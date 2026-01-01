Crucix
Open-source OSINT-inlichtingenplatform dat 27 real-time wereldwijde databronnen aggregeert
Over Crucix
Crucix is een open-source OSINT (Open Source Intelligence) platform, ontwikkeld om individuen en teams een uitgebreid, real-time overzicht te geven van wereldwijde gebeurtenissen. Door gegevens te verzamelen uit 27 openbare bronnen, waaronder NASA FIRMS branddetectie, maritieme AIS-tracking, ACLED conflictmonitoring, FRED economische indicatoren en sociale sentimentanalyse, transformeert Crucix verspreide inlichtingenstromen in een samenhangend operationeel beeld. De WebGL-aangedreven 3D-bolvisualisatie van het platform maakt het eenvoudig om gebeurtenissen geografisch te correleren, terwijl automatische verversingscycli van 15 minuten zorgen voor continue situationele bewustzijn zonder handmatige tussenkomst.
Veelvoorkomende Gebruiksscenario's
Beveiligingsanalisten en onderzoekers gebruiken Crucix om real-time op de hoogte te blijven van wereldwijde conflicten, natuurrampen en geopolitieke ontwikkelingen in meerdere regio's tegelijkertijd. Financiële analisten en handelaren maken gebruik van door LLM gegenereerde handelsideeën en het volgen van economische indicatoren uit bronnen zoals FRED en EIA om investeringsbeslissingen te onderbouwen. Journalisten en OSINT-onderzoekers zetten Crucix in om actuele gebeurtenissen te monitoren door vluchttracking, maritieme gegevens, satellietbeelden en sociale media sentiment te correleren in één uniform overzicht. Operationele teams bij internationale organisaties gebruiken het voor situationele bewustzijn in regio's waar ze personeel of activa hebben ingezet, waarbij Telegram- en Discord-waarschuwingen onmiddellijke melding geven van kritieke ontwikkelingen.
Belangrijkste Functies
- Aggregeert 27 openbare OSINT-bronnen, waaronder satelliet-, maritieme, luchtvaart-, economische en conflictgegevens
- WebGL-aangedreven 3D-bolvisualisatie voor geografische gebeurteniscorrelatie
- Meerlaags waarschuwingssysteem (FLASH/PRIORITY/ROUTINE) via Telegram en Discord
- LLM-integratie die Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini, OpenRouter en MiniMax ondersteunt
- Tweeweg bot-commando's voor on-demand statuscontroles, sweeps en briefings
- Automatische gegevensverversing elke 15 minuten met parallelle bronverzameling
- Semantische deduplicatie om ruis in inlichtingenstromen te verminderen
- Geleidelijke degradatie die gedeeltelijke werking toestaat wanneer API-sleutels ontbreken
- Delta-geheugenarchitectuur met hot cache en cold storage voor gegevensarchivering
- Server-Sent Events voor real-time dashboardupdates zonder paginavernieuwing
- Geen databaseafhankelijkheid met atomaire JSON-bestandsschrijvingen voor gegevenspersistentie
- Ondersteuning voor meerdere architecturen voor zowel AMD64- als ARM64-platforms
Waarom Crucix implementeren op een Hostinger VPS
Het implementeren van Crucix op een Hostinger VPS zorgt ervoor dat uw intelligentiedashboard continu draait met betrouwbare uptime, en OSINT-gegevens 24/7 zonder onderbreking verzamelt en archiveert. De VPS-omgeving biedt dedicated resources voor parallelle gegevensverzameling uit alle 27 bronnen, waardoor sweeps snel worden voltooid, zelfs tijdens piekactiviteit van wereldwijde gebeurtenissen. Met volledige controle over uw implementatie kunt u API-sleutels veilig configureren voor premium databronnen en LLM-providers, terwijl gevoelige intelligentiegegevens op uw eigen infrastructuur blijven. Hostinger VPS biedt de netwerkbetrouwbaarheid die nodig is voor real-time waarschuwingslevering aan Telegram en Discord, zodat kritieke FLASH-waarschuwingen u onmiddellijk bereiken. De persistente opslag zorgt ervoor dat uw intelligentiearchief in de loop van de tijd groeit, waardoor trendanalyse en historische gebeurteniscorrelatie mogelijk worden, wat cloud-gehoste alternatieven mogelijk niet behouden.
Kies een VPS-plan om Crucix te implementeren
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!