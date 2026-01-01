Crucix היא פלטפורמת OSINT (מודיעין ממקורות גלויים) בקוד פתוח שנוצרה כדי להעניק ליחידים ולצוותים תצוגה מקיפה ובזמן אמת של אירועים גלובליים. על ידי איסוף נתונים מ-27 מקורות ציבוריים, כולל זיהוי שריפות של NASA FIRMS, מעקב ימי של AIS, ניטור סכסוכים של ACLED, אינדיקטורים כלכליים של FRED, וניתוח סנטימנט חברתי, Crucix הופכת עדכוני מודיעין מפוזרים לתמונה מבצעית מגובשת. הדמיית כדור הארץ התלת-ממדית המופעלת על ידי WebGL של הפלטפורמה מקלה על קישור אירועים גאוגרפית, בעוד שמחזורי רענון אוטומטיים של 15 דקות מבטיחים מודעות מצבית רציפה ללא התערבות ידנית.

מקרי שימוש נפוצים

אנליסטים וחוקרי אבטחה משתמשים ב-Crucix כדי לשמור על מודעות בזמן אמת לסכסוכים גלובליים, אסונות טבע והתפתחויות גאופוליטיות במספר אזורים בו-זמנית. אנליסטים פיננסיים וסוחרים ממנפים רעיונות מסחר שנוצרו על ידי LLM ומעקב אחר אינדיקטורים כלכליים ממקורות כמו FRED ו-EIA כדי להנחות החלטות השקעה. עיתונאים וחוקרי OSINT פורסים את Crucix כדי לנטר אירועים מתפתחים על ידי קישור מעקב טיסות, נתונים ימיים, צילומי לוויין וסנטימנט מדיה חברתית בתצוגה מאוחדת אחת. צוותי תפעול בארגונים בינלאומיים משתמשים בה למודעות מצבית באזורים שבהם יש להם כוח אדם או נכסים פרוסים, כאשר התראות Telegram ו-Discord מספקות הודעה מיידית על התפתחויות קריטיות.

תכונות עיקריות

אוספת 27 מקורות OSINT ציבוריים, כולל נתוני לוויין, ימיים, תעופה, כלכליים וסכסוכים

הדמיית כדור הארץ תלת-ממדית המופעלת על ידי WebGL לקישור אירועים גאוגרפי

מערכת התראות רב-שכבתית (FLASH/PRIORITY/ROUTINE) באמצעות Telegram ו-Discord

אינטגרציית LLM התומכת ב-Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini, OpenRouter ו-MiniMax

פקודות בוט דו-כיווניות לבדיקות סטטוס לפי דרישה, סריקות ותדריכים

רענון נתונים אוטומטי כל 15 דקות עם איסוף מקורות מקביל

הסרת כפילויות סמנטית להפחתת רעש בעדכוני מודיעין

ירידה הדרגתית המאפשרת פעולה חלקית כאשר מפתחות API חסרים

ארכיטקטורת זיכרון דלתא עם מטמון חם ואחסון קר לארכיון נתונים

אירועים שנשלחו מהשרת (Server-Sent Events) לעדכוני לוח מחוונים בזמן אמת ללא רענון עמוד

אפס תלות במסד נתונים עם כתיבת קבצי JSON אטומיים לעמידות נתונים

תמיכה בריבוי ארכיטקטורות עבור פלטפורמות AMD64 ו-ARM64 כאחד

למה לפרוס את Crucix על Hostinger VPS

