Crucix là một nền tảng OSINT (Open Source Intelligence) mã nguồn mở được tạo ra để cung cấp cho các cá nhân và nhóm một cái nhìn toàn diện, theo thời gian thực về các sự kiện toàn cầu. Bằng cách tổng hợp dữ liệu từ 27 nguồn công khai bao gồm phát hiện cháy NASA FIRMS, theo dõi AIS hàng hải, giám sát xung đột ACLED, chỉ số kinh tế FRED và phân tích cảm xúc xã hội, Crucix biến các nguồn cấp dữ liệu tình báo phân tán thành một bức tranh hoạt động gắn kết. Hình ảnh quả địa cầu 3D được hỗ trợ bởi WebGL của nền tảng giúp dễ dàng tương quan các sự kiện theo địa lý trong khi chu kỳ làm mới tự động 15 phút đảm bảo nhận thức tình huống liên tục mà không cần can thiệp thủ công.

Các trường hợp sử dụng phổ biến

Các nhà phân tích và nhà nghiên cứu bảo mật sử dụng Crucix để duy trì nhận thức theo thời gian thực về các cuộc xung đột toàn cầu, thiên tai và diễn biến địa chính trị trên nhiều khu vực cùng lúc. Các nhà phân tích tài chính và nhà giao dịch tận dụng các ý tưởng giao dịch do LLM tạo ra và theo dõi chỉ số kinh tế từ các nguồn như FRED và EIA để đưa ra quyết định đầu tư. Các nhà báo và nhà điều tra OSINT triển khai Crucix để giám sát các sự kiện nóng bằng cách tương quan theo dõi chuyến bay, dữ liệu hàng hải, hình ảnh vệ tinh và cảm xúc trên mạng xã hội trong một chế độ xem thống nhất. Các nhóm vận hành tại các tổ chức quốc tế sử dụng nó để nhận thức tình huống trên các khu vực nơi họ có nhân sự hoặc tài sản được triển khai, với các cảnh báo Telegram và Discord cung cấp thông báo tức thì về các diễn biến quan trọng.

Các tính năng chính

Tổng hợp 27 nguồn OSINT công khai bao gồm dữ liệu vệ tinh, hàng hải, hàng không, kinh tế và xung đột

Hình ảnh quả địa cầu 3D được hỗ trợ bởi WebGL để tương quan sự kiện địa lý

Hệ thống cảnh báo đa cấp (FLASH/PRIORITY/ROUTINE) qua Telegram và Discord

Tích hợp LLM hỗ trợ Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini, OpenRouter và MiniMax

Các lệnh bot hai chiều để kiểm tra trạng thái theo yêu cầu, quét và tóm tắt

Tự động làm mới dữ liệu mỗi 15 phút với thu thập nguồn song song

Khử trùng lặp ngữ nghĩa để giảm nhiễu trên các nguồn cấp dữ liệu tình báo

Suy giảm linh hoạt cho phép hoạt động một phần khi thiếu API keys

Kiến trúc bộ nhớ Delta với bộ nhớ đệm nóng và lưu trữ lạnh để lưu trữ dữ liệu

Server-Sent Events để cập nhật bảng điều khiển theo thời gian thực mà không cần làm mới trang

Không phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu với ghi tệp JSON nguyên tử để duy trì dữ liệu

Hỗ trợ đa kiến trúc cho cả nền tảng AMD64 và ARM64

