Crucix是一个开源的OSINT（开源情报）平台，旨在为个人和团队提供全球事件的全面实时视图。通过聚合来自27个公共来源的数据，包括NASA FIRMS火灾探测、海上AIS跟踪、ACLED冲突监测、FRED经济指标和社会情绪分析，Crucix将分散的情报信息转化为一个连贯的作战态势图。该平台由WebGL驱动的3D地球可视化功能，使得地理事件关联变得容易，而自动15分钟刷新周期则确保了无需人工干预的持续态势感知。

常见用例

安全分析师和研究人员使用Crucix同时维持对全球冲突、自然灾害和地缘政治发展的实时感知。金融分析师和交易员利用LLM生成的交易想法以及来自FRED和EIA等来源的经济指标跟踪，为投资决策提供信息。记者和OSINT调查员部署Crucix，通过在一个统一视图中关联航班跟踪、海事数据、卫星图像和社交媒体情绪来监测突发事件。国际组织运营团队使用它来获取其部署人员或资产区域的态势感知，并通过Telegram和Discord警报提供关键事态发展的即时通知。

主要功能

聚合27个公共OSINT来源，包括卫星、海事、航空、经济和冲突数据

由WebGL驱动的3D地球可视化，用于地理事件关联

通过Telegram和Discord实现多级警报系统（FLASH/PRIORITY/ROUTINE）

支持Anthropic Claude、OpenAI、Google Gemini、OpenRouter和MiniMax的LLM集成

用于按需状态检查、扫描和简报的双向机器人命令

每15分钟自动刷新数据，并进行并行源收集

语义去重，以减少情报信息中的噪音

优雅降级，允许在API密钥缺失时部分运行

带有热缓存和冷存储的增量内存架构，用于数据归档

服务器发送事件，用于实时仪表板更新，无需刷新页面

零数据库依赖，通过原子JSON文件写入实现数据持久化

支持AMD64和ARM64平台的多架构

为何在Hostinger VPS上部署Crucix

在Hostinger VPS上部署Crucix可确保您的情报仪表板持续运行，具有可靠的正常运行时间，全天候不间断地收集和归档OSINT数据。VPS环境为来自所有27个来源的并行数据收集提供专用资源，确保即使在全球事件活动高峰期也能快速完成扫描。通过对部署的完全控制，您可以安全地配置高级数据源和LLM提供商的API密钥，同时将敏感情报数据保留在您自己的基础设施上。Hostinger VPS提供实时警报传递到Telegram和Discord所需的网络可靠性，因此关键的FLASH警报会立即送达您。持久存储确保您的情报档案随时间增长，从而实现云托管替代方案可能无法保留的趋势分析和历史事件关联。