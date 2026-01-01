Crucix

Crucix

Nyílt forráskódú OSINT felderítési platform, amely 27 valós idejű globális adatforrást összesít

Válassza ki a telepíteni kívánt VPS csomagot Crucix

KVM 2
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
3 229  Ft /hó

6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.

Áttekintés: Crucix

A Crucix egy nyílt forráskódú OSINT (Open Source Intelligence) platform, amelyet azért hoztak létre, hogy az egyének és csapatok átfogó, valós idejű képet kapjanak a globális eseményekről. A Crucix 27 nyilvános forrásból gyűjt adatokat, többek között a NASA FIRMS tűzérzékelésből, tengeri AIS nyomon követésből, ACLED konfliktusfigyelésből, FRED gazdasági mutatókból és közösségi hangulatelemzésből. Ezzel az elszórt hírszerzési adatfolyamokat összefüggő operatív képpé alakítja. A platform WebGL-alapú 3D földgömb-vizualizációja megkönnyíti az események földrajzi korrelációját, míg az automatikus 15 perces frissítési ciklusok folyamatos helyzetfelismerést biztosítanak kézi beavatkozás nélkül.

„Gyakori felhasználási esetek”

Biztonsági elemzők és kutatók használják a Crucixot, hogy valós időben tájékozódjanak a globális konfliktusokról, természeti katasztrófákról és geopolitikai fejleményekről több régióban egyszerre. Pénzügyi elemzők és kereskedők LLM által generált kereskedési ötleteket és gazdasági mutatók nyomon követését használják olyan forrásokból, mint a FRED és az EIA, hogy megalapozott befektetési döntéseket hozzanak. Újságírók és OSINT nyomozók a Crucixot használják a friss események nyomon követésére, a repülési adatok, tengeri adatok, műholdképek és közösségi média hangulatának korrelálásával egy egységes nézetben. Nemzetközi szervezetek operatív csapatai használják a helyzetfelismerésre azokon a régiókon keresztül, ahol személyzetük vagy eszközeik vannak telepítve. A Telegram és Discord riasztások azonnali értesítést biztosítanak a kritikus fejleményekről.

„Főbb jellemzők”

  • 27 nyilvános OSINT forrást aggregál, beleértve a műholdas, tengeri, légi, gazdasági és konfliktusadatokat
  • WebGL-alapú 3D földgömb-vizualizáció a földrajzi események korrelációjához
  • Többszintű riasztási rendszer (FLASH/PRIORITY/ROUTINE) Telegramon és Discordon keresztül
  • LLM integráció, amely támogatja az Anthropic Claude-ot, az OpenAI-t, a Google Gemini-t, az OpenRoutert és a MiniMaxot
  • Kétirányú botparancsok igény szerinti állapotellenőrzésekhez, átvizsgálásokhoz és tájékoztatókhoz
  • Automatikus adatfrissítés 15 percenként, párhuzamos forrásgyűjtéssel
  • Szemantikus deduplikáció az intelligencia-adatfolyamok zajának csökkentésére
  • Fokozatos leépülés, amely részleges működést tesz lehetővé, ha az API kulcsok hiányoznak
  • Delta memória architektúra gyorsítótárral és hideg tárolóval az adatok archiválásához
  • Server-Sent Events a valós idejű műszerfal frissítésekhez oldalfrissítés nélkül
  • Nulla adatbázis-függőség atomi JSON fájl írásokkal az adatmegőrzéshez
  • Többarchitektúrás támogatás AMD64 és ARM64 platformokhoz egyaránt

„Miért érdemes a Crucixot Hostinger VPS-en telepíteni?”

A Crucix Hostinger VPS-en történő telepítése biztosítja, hogy az intelligencia műszerfala folyamatosan, megbízható üzemidővel működjön, megszakítás nélkül gyűjtve és archiválva az OSINT adatokat éjjel-nappal. A VPS környezet dedikált erőforrásokat biztosít a párhuzamos adatgyűjtéshez mind a 27 forrásból, biztosítva, hogy az átvizsgálások gyorsan befejeződjenek még a globális események csúcsidőszakában is. A telepítés teljes ellenőrzésével biztonságosan konfigurálhatja az API kulcsokat a prémium adatforrásokhoz és LLM szolgáltatókhoz, miközben az érzékeny hírszerzési adatokat saját infrastruktúráján tartja. A Hostinger VPS biztosítja a valós idejű riasztások Telegramra és Discordra történő továbbításához szükséges hálózati megbízhatóságot, így a kritikus FLASH riasztások azonnal eljutnak Önhöz. Az állandó tárolás biztosítja, hogy az intelligencia archívuma idővel növekedjen, lehetővé téve a trendelemzést és a történelmi események korrelációját, amit a felhőalapú alternatívák esetleg nem őriznek meg.

Válassza ki a telepíteni kívánt VPS csomagot Crucix

KVM 2
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
3 229  Ft /hó

6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.

Törődünk személyes adatai biztonságával

A weboldal a webhely megfelelő működéséhez szükséges, az oldal használatáról adatokat gyűjtő, illetve marketing célú sütiket használ. Az elfogadással beleegyezik a sütik célzott hirdetésekhez, személyre szabáshoz és elemzésekhez történő, Süti szabályzatunkban részletezett felhasználásába.