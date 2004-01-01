Crucixは、個人やチームに世界の出来事の包括的かつリアルタイムな視点を提供するために作成されたオープンソースのOSINT（オープンソースインテリジェンス）プラットフォームです。NASA FIRMSの火災検知、海上AIS追跡、ACLEDの紛争監視、FREDの経済指標、ソーシャルセンチメント分析を含む27の公開情報源からデータを集約することで、Crucixは散在するインテリジェンスフィードをまとまりのある運用状況図に変換します。プラットフォームのWebGLを活用した3D地球儀の視覚化により、地理的にイベントを簡単に相関させることができ、15分ごとの自動更新サイクルにより、手動介入なしで継続的な状況認識を保証します。

一般的なユースケース

セキュリティアナリストや研究者は、Crucixを使用して、複数の地域にわたる世界の紛争、自然災害、地政学的動向のリアルタイムな状況認識を同時に維持します。金融アナリストやトレーダーは、FREDやEIAなどの情報源からのLLM生成の取引アイデアや経済指標追跡を活用し、投資判断に役立てます。ジャーナリストやOSINT調査官は、Crucixを展開して、フライト追跡、海上データ、衛星画像、ソーシャルメディアのセンチメントを1つの統合ビューで相関させることにより、緊急事態を監視します。国際機関の運用チームは、人員や資産が配備されている地域全体の状況認識のためにこれを使用し、TelegramやDiscordのアラートにより、重要な進展を即座に通知します。

主な機能

衛星、海上、航空、経済、紛争データを含む27の公開OSINT情報源を集約

地理的イベント相関のためのWebGLを活用した3D地球儀の視覚化

TelegramおよびDiscordを介した多層アラートシステム（FLASH/PRIORITY/ROUTINE）

Anthropic Claude、OpenAI、Google Gemini、OpenRouter、MiniMaxをサポートするLLM統合

オンデマンドのステータスチェック、スイープ、ブリーフィングのための双方向ボットコマンド

並行ソース収集による15分ごとの自動データ更新

インテリジェンスフィード全体のノイズを低減するセマンティック重複排除

APIキーがない場合でも部分的な操作を可能にするグレースフルデグラデーション

データアーカイブのためのホットキャッシュとコールドストレージを備えたデルタメモリアーキテクチャ

ページ更新なしでリアルタイムダッシュボードを更新するServer-Sent Events

データ永続性のためのアトミックJSONファイル書き込みによるデータベース依存なし

AMD64およびARM64プラットフォームの両方に対応するマルチアーキテクチャサポート

Hostinger VPSにCrucixを展開する理由

Hostinger VPSにCrucixを展開することで、インテリジェンスダッシュボードが信頼性の高い稼働時間で継続的に実行され、OSINTデータを中断することなく24時間体制で収集およびアーカイブできます。VPS環境は、27のすべての情報源からの並行データ収集に専用リソースを提供し、世界のイベント活動がピークに達している間でもスイープが迅速に完了することを保証します。デプロイメントを完全に制御できるため、プレミアムデータソースやLLMプロバイダーのAPIキーを安全に構成し、機密性の高いインテリジェンスデータを独自のインフラストラクチャに保持できます。Hostinger VPSは、TelegramやDiscordへのリアルタイムアラート配信に必要なネットワークの信頼性を提供するため、重要なFLASHアラートが即座に届きます。永続ストレージにより、インテリジェンスアーカイブは時間とともに増加し、クラウドホスト型代替手段では保持されない可能性のあるトレンド分析や履歴イベントの相関を可能にします。