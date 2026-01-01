A Crucix egy nyílt forráskódú OSINT (Open Source Intelligence) platform, amelyet azért hoztak létre, hogy az egyének és csapatok átfogó, valós idejű képet kapjanak a globális eseményekről. A Crucix 27 nyilvános forrásból gyűjt adatokat, többek között a NASA FIRMS tűzérzékelésből, tengeri AIS nyomon követésből, ACLED konfliktusfigyelésből, FRED gazdasági mutatókból és közösségi hangulatelemzésből. Ezzel az elszórt hírszerzési adatfolyamokat összefüggő operatív képpé alakítja. A platform WebGL-alapú 3D földgömb-vizualizációja megkönnyíti az események földrajzi korrelációját, míg az automatikus 15 perces frissítési ciklusok folyamatos helyzetfelismerést biztosítanak kézi beavatkozás nélkül.

„Gyakori felhasználási esetek”

Biztonsági elemzők és kutatók használják a Crucixot, hogy valós időben tájékozódjanak a globális konfliktusokról, természeti katasztrófákról és geopolitikai fejleményekről több régióban egyszerre. Pénzügyi elemzők és kereskedők LLM által generált kereskedési ötleteket és gazdasági mutatók nyomon követését használják olyan forrásokból, mint a FRED és az EIA, hogy megalapozott befektetési döntéseket hozzanak. Újságírók és OSINT nyomozók a Crucixot használják a friss események nyomon követésére, a repülési adatok, tengeri adatok, műholdképek és közösségi média hangulatának korrelálásával egy egységes nézetben. Nemzetközi szervezetek operatív csapatai használják a helyzetfelismerésre azokon a régiókon keresztül, ahol személyzetük vagy eszközeik vannak telepítve. A Telegram és Discord riasztások azonnali értesítést biztosítanak a kritikus fejleményekről.

„Főbb jellemzők”

27 nyilvános OSINT forrást aggregál, beleértve a műholdas, tengeri, légi, gazdasági és konfliktusadatokat

WebGL-alapú 3D földgömb-vizualizáció a földrajzi események korrelációjához

Többszintű riasztási rendszer (FLASH/PRIORITY/ROUTINE) Telegramon és Discordon keresztül

LLM integráció, amely támogatja az Anthropic Claude-ot, az OpenAI-t, a Google Gemini-t, az OpenRoutert és a MiniMaxot

Kétirányú botparancsok igény szerinti állapotellenőrzésekhez, átvizsgálásokhoz és tájékoztatókhoz

Automatikus adatfrissítés 15 percenként, párhuzamos forrásgyűjtéssel

Szemantikus deduplikáció az intelligencia-adatfolyamok zajának csökkentésére

Fokozatos leépülés, amely részleges működést tesz lehetővé, ha az API kulcsok hiányoznak

Delta memória architektúra gyorsítótárral és hideg tárolóval az adatok archiválásához

Server-Sent Events a valós idejű műszerfal frissítésekhez oldalfrissítés nélkül

Nulla adatbázis-függőség atomi JSON fájl írásokkal az adatmegőrzéshez

Többarchitektúrás támogatás AMD64 és ARM64 platformokhoz egyaránt

„Miért érdemes a Crucixot Hostinger VPS-en telepíteni?”

