Crucix es una plataforma OSINT (Inteligencia de Fuentes Abiertas) de código abierto creada para brindar a individuos y equipos una visión integral y en tiempo real de los eventos globales. Al agregar datos de 27 fuentes públicas, incluyendo la detección de incendios NASA FIRMS, el seguimiento marítimo AIS, el monitoreo de conflictos ACLED, los indicadores económicos FRED y el análisis de sentimiento social, Crucix transforma los flujos de inteligencia dispersos en una imagen operativa cohesiva. La visualización de globo 3D impulsada por WebGL de la plataforma facilita la correlación geográfica de eventos, mientras que los ciclos de actualización automáticos cada 15 minutos aseguran una conciencia situacional continua sin intervención manual.

Casos de Uso Comunes

Analistas de seguridad e investigadores utilizan Crucix para mantener una conciencia en tiempo real de conflictos globales, desastres naturales y desarrollos geopolíticos en múltiples regiones simultáneamente. Analistas financieros y traders aprovechan las ideas comerciales generadas por LLM y el seguimiento de indicadores económicos de fuentes como FRED y EIA para informar decisiones de inversión. Periodistas e investigadores OSINT implementan Crucix para monitorear eventos de última hora correlacionando el seguimiento de vuelos, datos marítimos, imágenes satelitales y el sentimiento de las redes sociales en una vista unificada. Los equipos de operaciones de organizaciones internacionales lo utilizan para la conciencia situacional en regiones donde tienen personal o activos desplegados, con alertas de Telegram y Discord que proporcionan notificación instantánea de desarrollos críticos.

Características Clave

Agrega 27 fuentes OSINT públicas, incluyendo datos satelitales, marítimos, de aviación, económicos y de conflictos

Visualización de globo 3D impulsada por WebGL para la correlación geográfica de eventos

Sistema de alertas multinivel (FLASH/PRIORIDAD/RUTINA) a través de Telegram y Discord

Integración de LLM compatible con Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini, OpenRouter y MiniMax

Comandos de bot bidireccionales para verificaciones de estado, barridos y resúmenes bajo demanda

Actualización automática de datos cada 15 minutos con recolección de fuentes en paralelo

Deduplicación semántica para reducir el ruido en los flujos de inteligencia

Degradación elegante que permite la operación parcial cuando faltan las claves API

Arquitectura de memoria Delta con caché caliente y almacenamiento en frío para el archivo de datos

Eventos Enviados por el Servidor (Server-Sent Events) para actualizaciones de panel en tiempo real sin recarga de página

Cero dependencia de base de datos con escrituras atómicas de archivos JSON para la persistencia de datos

Soporte multiarquitectura para plataformas AMD64 y ARM64

¿Por qué implementar Crucix en un VPS de Hostinger?

Implementar Crucix en un VPS de Hostinger asegura que su panel de inteligencia funcione continuamente con un tiempo de actividad confiable, recopilando y archivando datos OSINT las 24 horas del día sin interrupción. El entorno VPS proporciona recursos dedicados para la recolección de datos en paralelo de las 27 fuentes, asegurando que los barridos se completen rápidamente incluso durante la actividad máxima de eventos globales. Con control total sobre su implementación, puede configurar de forma segura las claves API para fuentes de datos premium y proveedores de LLM, manteniendo los datos de inteligencia sensibles en su propia infraestructura. Hostinger VPS ofrece la confiabilidad de red necesaria para la entrega de alertas en tiempo real a Telegram y Discord, de modo que las alertas FLASH críticas le lleguen de inmediato. El almacenamiento persistente asegura que su archivo de inteligencia crezca con el tiempo, permitiendo el análisis de tendencias y la correlación de eventos históricos que las alternativas alojadas en la nube podrían no retener.