web2Agent. هذا يضمن حصول وكلاء AI دائمًا على أحدث المعلومات.

تكامل سهل

فعّل Web2Agent بنقرة واحدة. العملية بأكملها مؤتمتة ولا تتطلب أي إدارة يدوية، مما يتيح لك التركيز على المحتوى، بدلاً من الإعدادات المعقدة.

حافظ على تقدمك في عالم الويب

من خلال جعل موقعك جاهزًا للـAI اليوم، فإنك تضمن أنه يظل قابلاً للاكتشاف وذا صلة وسهل التكامل مع أدوات AI في المستقبل.

تصميم يضع الخصوصية في المقام الأول

صُمم Web2Agent مع مراعاة الخصوصية. لا يتم تتبع نشاط الزوار، ولا يتم جمع أي بيانات شخصية للمستخدم.

التحكم الكامل للمستخدم

هذه الميزة اختيارية تمامًا، ويمكن تفعيلها أو تعطيلها في أي وقت. ستبقى دائمًا متحكمًا بشكل كامل في بيانات موقعك الإلكتروني وكيفية الوصول إليها.

التوافق الواسع

يتيح لك Web2Agent دمج محتوى موقعك الإلكتروني مع أي أداة تدعم بروتوكول MCP، مما يفتح لك عالمًا من الاحتمالات للتطبيقات المخصصة.

إعداد بسيط، ونتائج قوية

تنشيط Web2Agent أمر بسيط وفوري.
01

افتح لوحة إدارة ووردبريس الخاصة بك

سجّل الدخول إلى لوحة معلومات ووردبريس الخاصة بك حيث يمكنك إدارة إعدادات موقعك وإضافاته.

02

انتقل إلى Hostinger ← الأدوات

في القائمة الموجودة على الجانب الأيسر، انقر فوق علامة التبويب Hostinger، ثم حدد أدوات للوصول إلى الإعدادات المتقدمة.

03

تمكين Web2Agent

انتقل إلى قسم تحسين LLM وقم بتفعيل Web2Agent. هذا كل شيء، موقعك الآن مُحسّن لاستخدام وكلاء AI.

انضم إلى مستقبل الويب

لا تدع موقعك الإلكتروني يتخلف عن الركب. مكّن Web2Agent من منح موقعك صوتًا في عالم الويب الجديد القائم على وكلاء AI، مما يضمن له دوراً محورياً في مستقبل الذكاء الاصطناعي.

الأسئلة الشائعة حول Web2Agent

ما هو Web2Agent؟

هل سيؤدي هذا إلى تغيير مظهر موقعي الإلكتروني؟

هل بياناتي آمنة؟

هل يجب علي استخدام هذه الميزة؟

كم من الوقت يستغرق التفعيل؟

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

